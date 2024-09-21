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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Бока Хуниорс - Ривер Плейт
Бока Хуниорс - Ривер Плейт: обзор матча 21 сентября 2024
Бока Хуниорс
21.09.2024, суббота, 22:00
Аргентина. Примера, 15 тур
0 : 1
Завершен
Ривер Плейт
20'
М. Ланзини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бока Хуниорс - Ривер Плейт
Вторая желтая
C. Lema
90'
+12
Желтая карточка
M. Giménez
90'
+12
Желтая карточка
C. Lema
89'
Замена
M. Delgado
️️️️
P. Fernández
85'
Замена
J. Barinaga
️️️️
Л. Адвинкула
84'
81'
Желтая карточка
L. Gonzalez Pirez
79'
Желтая карточка
Ф. Бустос
76'
Замена
Ф. Мастантуоно
️️️️
Ф. Колидио
Замена
А. Ансельмино
️️️️
М. Рохо
73'
71'
Замена
М. Акунья
️️️️
М. Ланзини
Замена
M. Giménez
️️️️
Э. Кавани
65'
56'
Замена
И. Фернандес
️️️️
S. Simón
56'
Замена
М. Борха
️️️️
А. Барейро
Желтая карточка
М. Рохо
51'
50'
Желтая карточка
Н. Фонсека
Замена
А. Мартегани
️️️️
И. Мирамон
46'
46'
Замена
Г. Пеццелла
️️️️
Ф. Гаттони
45'
+4
Желтая карточка
Ф. Колидио
44'
Желтая карточка
S. Simón
Желтая карточка
М. Мерентьель
41'
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Ланзини
1'
Желтая карточка
Ф. Гаттони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бока Хуниорс
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
2
Cristian Lema
ЦЗ
5
Маркос Рохо
(К)
ЦЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
28
Pol Fernández
ЦП
6
Кристиан Медина
ЦП
20
Kevin Zenón
ЦП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Ривер Плейт
34
Франко Армани
(К)
ВР
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
27
Пауло Диас
ЦЗ
13
Энцо Диас
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
19
Santiago Simón
ЦП
5
Николас Фонсека
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
28
Адам Барейро
ЦФ
9
Факундо Колидио
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Бока Хуниорс
12
Leandro Brey
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
14
Juan Barinaga
ЦП
10
Jabes Saralegui
ЦП
8
Томас Бельмонте
ЦП
18
Milton Delgado
ЦП
22
Exequiel Zeballos
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
30
Аарон Ансельмино
ЦФ
9
Milton Giménez
ЦФ
17
Lucas Janson
ЦФ
Ривер Плейт
23
Херемьяс Ледесма
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Agustin Sant'Anna
ЦЗ
20
Милтон Каско
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
5
Матиас Краневиттер
ОП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
30
Франко Мастантуоно
ЦП
30
Клаудио Эчеверри
АП
7
Пабло Солари
ПВ
93
Мигель Борха
ЦФ
3-1-3-3
44
Ромеро
3
Бланко
5
Рохо
2
5
Мирамон
28
6
Медина
20
10
Кавани
16
Мерентьель
17
Адвинкула
3-2-2-1-2
34
Армани
27
Диас
13
Диас
32
Гаттони
14
Бустос
14
19
5
Фонсека
22
Ланзини
9
Колидио
28
Барейро
17
Адвинкула
14
14
17
Адвинкула
28
18
18
28
5
Мирамон
21
Мартегани
21
Мартегани
5
Мирамон
5
Рохо
30
Ансельмино
30
Ансельмино
5
Рохо
10
Кавани
9
9
10
Кавани
22
Ланзини
21
Акунья
21
Акунья
22
Ланзини
32
Гаттони
2
Пеццелла
2
Пеццелла
32
Гаттони
19
6
Фернандес
6
Фернандес
19
9
Колидио
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
9
Колидио
28
Барейро
93
Борха
93
Борха
28
Барейро
Остались в запасе
Бока Хуниорс
Ривер Плейт
12
Leandro Brey
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
10
Jabes Saralegui
ЦП
8
Томас Бельмонте
ЦП
22
Exequiel Zeballos
ЦП
17
Lucas Janson
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
5
Родриго Вильягра
ОП
23
Херемьяс Ледесма
ВР
23
Agustin Sant'Anna
ЦЗ
20
Милтон Каско
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
30
Клаудио Эчеверри
АП
7
Пабло Солари
ПВ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Остались в запасе
12
Leandro Brey
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
10
Jabes Saralegui
ЦП
8
Томас Бельмонте
ЦП
22
Exequiel Zeballos
ЦП
17
Lucas Janson
ЦФ
Остались в запасе
5
Родриго Вильягра
ОП
23
Херемьяс Ледесма
ВР
23
Agustin Sant'Anna
ЦЗ
20
Милтон Каско
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
30
Клаудио Эчеверри
АП
7
Пабло Солари
ПВ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Статистика матча Бока Хуниорс - Ривер Плейт
4
1
6
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
6
Угловые удары
11
0
Нарушения
17
15
Офсайды
3
1
Количество передач
346
312
Сейвы
2
2
Точность передач %
70
66
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
2
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
0.35
0.74
Матчи команд
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Альдосиви
0 : 2
05.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Информация о матче
Главный судья:
Николас Рамирес
Стадион:
Alberto Jose Armando, Buenos Aires
Новости команд
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1
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