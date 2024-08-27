Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Бельграно - Химнасия
Бельграно - Химнасия: обзор матча 27 августа 2024
Бельграно
27.08.2024, вторник, 00:30
Аргентина. Примера, 12 тур
0 : 1
Завершен
Химнасия
89'
Л. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бельграно - Химнасия
Замена
П. Чаваррия
️️️️
J. Velázquez
90'
89'
ГОЛ! 0:1!
Л. Кастро
Пас отдал
J. Pintado
Замена
G. Heredia
️️️️
F. González Metilli
86'
84'
Замена
F. Corbalan
️️️️
R. Gallo
79'
Замена
Л. Кастро
️️️️
N. Garayalde
79'
Замена
J. Cruz Esquivel
️️️️
Н. Бриаско-Балекян
Замена
F. Jara
️️️️
N. Fernández
64'
Замена
Ф. Киньон
️️️️
Э. Ролон
64'
60'
Желтая карточка
M. Fernández
46'
Замена
D. Zalazar
️️️️
J. Cruz Cortazzo
Замена
R. Delgado
️️️️
M. Suárez
46'
Вторая желтая
N. Meriano
45'
+1
40'
Желтая карточка
J. Cruz Cortazzo
Желтая карточка
N. Meriano
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельграно
1
Juan Espinola
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
6
Alejandro Rebola
ЦЗ
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
28
G. Compagnucci
ЦЗ
5
Santiago Longo
(К)
ЦП
35
Эстебан Ролон
ЦП
53
Juan Velázquez
ЦП
11
Francisco González Metilli
ЦФ
9
Matías Suárez
ЦФ
22
Nicolás Fernández
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Химнасия
29
Marcos Ledesma
ВР
35
Juan Cruz Cortazzo
ЦЗ
3
Yonatan Cabral
ЦЗ
14
Leonardo Morales
(К)
ЦЗ
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
5
Nicolás Garayalde
ЦП
25
Martín Fernández
ЦП
19
Matias Abaldo
ЦП
11
Норберто Бриаско-Балекян
ПП
19
Родриго Кастильо
ЦФ
15
Juan Pintado
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
Бельграно
23
Ignacio Chicco
ВР
33
Rafael Delgado
ЦЗ
34
Gerónimo Heredia
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
19
Факундо Киньон
ОП
14
Juan Barinaga
ЦП
45
Agustín Baldi
ЦП
77
Брайан Рейна
ЦП
8
Ramiro Hernandes
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
26
Jeremías Lucco
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
Химнасия
23
Nelson Insfrán
ВР
32
Gustavo Canto
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
19
Nicolás Colazo
ЦЗ
10
Matías Miranda
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
5
Agustín Sanchez
ЦП
11
Jeremias Merlo
ЦП
40
David Zalazar
ЦФ
22
Juan Cruz Esquivel
ЦФ
16
Matías Ramírez
ЦФ
4-3-3
1
2
Морено
6
28
6
5
35
Ролон
53
22
9
11
4-4-2
29
3
14
13
35
11
Бриаско-Балекян
25
19
5
15
19
Кастильо
9
33
33
9
11
34
34
11
35
Ролон
19
Киньон
19
Киньон
35
Ролон
53
19
Чаваррия
19
Чаваррия
53
22
29
29
22
13
2
2
13
5
19
Кастро
19
Кастро
5
35
40
40
35
11
Бриаско-Балекян
22
22
11
Бриаско-Балекян
Остались в запасе
Бельграно
Химнасия
23
Ignacio Chicco
ВР
37
Мариано Тройло
ЦЗ
14
Juan Barinaga
ЦП
45
Agustín Baldi
ЦП
77
Брайан Рейна
ЦП
8
Ramiro Hernandes
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
26
Jeremías Lucco
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
23
Nelson Insfrán
ВР
32
Gustavo Canto
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
19
Nicolás Colazo
ЦЗ
10
Matías Miranda
ЦП
5
Agustín Sanchez
ЦП
11
Jeremias Merlo
ЦП
16
Matías Ramírez
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
Остались в запасе
23
Ignacio Chicco
ВР
37
Мариано Тройло
ЦЗ
14
Juan Barinaga
ЦП
45
Agustín Baldi
ЦП
77
Брайан Рейна
ЦП
8
Ramiro Hernandes
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
26
Jeremías Lucco
ЦФ
Остались в запасе
23
Nelson Insfrán
ВР
32
Gustavo Canto
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
19
Nicolás Colazo
ЦЗ
10
Matías Miranda
ЦП
5
Agustín Sanchez
ЦП
11
Jeremias Merlo
ЦП
16
Matías Ramírez
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Главный тренер
Марсело Мендес
Статистика матча Бельграно - Химнасия
1
1
2
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
16
Офсайды
2
2
Количество передач
389
431
Сейвы
4
2
Точность передач %
78
78
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.43
0.99
Матчи команд
Бельграно
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Альдосиви
1 : 0
25.10.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
1 : 2
31.10.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Zunino, Argentina
Стадион:
Гиганте де Альберди
Новости команд
Все
Бельграно
Химнасия
Комментарий Семака после ничьей с «Химнасией»
5 июля
2
Товарищеский матч. «Зенит» не сумел победить аргентинский клуб
5 июля
21
«Зенит» – «Химнасия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2026
5 июля
«Зенит» сыграет с аргентинским клубом
21 июня
6
В аргентинском клубе оценили вероятность матча, за который «Зенит» заплатит 50+ миллионов
11 июня
23
РФС снял трансферный бан с клуба РПЛ
6 апреля
1
Назван размер долга, из-за которого «Ростов» получил трансферный бан
14 января
6
Заявление «Ростова» о трансферном бане от ФИФА
14 января
7
«Краснодару» интересны два защитника из Южной Америки
2024.07.09 10:12
Комментарий Семака после ничьей с «Химнасией»
5 июля
2
Товарищеский матч. «Зенит» не сумел победить аргентинский клуб
5 июля
21
«Зенит» – «Химнасия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2026
5 июля
«Зенит» сыграет с аргентинским клубом
21 июня
6
В аргентинском клубе оценили вероятность матча, за который «Зенит» заплатит 50+ миллионов
11 июня
23
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+