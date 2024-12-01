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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Локомотива - Истра 1961
Локомотива - Истра 1961: обзор матча 01 декабря 2024
Локомотива
01.12.2024, воскресенье, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Истра 1961
83'
Р. Мудражия
3'
Д. Марешич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотива - Истра 1961
83'
Желтая карточка
М. Хайстер
ГОЛ! 1:1!
Р. Мудражия
83'
81'
Замена
А. Бийого Поко
️️️️
Д. Марешич
74'
Желтая карточка
Л. Богдан
Замена
М. Паяч
️️️️
М. Леовац
68'
63'
Желтая карточка
Г. Гагуа
50'
Желтая карточка
S. Blagojević
Желтая карточка
L. Dajčer
49'
47'
Желтая карточка
Д. Марешич
Замена
Й. Мерсинай
️️️️
Д. Антолич
46'
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Марешич
Пас отдал
Б. Лекуэйри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотива
31
Zvonimir Šubarić
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
13
Фран Карачич
ПЗ
5
Art Smakaj
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
30
Dušan Vuković
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Истра 1961
1
Marijan Ćorić
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
25
Морис Валинчич
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
97
Адван Кадушич
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Slavko Blagojević
ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
27
Беятт Лекуэйри
ЦФ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
16
Вилле Коски
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Локомотива
33
Тони Силич
ВР
3
Filip Markanović
ЦЗ
31
Ante Utrobičić
ЦЗ
15
Йон Мерсинай
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
6
Blaž Bošković
ЦП
18
Antonio Bazdaric
ЦП
28
Ivan Canjuga
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
10
Balša Tošković
ЦФ
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
4
Andres Ferro
ЦЗ
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
66
Israel Ayuma
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
10
Mario Čuić
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
9
Elias Filet
ЦФ
3-2-3-2
31
20
Колингер
30
19
22
Леовац
13
Карачич
5
8
Антолич
20
Мудражия
9
Чоп
30
3-2-1-1-3
1
2
Хайстер
97
Кадушич
15
Марешич
21
Богдан
25
Валинчич
7
21
Лисица
16
Коски
70
27
Лекуэйри
8
Антолич
15
Мерсинай
15
Мерсинай
8
Антолич
22
Леовац
17
Паяч
17
Паяч
22
Леовац
15
Марешич
71
Бийого Поко
71
Бийого Поко
15
Марешич
Остались в запасе
Локомотива
Истра 1961
33
Тони Силич
ВР
3
Filip Markanović
ЦЗ
31
Ante Utrobičić
ЦЗ
11
Mirko Sušak
ЦП
6
Blaž Bošković
ЦП
18
Antonio Bazdaric
ЦП
28
Ivan Canjuga
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
10
Balša Tošković
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
4
Andres Ferro
ЦЗ
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
66
Israel Ayuma
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
10
Mario Čuić
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
9
Elias Filet
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
33
Тони Силич
ВР
3
Filip Markanović
ЦЗ
31
Ante Utrobičić
ЦЗ
11
Mirko Sušak
ЦП
6
Blaž Bošković
ЦП
18
Antonio Bazdaric
ЦП
28
Ivan Canjuga
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
10
Balša Tošković
ЦФ
Остались в запасе
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
4
Andres Ferro
ЦЗ
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
66
Israel Ayuma
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
10
Mario Čuić
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
9
Elias Filet
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Локомотива - Истра 1961
1
5
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
7
3
Нарушения
10
15
Офсайды
0
3
Количество передач
447
265
Сейвы
0
1
Точность передач %
72
53
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
1
3
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1 : 2
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Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Информация о матче
Главный судья:
Tihomir Pejin, Croatia
Стадион:
Kranjčevićeva, Zagreb
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