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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ривер Плейт - Велес Сарсфилд
Ривер Плейт - Велес Сарсфилд: обзор матча 19 октября 2024
Ривер Плейт
19.10.2024, суббота, 03:00
Аргентина. Примера, 18 тур
1 : 1
Завершен
Велес Сарсфилд
49'
М. Борха (П)
26'
B. Romero
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ривер Плейт - Велес Сарсфилд
90'
Замена
М. Каррисо
️️️️
Т. Фернандес
85'
Желтая карточка
R. Rodriguez
82'
Замена
Ж. Элиас
️️️️
C. Aquino
Замена
Ф. Мастантуоно
️️️️
И. Фернандес
67'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
66'
Замена
Р. Вильягра
️️️️
М. Краневиттер
59'
Замена
М. Акунья
️️️️
Э. Диас
59'
55'
Замена
A. Quirós
️️️️
E. Gómez
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Борха
49'
46'
Замена
D. Fernández
️️️️
Э. Маммана
Замена
П. Солари
️️️️
М. Меса
46'
Замена
Ф. Колидио
️️️️
К. Эчеверри
46'
45'
Желтая карточка
А. Боусат
26'
ГОЛ! 0:1!
B. Romero
Пас отдал
C. Aquino
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ривер Плейт
34
Франко Армани
(К)
ВР
20
Милтон Каско
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
27
Пауло Диас
ЦЗ
13
Энцо Диас
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
19
Santiago Simón
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
8
Максимильяно Меса
АП
30
Клаудио Эчеверри
АП
93
Мигель Борха
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Велес Сарсфилд
1
Tomás Marchiori
ВР
4
Joaquín García
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
3
Elías Gómez
ЦЗ
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
30
Агустин Боусат
ЦП
10
Francisco Pizzini
ЦП
22
Claudio Aquino
ЦП
24
Тиаго Фернандес
ЦП
31
Braian Romero
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Ривер Плейт
23
Херемьяс Ледесма
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
5
Николас Фонсека
ЦП
30
Франко Мастантуоно
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Пабло Солари
ПВ
28
Адам Барейро
ЦФ
9
Факундо Колидио
ЦФ
Велес Сарсфилд
80
Randall Rodriguez
ВР
33
Tomás Guidara
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
44
Aarón Quirós
ЦЗ
29
Damián Fernández
ЦЗ
14
Agustín Lagos
ЦЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
39
Жалиль Элиас
ОП
36
Francisco Montoro
ЦФ
10
Альваро Монторо
ЦФ
14
Rodrigo Piñeiro
ЦФ
7
Маэр Каррисо
ЦФ
4-1-2-2-1
34
Армани
20
Каско
27
Диас
13
Диас
2
Пеццелла
5
Краневиттер
19
6
Фернандес
30
Эчеверри
8
Меса
93
Борха
4-5-1
1
2
Маммана
16
Гомес
3
4
32
Ордоньес
10
22
24
Фернандес
30
Боусат
31
5
Краневиттер
5
Вильягра
5
Вильягра
5
Краневиттер
13
Диас
21
Акунья
21
Акунья
13
Диас
6
Фернандес
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
6
Фернандес
8
Меса
7
Солари
7
Солари
8
Меса
30
Эчеверри
9
Колидио
9
Колидио
30
Эчеверри
3
44
44
3
2
Маммана
29
29
2
Маммана
22
39
Элиас
39
Элиас
22
24
Фернандес
7
Каррисо
7
Каррисо
24
Фернандес
Остались в запасе
Ривер Плейт
Велес Сарсфилд
23
Херемьяс Ледесма
ВР
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
5
Николас Фонсека
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
28
Адам Барейро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
80
Randall Rodriguez
ВР
33
Tomás Guidara
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
14
Agustín Lagos
ЦЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
36
Francisco Montoro
ЦФ
10
Альваро Монторо
ЦФ
14
Rodrigo Piñeiro
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Остались в запасе
23
Херемьяс Ледесма
ВР
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
5
Николас Фонсека
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
28
Адам Барейро
ЦФ
Остались в запасе
80
Randall Rodriguez
ВР
33
Tomás Guidara
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
14
Agustín Lagos
ЦЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
36
Francisco Montoro
ЦФ
10
Альваро Монторо
ЦФ
14
Rodrigo Piñeiro
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Статистика матча Ривер Плейт - Велес Сарсфилд
1
2
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
12
14
Офсайды
7
1
Количество передач
581
288
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
67
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
2.06
0.78
Матчи команд
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Альдосиви
0 : 2
05.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Информация о матче
Главный судья:
Яэль Фалькон Перес
(Буэнос-Айрес)
Стадион:
Монументаль
Новости команд
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13
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1
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1
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