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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Химнасия - Сан-Лоренсо
Химнасия - Сан-Лоренсо: обзор матча 24 июля 2024
Химнасия
24.07.2024, среда, 00:45
Аргентина. Примера, 7 тур
0 : 1
Завершен
Сан-Лоренсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химнасия - Сан-Лоренсо
Желтая карточка
Л. Кастро
15'
Начало матча
Статистика матча Химнасия - Сан-Лоренсо
1
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
9
1
Нарушения
12
9
Офсайды
1
4
Количество передач
399
374
Сейвы
4
1
Точность передач %
75
76
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
0.34
1.58
Матчи команд
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
1 : 2
31.10.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Информация о матче
Главный судья:
Pablo Echavarria, Argentina
Стадион:
Estadio Juan Carmelo Zerillo, La Plata
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