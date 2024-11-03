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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ривер Плейт - Банфилд
Ривер Плейт - Банфилд: обзор матча 03 ноября 2024
Ривер Плейт
03.11.2024, воскресенье, 00:00
Аргентина. Примера, 20 тур
3 : 1
Завершен
Банфилд
44'
П. Солари
46'
П. Солари
90+7'
М. Борха
83'
L. Garate (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ривер Плейт - Банфилд
Желтая карточка
М. Борха
90'
+9
ГОЛ! 3:1!
М. Борха
Пас отдал
G. Martinez
90'
+7
Замена
М. Ланзини
️️️️
S. Simón
90'
+2
84'
Желтая карточка
C. Nunez
84'
Замена
J. Bisanz
️️️️
A. Obando
83'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
L. Garate
Желтая карточка
А. Барейро
79'
75'
Замена
L. Garate
️️️️
B. Sepúlveda
75'
Замена
Э. Инсуа
️️️️
M. de Ritis
Замена
G. Martinez
️️️️
К. Эчеверри
75'
Замена
А. Барейро
️️️️
П. Солари
75'
Замена
М. Борха
️️️️
Ф. Колидио
74'
58'
Замена
G. Rivera
️️️️
Б. Галван
58'
Замена
J. Miguel Soraire
️️️️
E. Cañete
56'
Желтая карточка
Р. ди Лусиано
ГОЛ! 2:0!
П. Солари
Пас отдал
К. Эчеверри
46'
Желтая карточка
М. Меса
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
П. Солари
Пас отдал
S. Simón
44'
34'
Желтая карточка
E. Cañete
Желтая карточка
П. Диас
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ривер Плейт
34
Франко Армани
(К)
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
27
Пауло Диас
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
19
Santiago Simón
ЦП
8
Максимильяно Меса
АП
30
Клаудио Эчеверри
АП
7
Пабло Солари
ПВ
9
Факундо Колидио
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Банфилд
23
Facundo Sanguinetti
ВР
2
Alexis Maldonado
(К)
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
6
Mathias de Ritis
ЦЗ
22
Рамиро ди Лусиано
ПЗ
15
C. Nunez
ЦП
10
Ezequiel Cañete
ЦП
19
Ignacio Rodríguez
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
32
Agustín Obando
ЦФ
79
Bruno Sepúlveda
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Ривер Плейт
23
Херемьяс Ледесма
ВР
20
Милтон Каско
ЦЗ
22
Daniel Zabala
ЦЗ
13
Энцо Диас
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
5
Николас Фонсека
ЦП
30
Франко Мастантуоно
ЦП
28
Gonzalo Martinez
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
93
Мигель Борха
ЦФ
28
Адам Барейро
ЦФ
Банфилд
25
José Devecchi
ВР
2
Alejandro Maciel
ЦЗ
6
Luciano Recalde
ЦЗ
2
Guillermo Enrique
ЦЗ
29
Juan Iribarren
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
17
Juan Bisanz
ЦП
8
Jesús Miguel Soraire
ЦП
5
Santiago Esquivel
ЦП
21
Matías González
ЦП
17
Geronimo Rivera
ЦП
17
Juan Bizans
ЦП
23
Leandro Garate
ЦП
4-1-1-3-1
34
Армани
21
Акунья
14
27
Диас
14
Бустос
5
Вильягра
19
8
Меса
30
Эчеверри
7
Солари
9
Колидио
4-3-1-2
23
22
ди Лусиано
22
Эрнандес
6
2
15
10
19
16
Галван
79
32
30
Эчеверри
28
28
30
Эчеверри
19
22
Ланзини
22
Ланзини
19
9
Колидио
93
Борха
93
Борха
9
Колидио
7
Солари
28
Барейро
28
Барейро
7
Солари
6
12
Инсуа
12
Инсуа
6
32
17
17
32
10
8
8
10
16
Галван
17
17
16
Галван
79
23
23
79
Остались в запасе
Ривер Плейт
Банфилд
23
Херемьяс Ледесма
ВР
20
Милтон Каско
ЦЗ
22
Daniel Zabala
ЦЗ
13
Энцо Диас
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
5
Николас Фонсека
ЦП
30
Франко Мастантуоно
ЦП
Главный тренер
Марсело Гальярдо
25
José Devecchi
ВР
2
Alejandro Maciel
ЦЗ
6
Luciano Recalde
ЦЗ
2
Guillermo Enrique
ЦЗ
29
Juan Iribarren
ЦЗ
5
Santiago Esquivel
ЦП
21
Matías González
ЦП
17
Juan Bizans
ЦП
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Остались в запасе
23
Херемьяс Ледесма
ВР
20
Милтон Каско
ЦЗ
22
Daniel Zabala
ЦЗ
13
Энцо Диас
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
5
Николас Фонсека
ЦП
30
Франко Мастантуоно
ЦП
Остались в запасе
25
José Devecchi
ВР
2
Alejandro Maciel
ЦЗ
6
Luciano Recalde
ЦЗ
2
Guillermo Enrique
ЦЗ
29
Juan Iribarren
ЦЗ
5
Santiago Esquivel
ЦП
21
Matías González
ЦП
17
Juan Bizans
ЦП
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Статистика матча Ривер Плейт - Банфилд
4
3
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
13
11
Офсайды
3
3
Количество передач
475
257
Сейвы
1
4
Точность передач %
81
71
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.13
1.49
Матчи команд
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Альдосиви
0 : 2
05.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Банфилд
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Nicolas Martinez, Argentina
Стадион:
Монументаль
Новости команд
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