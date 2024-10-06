Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Институто - Сан-Лоренсо
Институто - Сан-Лоренсо: обзор матча 06 октября 2024
Институто
06.10.2024, воскресенье, 02:00
Аргентина. Примера, 17 тур
2 : 0
Завершен
Сан-Лоренсо
40'
Г. Рекена
87'
I. Russo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Институто - Сан-Лоренсо
Замена
M. Brizuela
️️️️
Д. Пуэбла
90'
ГОЛ! 2:0!
I. Russo
Пас отдал
J. Lázaro
87'
80'
Замена
S. Sosa
️️️️
Э. Ремеди
80'
Замена
А. Вомбергар
️️️️
E. Baez
Замена
F. Lo Celso
️️️️
G. Rodriguez
78'
Замена
I. Russo
️️️️
F. Suárez
77'
69'
Замена
F. Fydriszewski
️️️️
A. Cuello
Желтая карточка
J. Bay
67'
Замена
S. Moreyra
️️️️
G. Lódico
65'
Замена
J. Lázaro
️️️️
D. Batallini
64'
57'
Замена
I. Leguizamon
️️️️
E. Irala
57'
Замена
M. Reali
️️️️
E. Cerutti
51'
Желтая карточка
D. Herrera
ГОЛ! 1:0!
Г. Рекена
40'
22'
Желтая карточка
E. Baez
Желтая карточка
Д. Пуэбла
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Институто
1
Manuel Roffo
ВР
44
Giuliano Cerato
ЦЗ
23
Гонсало Рекена
ЦЗ
6
Fernando Alarcón
(К)
ЦЗ
12
Jonathan Bay
ЦЗ
16
Nicolas Dubersarsky
ЦП
20
Gastón Lódico
ЦП
8
Дамиан Пуэбла
ЦП
27
Gregorio Rodriguez
ЦФ
99
D. Batallini
ЦФ
9
Facundo Suárez
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
Сан-Лоренсо
32
Gastón Gómez
ВР
2
Гонсало Лухан
ЦЗ
36
Daniel Herrera
ЦЗ
37
Гастон Кампи
(К)
ЦЗ
3
Elías Baez
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
5
Elián Irala
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
9
Alexis Cuello
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Институто
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
33
Miguel Brizuela
ЦЗ
22
Juan Franco
ЦЗ
18
Lucas Rodríguez
ЦЗ
40
Francesco Lo Celso
ЦП
34
Stefano Moreyra
ЦП
32
Matías Romero
ЦП
30
Franco Díaz
ЦП
21
Jeremías Lázaro
ЦП
29
Ignacio Russo
ЦФ
36
Victor Cabrera
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Сан-Лоренсо
20
Facundo Altamirano
ВР
28
Nahuel Barrios
ЦП
8
Tomás Porra
ЦП
26
Juan Cruz Vega
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
15
Santiago Sosa
ЦП
29
Ivan Leguizamon
ЦП
80
Matias Reali
ЦП
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
19
F. Fydriszewski
ЦФ
4-3-3
1
44
6
12
23
Рекена
16
20
8
Пуэбла
9
99
27
4-1-1-1-3
32
36
37
Кампи
3
2
Лухан
5
Ремеди
5
10
Муньяин
9
19
7
8
Пуэбла
33
33
8
Пуэбла
27
40
40
27
20
34
34
20
99
21
21
99
9
29
29
9
5
Ремеди
15
15
5
Ремеди
5
29
29
5
7
80
80
7
3
29
Вомбергар
29
Вомбергар
3
9
19
19
9
Остались в запасе
Институто
Сан-Лоренсо
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
22
Juan Franco
ЦЗ
18
Lucas Rodríguez
ЦЗ
32
Matías Romero
ЦП
30
Franco Díaz
ЦП
36
Victor Cabrera
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
20
Facundo Altamirano
ВР
28
Nahuel Barrios
ЦП
8
Tomás Porra
ЦП
26
Juan Cruz Vega
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Остались в запасе
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
22
Juan Franco
ЦЗ
18
Lucas Rodríguez
ЦЗ
32
Matías Romero
ЦП
30
Franco Díaz
ЦП
36
Victor Cabrera
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Остались в запасе
20
Facundo Altamirano
ВР
28
Nahuel Barrios
ЦП
8
Tomás Porra
ЦП
26
Juan Cruz Vega
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
Главный тренер
Диего Дабове
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Статистика матча Институто - Сан-Лоренсо
2
2
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
1
Нарушения
15
13
Офсайды
1
1
Количество передач
305
336
Сейвы
1
4
Точность передач %
65
73
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.89
0.51
Матчи команд
Институто
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Информация о матче
Главный судья:
Andres Merlos, Argentina
Стадион:
Эстадио Президенте Перон
Новости команд
Все
Институто
Сан-Лоренсо
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
1 сентября
«Крылья» расстанутся с аргентинским защитником
12 июля
«Крылья» хотят пристроить легионера, которого не берут в «Институто»
11 июня
1
Российский игрок отправился на просмотр в известный клуб из Аргентины
5 мая
Неймар пропустил тренировку, не предупредив клуб
27 апреля
1
«Крылья» расстанутся с аргентинским защитником
12 июля
«Крылья» хотят пристроить легионера, которого не берут в «Институто»
11 июня
1
«Крылья Советов» покупают аргентинского защитника
14 февраля
1
«Оренбург» подписал игрока из «Институто»
14 января
1
«Оренбург» подпишет игрока «Институто» за 1 миллион долларов
9 января
1
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
1 сентября
Российский игрок отправился на просмотр в известный клуб из Аргентины
5 мая
Неймар пропустил тренировку, не предупредив клуб
27 апреля
1
4 матча Серии A отменили из-за смерти Папы Римского
2025.04.21 11:49
2
«Пари НН» ведет переговоры по уругвайцу из клуба-чемпиона Аргентины
2025.01.22 13:12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+