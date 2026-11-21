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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Архентинос Хуниорс - Индепендьенте
Архентинос Хуниорс - Индепендьенте: обзор матча 21 ноября 2026
Архентинос Хуниорс
21.11.2026, суббота, 23:00
Аргентина. Примера, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Индепендьенте
47'
D. Porcel
40'
М. Меса
75'
М. Меса (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Протокол Архентинос Хуниорс - Индепендьенте
88'
Замена
J. Fedorco
️️️️
S. Montiel
84'
Замена
И. Моралес
️️️️
F. Tempone
84'
Замена
F. Cruz
️️️️
М. Меса
84'
Замена
M. Abaldo
️️️️
J. Palais
Замена
F. Jainikoski
️️️️
K. Gutiérrez
81'
Замена
К. Браво
️️️️
F. Álvarez
76'
Замена
Э. Лопес
️️️️
E. Viveros
76'
75'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Меса
Желтая карточка
Б. Кортес
(неспортивное поведение)
74'
56'
Замена
L. Godoy
️️️️
С. Ариас
56'
Травма
С. Ариас
ГОЛ! 1:1!
D. Porcel
Пас отдал
E. Viveros
47'
Замена
T. Molina
️️️️
F. Carrizo
46'
40'
ГОЛ! 0:1!
М. Меса
Пас отдал
J. Palais
21'
Желтая карточка
И. Марконе
(фол)
Желтая карточка
S. Prieto
(фол)
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Архентинос Хуниорс
25
Брайан Кортес
ВР
22
Kevin Coronel
ЦЗ
23
Mateo Mendoza
ЦЗ
16
Francisco Álvarez
ЦЗ
20
Sebastián Prieto
ЦЗ
5
Facundo Carrizo
ЦЗ
15
Kevin Gutiérrez
ЦП
11
Nicolas Oroz
(К)
ЦП
29
Emiliano Viveros
ЦП
9
Gastón Verón
ЦП
7
Diego Porcel
ЦФ
Главный тренер
Николас Диес
Индепендьенте
77
Сантьяго Меле
ВР
4
Сантьяго Ариас
ЦЗ
36
Sebastián Valdez
ЦЗ
35
Juan Miguel Arrayago
ЦЗ
5
Nahuel Banegas
ЦЗ
7
Santiago Montiel
ЦЗ
23
Иван Марконе
(К)
ОП
16
Mateo Pérez
ЦП
24
Josias Palais
ЦП
8
Максимильяно Меса
АП
34
Felipe Tempone
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
Архентинос Хуниорс
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
13
Santino Gianini
ЦЗ
30
A. Nunez
ЦЗ
28
Joaquin Gho
ЦП
32
Джино Инфантино
ЦП
10
Габриэль Флорентин
АП
8
Эрнан Лопес
АП
27
Tomás Molina
ЦФ
48
F. Jainikoski
ЦФ
36
Gastón Bouhier
ЦФ
45
Benjamín Rey
ЦФ
Индепендьенте
33
Rodrigo Rey
ВР
22
Факундо Сабала
ЛЗ
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
13
Juan Fedorco
ЦЗ
2
Franco Calderón
ЦЗ
30
Tomás Parmo
ЦП
19
Matias Abaldo
ЦП
20
Facundo Cruz
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
10
Luciano Cabral
ЦП
32
Rubén Martínez
ЦП
9
Иван Моралес
ЦФ
3-2-4-1
25
Кортес
16
20
5
23
22
15
29
9
11
7
3-3-2-1-1
77
Меле
35
5
7
4
Ариас
23
Марконе
36
16
24
8
Меса
34
16
26
Браво
26
Браво
16
29
8
Лопес
8
Лопес
29
5
27
27
5
15
48
48
15
4
Ариас
29
29
4
Ариас
7
13
13
7
24
19
19
24
8
Меса
20
20
8
Меса
34
9
Моралес
9
Моралес
34
Остались в запасе
Архентинос Хуниорс
Индепендьенте
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
13
Santino Gianini
ЦЗ
30
A. Nunez
ЦЗ
28
Joaquin Gho
ЦП
32
Джино Инфантино
ЦП
10
Габриэль Флорентин
АП
36
Gastón Bouhier
ЦФ
45
Benjamín Rey
ЦФ
Главный тренер
Николас Диес
33
Rodrigo Rey
ВР
22
Факундо Сабала
ЛЗ
2
Franco Calderón
ЦЗ
30
Tomás Parmo
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
10
Luciano Cabral
ЦП
32
Rubén Martínez
ЦП
Главный тренер
Карлос Тевес
Остались в запасе
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
13
Santino Gianini
ЦЗ
30
A. Nunez
ЦЗ
28
Joaquin Gho
ЦП
32
Джино Инфантино
ЦП
10
Габриэль Флорентин
АП
36
Gastón Bouhier
ЦФ
45
Benjamín Rey
ЦФ
Остались в запасе
33
Rodrigo Rey
ВР
22
Факундо Сабала
ЛЗ
2
Franco Calderón
ЦЗ
30
Tomás Parmo
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
10
Luciano Cabral
ЦП
32
Rubén Martínez
ЦП
Главный тренер
Николас Диес
Главный тренер
Карлос Тевес
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Архентинос Хуниорс
Индепендьенте
Брайан Кортес
0%
Kevin Coronel
0%
Mateo Mendoza
0%
Francisco Álvarez
0%
Sebastián Prieto
0%
Facundo Carrizo
0%
Kevin Gutiérrez
0%
Nicolas Oroz
0%
Emiliano Viveros
0%
Gastón Verón
0%
Diego Porcel
0%
Клаудио Браво
0%
Эрнан Лопес
0%
Tomás Molina
0%
F. Jainikoski
0%
Показать всех игроков
Сантьяго Меле
0%
Сантьяго Ариас
0%
Sebastián Valdez
0%
Juan Miguel Arrayago
0%
Nahuel Banegas
0%
Santiago Montiel
0%
Иван Марконе
0%
Mateo Pérez
0%
Josias Palais
0%
Максимильяно Меса
0%
Felipe Tempone
0%
Leonardo Godoy
0%
Juan Fedorco
0%
Matias Abaldo
0%
Facundo Cruz
0%
Иван Моралес
0%
Показать всех игроков
Статистика матча Архентинос Хуниорс - Индепендьенте
2
1
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
9
14
Офсайды
3
1
Количество передач
475
217
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
63
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
1.54
2.1
xGP (предотвращенные голы)
0.1
0.1
Матчи команд
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Jorge Balino, Argentina
Стадион:
Diego Armando Maradona, Buenos Aires
Игрок матча
Рейтинг
Максимильяно Меса
Полузащитник
Рейтинг: 8.3
Минут на поле
84
Голы
2
Ассисты
0
Ударов по воротам
5
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