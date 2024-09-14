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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Истра 1961 - Локомотива
Истра 1961 - Локомотива: обзор матча 14 сентября 2024
Истра 1961
14.09.2024, суббота, 18:30
Хорватия. Футбольная лига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Локомотива
28'
S. Goričan
86'
S. Goričan
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истра 1961 - Локомотива
Пенальти не реализован!
Д. Марешич
90'
+2
86'
ГОЛ! 0:2!
S. Goričan
Желтая карточка
L. Majkić
85'
Замена
Б. Лекуэйри
️️️️
I. Ćalušić
68'
68'
Замена
L. Dajčer
️️️️
М. Леовац
Желтая карточка
A. Maurić
39'
28'
ГОЛ! 0:1!
S. Goričan
Пас отдал
Д. Чоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истра 1961
21
Lovro Majkić
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
97
Адван Кадушич
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
7
Slavko Blagojević
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
16
Вилле Коски
ЦФ
9
Elias Filet
ЦФ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Локомотива
31
Zvonimir Šubarić
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
13
Фран Карачич
ПЗ
5
Art Smakaj
ЦП
6
Feta Fetai
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
1
Marijan Ćorić
ВР
4
Юрий Йову
ЦЗ
25
Морис Валинчич
ЦЗ
4
Andres Ferro
ЦЗ
7
Матей Вук
ЛВ
36
Irfan Ramić
ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
10
Mario Čuić
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
27
Беятт Лекуэйри
ЦФ
Локомотива
33
Тони Силич
ВР
13
Mody Boune
ЦЗ
3
Filip Markanović
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
26
Fran Žilinski
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
6
Blaž Bošković
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
4
Pedro Oliveira
ЦП
30
Dušan Vuković
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
3-4-3
21
15
Марешич
97
Кадушич
2
Хайстер
2
7
8
27
70
9
16
Коски
3-2-3-1-1
31
3
Живкович
20
Колингер
19
13
Карачич
22
Леовац
5
6
11
23
Врбанчич
9
Чоп
27
27
Лекуэйри
27
Лекуэйри
27
22
Леовац
30
30
22
Леовац
Остались в запасе
Истра 1961
Локомотива
21
Матео Лисица
ПВ
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
1
Marijan Ćorić
ВР
4
Юрий Йову
ЦЗ
25
Морис Валинчич
ЦЗ
4
Andres Ferro
ЦЗ
36
Irfan Ramić
ЦП
7
Матей Вук
ЛВ
10
Mario Čuić
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
33
Тони Силич
ВР
13
Mody Boune
ЦЗ
3
Filip Markanović
ЦЗ
26
Fran Žilinski
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
6
Blaž Bošković
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
4
Pedro Oliveira
ЦП
30
Dušan Vuković
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Остались в запасе
21
Матео Лисица
ПВ
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
1
Marijan Ćorić
ВР
4
Юрий Йову
ЦЗ
25
Морис Валинчич
ЦЗ
4
Andres Ferro
ЦЗ
36
Irfan Ramić
ЦП
7
Матей Вук
ЛВ
10
Mario Čuić
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
Остались в запасе
33
Тони Силич
ВР
13
Mody Boune
ЦЗ
3
Filip Markanović
ЦЗ
26
Fran Žilinski
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
6
Blaž Bošković
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
4
Pedro Oliveira
ЦП
30
Dušan Vuković
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Статистика матча Истра 1961 - Локомотива
2
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
7
6
Нарушения
12
14
Офсайды
2
0
Количество передач
465
255
Сейвы
3
1
Точность передач %
73
57
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Рудеш
- : -
05.12.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Риека
- : -
07.12.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
0 : 1
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Информация о матче
Главный судья:
Ante Terzic, Croatia
Стадион:
Stadion Aldo Drosina, Pula
Новости команд
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Истра 1961
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Российский футболист дебютировал в чемпионате Хорватии
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2021.08.24 09:36
17
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31 августа
1
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
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3
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2
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2020.08.20 20:20
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