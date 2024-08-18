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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Велес Сарсфилд - Институто
Велес Сарсфилд - Институто: обзор матча 18 августа 2024
Велес Сарсфилд
18.08.2024, воскресенье, 02:00
Аргентина. Примера, 11 тур
1 : 0
Завершен
Институто
15'
B. Romero (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес Сарсфилд - Институто
Замена
М. Пеллегрини
️️️️
C. Aquino
90'
+3
Желтая карточка
К. Ордоньес
90'
Замена
М. Сантос
️️️️
B. Romero
84'
Замена
Ж. Элиас
️️️️
Т. Фернандес
76'
75'
Замена
G. Cerato
️️️️
J. Franco
72'
Замена
B. Cuello
️️️️
Д. Пуэбла
72'
Замена
F. Suárez
️️️️
I. Russo
72'
Замена
G. Rodriguez
️️️️
S. Rodríguez
53'
Желтая карточка
F. Alarcón
Желтая карточка
J. García
53'
40'
Желтая карточка
J. Acevedo
Желтая карточка
В. Гомес
34'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
B. Romero
15'
3'
Желтая карточка
J. Franco
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес Сарсфилд
1
Tomás Marchiori
ВР
4
Joaquín García
ЦЗ
3
Elías Gómez
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
30
Агустин Боусат
ЦП
10
Francisco Pizzini
ЦП
22
Claudio Aquino
ЦП
24
Тиаго Фернандес
ЦП
31
Braian Romero
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Институто
1
Manuel Roffo
ВР
23
Гонсало Рекена
ЦЗ
6
Fernando Alarcón
(К)
ЦЗ
18
Lucas Rodríguez
ЦЗ
22
Juan Franco
ЦЗ
8
Jonas Acevedo
ЦП
16
Nicolas Dubersarsky
ЦП
20
Gastón Lódico
ЦП
8
Дамиан Пуэбла
ЦП
11
Santiago Rodríguez
ЦФ
29
Ignacio Russo
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
Велес Сарсфилд
42
Lautaro Garzón
ВР
2
Patricio Pernicone
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
44
Aarón Quirós
ЦЗ
33
Tomás Guidara
ЦЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
39
Жалиль Элиас
ОП
35
Santiago Cáseres
ЦП
10
Альваро Монторо
ЦФ
14
Rodrigo Piñeiro
ЦФ
7
Маэр Каррисо
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Институто
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
42
Lautaro Carrera
ЦЗ
12
Jonathan Bay
ЦЗ
33
Miguel Brizuela
ЦЗ
44
Giuliano Cerato
ЦЗ
22
Braian Cuello
ЦП
32
Matías Romero
ЦП
21
Jeremías Lázaro
ЦП
34
Stefano Moreyra
ЦП
27
Gregorio Rodriguez
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
9
Facundo Suárez
ЦФ
4-5-1
1
4
2
Маммана
16
Гомес
3
30
Боусат
10
22
24
Фернандес
32
Ордоньес
31
4-4-2
1
6
18
22
23
Рекена
16
20
8
Пуэбла
8
29
11
24
Фернандес
39
Элиас
39
Элиас
24
Фернандес
22
11
Пеллегрини
11
Пеллегрини
22
31
27
Сантос
27
Сантос
31
22
44
44
22
8
Пуэбла
22
22
8
Пуэбла
11
27
27
11
29
9
9
29
Остались в запасе
Велес Сарсфилд
Институто
42
Lautaro Garzón
ВР
2
Patricio Pernicone
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
44
Aarón Quirós
ЦЗ
33
Tomás Guidara
ЦЗ
35
Santiago Cáseres
ЦП
10
Альваро Монторо
ЦФ
14
Rodrigo Piñeiro
ЦФ
7
Маэр Каррисо
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
42
Lautaro Carrera
ЦЗ
12
Jonathan Bay
ЦЗ
33
Miguel Brizuela
ЦЗ
32
Matías Romero
ЦП
21
Jeremías Lázaro
ЦП
34
Stefano Moreyra
ЦП
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
Остались в запасе
42
Lautaro Garzón
ВР
2
Patricio Pernicone
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
44
Aarón Quirós
ЦЗ
33
Tomás Guidara
ЦЗ
35
Santiago Cáseres
ЦП
10
Альваро Монторо
ЦФ
14
Rodrigo Piñeiro
ЦФ
7
Маэр Каррисо
ЦФ
Остались в запасе
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
42
Lautaro Carrera
ЦЗ
12
Jonathan Bay
ЦЗ
33
Miguel Brizuela
ЦЗ
32
Matías Romero
ЦП
21
Jeremías Lázaro
ЦП
34
Stefano Moreyra
ЦП
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Главный тренер
Диего Дабове
Статистика матча Велес Сарсфилд - Институто
3
3
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
8
Нарушения
10
13
Офсайды
4
0
Количество передач
395
337
Сейвы
3
2
Точность передач %
75
70
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
1.11
0.6
Матчи команд
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
0 : 0
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Велес Сарсфилд
1 : 0
18.10.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Институто
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
- : -
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 13 тур
Дефенса и Хустисия
0 : 1
17.10.2026
Институто
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Echenique, Argentina
Стадион:
Хосе Амальфитани
Новости команд
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Велес Сарсфилд
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1
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1
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1
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1
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