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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Индепендьенте - Ривер Плейт
Индепендьенте - Ривер Плейт: обзор матча 01 сентября 2024
Индепендьенте
01.09.2024, воскресенье, 23:00
Аргентина. Примера, 13 тур
0 : 0
Завершен
Ривер Плейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индепендьенте - Ривер Плейт
Желтая карточка
D. Tarzia
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
М. Акунья
Замена
D. Tarzia
️️️️
S. Montiel
87'
78'
Желтая карточка
П. Диас
Желтая карточка
D. Segovia
76'
76'
Желтая карточка
М. Ланзини
Замена
A. Canelo
️️️️
Г. Авалос
70'
Замена
F. Mancuello
️️️️
L. González
64'
58'
Замена
Ф. Мастантуоно
️️️️
К. Эчеверри
58'
Замена
М. Ланзини
️️️️
М. Меса
54'
Желтая карточка
Н. Фонсека
Желтая карточка
Ф. Лойола
45'
Желтая карточка
И. Марконе
33'
33'
Желтая карточка
Ф. Бустос
30'
Замена
Ф. Колидио
️️️️
М. Краневиттер
Красная карточка
S. Lopez
12'
11'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индепендьенте
33
Rodrigo Rey
ВР
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
7
Santiago Montiel
ЦЗ
23
Иван Марконе
ОП
22
Santiago Lopez
ЦП
18
Lucas González
ЦП
14
Фелипе Лойола
ЦП
32
Rubén Martínez
ЦП
9
Габриэль Авалос
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
Ривер Плейт
34
Франко Армани
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
27
Пауло Диас
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
5
Николас Фонсека
ЦП
19
Santiago Simón
ЦП
8
Максимильяно Меса
АП
30
Клаудио Эчеверри
АП
93
Мигель Борха
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Индепендьенте
25
Diego Segovia
ВР
13
Juan Fedorco
ЦЗ
8
Santiago Salle
ЦЗ
18
Federico Mancuello
ЦП
14
Alexis Canelo
ЦП
14
Лаутаро Мильян
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
10
Alex Luna
ЦП
12
Diego Tarzia
ЦП
21
Javier Vallejo
ЦФ
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
19
Ignacio Maestro Puch
ЦФ
Ривер Плейт
23
Херемьяс Ледесма
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
20
Милтон Каско
ЦЗ
13
Энцо Диас
ЦЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
30
Франко Мастантуоно
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Пабло Солари
ПВ
28
Адам Барейро
ЦФ
9
Факундо Колидио
ЦФ
3-1-4-2
33
15
Ломонако
26
Пеллегрино
7
23
Марконе
22
14
Лойола
32
18
3
9
Авалос
4-1-2-2-1
34
Армани
14
Бустос
2
Пеццелла
27
Диас
21
Акунья
5
Краневиттер
5
Фонсека
19
8
Меса
30
Эчеверри
93
Борха
18
18
18
18
9
Авалос
14
14
9
Авалос
7
12
12
7
30
Эчеверри
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
30
Эчеверри
8
Меса
22
Ланзини
22
Ланзини
8
Меса
5
Краневиттер
9
Колидио
9
Колидио
5
Краневиттер
Остались в запасе
Индепендьенте
Ривер Плейт
25
Diego Segovia
ВР
13
Juan Fedorco
ЦЗ
8
Santiago Salle
ЦЗ
14
Лаутаро Мильян
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
10
Alex Luna
ЦП
21
Javier Vallejo
ЦФ
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
19
Ignacio Maestro Puch
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
5
Родриго Вильягра
ОП
23
Херемьяс Ледесма
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
20
Милтон Каско
ЦЗ
13
Энцо Диас
ЦЗ
6
Игнасио Фернандес
ЦП
7
Пабло Солари
ПВ
28
Адам Барейро
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
25
Diego Segovia
ВР
13
Juan Fedorco
ЦЗ
8
Santiago Salle
ЦЗ
14
Лаутаро Мильян
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
10
Alex Luna
ЦП
21
Javier Vallejo
ЦФ
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
19
Ignacio Maestro Puch
ЦФ
Остались в запасе
5
Родриго Вильягра
ОП
23
Херемьяс Ледесма
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
20
Милтон Каско
ЦЗ
13
Энцо Диас
ЦЗ
6
Игнасио Фернандес
ЦП
7
Пабло Солари
ПВ
28
Адам Барейро
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Индепендьенте - Ривер Плейт
4
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Альдосиви
0 : 2
05.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Информация о матче
Главный судья:
Яэль Фалькон Перес
(Буэнос-Айрес)
Стадион:
Libertadores de America, Buenos Aires
Новости команд
Все
Индепендьенте
Ривер Плейт
Месси впервые сыграет в Аргентине за неместную команду
14 ноября
1
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2
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8 сентября
1
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5 сентября
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3 сентября
1
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11 сентября
2
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8 сентября
1
Еще один латиноамериканец прошел медосмотр для «Динамо» – известен результат
5 сентября
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
3 сентября
1
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26 августа
1
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14 ноября
1
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6 августа
1
Названа причина возможного срыва трансфера Барко в «Ривер Плейт»
29 июля
3
В «Ривер Плейт» рассказали о ситуации с переговорами по Барко
28 июля
13
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26 июля
9
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