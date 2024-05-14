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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Химнасия - Велес Сарсфилд
Химнасия - Велес Сарсфилд: обзор матча 14 мая 2024
Химнасия
14.05.2024, вторник, 01:00
Аргентина. Примера, 1 тур
3 : 1
Завершен
Велес Сарсфилд
82'
М. Пеллегрини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химнасия - Велес Сарсфилд
83'
Желтая карточка
М. Пеллегрини
82'
ГОЛ! 0:1!
М. Пеллегрини
Желтая карточка
Л. Кастро
42'
33'
Желтая карточка
Э. Маммана
Начало матча
Статистика матча Химнасия - Велес Сарсфилд
1
2
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
7
Нарушения
14
8
Офсайды
2
3
Количество передач
287
397
Сейвы
3
2
Точность передач %
66
78
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
2.05
1.31
Матчи команд
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
1 : 2
31.10.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
0 : 0
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Велес Сарсфилд
1 : 0
18.10.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Информация о матче
Главный судья:
Franco Acita, Argentina
Стадион:
Estadio Juan Carmelo Zerillo, La Plata
Новости команд
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