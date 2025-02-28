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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Истра 1961 - Локомотива
Истра 1961 - Локомотива: обзор матча 28 февраля 2025
Истра 1961
28.02.2025, пятница, 20:00
Хорватия. Футбольная лига, 24 тур
3 : 2
Завершен
Локомотива
18'
K. Fućak
26'
С. Лончар
42'
М. Лисица
16'
Р. Мудражия (П)
57'
Р. Мудражия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истра 1961 - Локомотива
Замена
А. Кадушич
️️️️
I. Ćalušić
82'
Замена
L. Hrafn Róbertsson
️️️️
V. Rozić
82'
64'
Замена
L. Dajčer
️️️️
Д. Колингер
60'
Желтая карточка
Д. Колингер
57'
ГОЛ! 3:2!
Р. Мудражия
ГОЛ! 3:1!
М. Лисица
Пас отдал
С. Лончар
42'
36'
Желтая карточка
L. Sigali
Желтая карточка
A. Maurić
28'
ГОЛ! 2:1!
С. Лончар
Пас отдал
A. Maurić
26'
ГОЛ! 1:1!
K. Fućak
18'
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Мудражия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истра 1961
21
Lovro Majkić
ВР
25
Морис Валинчич
ЦЗ
21
Лука Богдан
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
8
Antonio Maurić
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
7
Vinko Rozić
ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
57
Kristian Fućak
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Локомотива
31
Zvonimir Šubarić
ВР
19
Marko Vranjković
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
6
Feta Fetai
ЦП
5
Art Smakaj
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
17
Комнен Андрич
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Истра 1961
12
Marko Juršić
ВР
1
Franko Kolić
ВР
77
Стефан Келлер
ЦЗ
38
Raul Kumar
ЦЗ
97
Адван Кадушич
ЦЗ
36
Irfan Ramić
ЦП
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
16
Вилле Коски
ЦФ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
Локомотива
22
Марин Леовац
ЛЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
8
Домагой Антолич
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
4-4-1-1
21
25
Валинчич
15
Марешич
2
Хайстер
21
Богдан
8
10
Лончар
7
27
21
Лисица
57
3-5-2
31
19
20
Колингер
2
17
Паяч
5
20
Мудражия
11
6
30
17
Андрич
27
97
Кадушич
97
Кадушич
27
7
6
6
7
20
Колингер
30
30
20
Колингер
Остались в запасе
Истра 1961
Локомотива
12
Marko Juršić
ВР
1
Franko Kolić
ВР
77
Стефан Келлер
ЦЗ
38
Raul Kumar
ЦЗ
36
Irfan Ramić
ЦП
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
16
Вилле Коски
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
22
Марин Леовац
ЛЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
8
Домагой Антолич
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Остались в запасе
12
Marko Juršić
ВР
1
Franko Kolić
ВР
77
Стефан Келлер
ЦЗ
38
Raul Kumar
ЦЗ
36
Irfan Ramić
ЦП
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
16
Вилле Коски
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
Остались в запасе
22
Марин Леовац
ЛЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
8
Домагой Антолич
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Статистика матча Истра 1961 - Локомотива
1
2
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
10
12
Офсайды
3
2
Количество передач
435
328
Сейвы
3
3
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Рудеш
- : -
05.12.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Риека
- : -
07.12.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
0 : 1
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Информация о матче
Главный судья:
Zdenko Lovric, Croatia
Стадион:
Stadion Aldo Drosina, Pula
Новости команд
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17
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31 августа
1
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
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