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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Динамо Загреб - Истра 1961
Динамо Загреб - Истра 1961: обзор матча 02 августа 2024
Динамо Загреб
02.08.2024, пятница, 22:00
Хорватия. Футбольная лига, 1 тур
5 : 0
Завершен
Истра 1961
13'
А. Ходжа
19'
К. Теофил-Катерин
28'
С. Куленович
49'
С. Куленович
79'
Р. Пьерр-Габриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Истра 1961
Замена
Р. Торренте
️️️️
К. Теофил-Катерин
84'
ГОЛ! 5:0!
Р. Пьерр-Габриэль
Пас отдал
М. Батурина
79'
Замена
Л. Качавенда
️️️️
А. Ходжа
68'
Замена
Т. Огивара
️️️️
С. Ммае
68'
59'
Замена
I. Ćalušić
️️️️
A. Maurić
ГОЛ! 4:0!
С. Куленович
Пас отдал
П. Сучич
49'
40'
Желтая карточка
А. Кадушич
29'
Желтая карточка
S. Blagojević
ГОЛ! 3:0!
С. Куленович
Пас отдал
М. Батурина
28'
ГОЛ! 2:0!
К. Теофил-Катерин
Пас отдал
М. Батурина
19'
ГОЛ! 1:0!
А. Ходжа
Пас отдал
М. Пьяца
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
27
Йосип Мишич
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Истра 1961
21
Lovro Majkić
ВР
4
Юрий Йову
ЦЗ
97
Адван Кадушич
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Матей Вук
ЛВ
7
Slavko Blagojević
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Динамо Загреб
44
Иван Филипович
ВР
24
Даниэль Загорац
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
10
Лука Стойкович
ЛВ
26
Марко Рог
ЦП
80
Лукас Качавенда
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
1
Marijan Ćorić
ВР
25
Морис Валинчич
ЦЗ
4
Andres Ferro
ЦЗ
33
Noel Kocijancic
ЦЗ
39
Luka Tomić
ЦЗ
20
Dukan Ahmeti
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
32
Eric Krivičić
ЦП
16
Вилле Коски
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
9
Elias Filet
ЦФ
4-1-2-1-2
33
Невистич
33
Ристовски
28
Теофил-Катерин
3
Ммае
18
Пьерр-Габриэль
8
Сучич
27
Мишич
20
Батурина
11
Ходжа
17
Куленович
7
Пьяца
3-3-2-2
21
4
Йову
97
Кадушич
15
Марешич
7
8
36
21
Лисица
7
Вук
70
16
3
Ммае
26
Огивара
26
Огивара
3
Ммае
28
Теофил-Катерин
16
Торренте
16
Торренте
28
Теофил-Катерин
11
Ходжа
80
Качавенда
80
Качавенда
11
Ходжа
8
27
27
8
Остались в запасе
Динамо Загреб
Истра 1961
44
Иван Филипович
ВР
24
Даниэль Загорац
ВР
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
10
Лука Стойкович
ЛВ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
1
Marijan Ćorić
ВР
25
Морис Валинчич
ЦЗ
4
Andres Ferro
ЦЗ
33
Noel Kocijancic
ЦЗ
39
Luka Tomić
ЦЗ
20
Dukan Ahmeti
ЦП
32
Eric Krivičić
ЦП
16
Вилле Коски
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
9
Elias Filet
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
24
Даниэль Загорац
ВР
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
10
Лука Стойкович
ЛВ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
1
Marijan Ćorić
ВР
25
Морис Валинчич
ЦЗ
4
Andres Ferro
ЦЗ
33
Noel Kocijancic
ЦЗ
39
Luka Tomić
ЦЗ
20
Dukan Ahmeti
ЦП
32
Eric Krivičić
ЦП
16
Вилле Коски
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
9
Elias Filet
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Динамо Загреб - Истра 1961
2
Всего ударов по воротам
16
2
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
0
Нарушения
9
13
Офсайды
0
1
Количество передач
673
274
Сейвы
0
5
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
2
0
Матчи команд
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Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
- : -
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Рудеш
- : -
05.12.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
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Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Информация о матче
Главный судья:
Mario Zebec, Croatia
Стадион:
Максимир
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