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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Рейнджерс
Хартс - Рейнджерс: обзор матча 18 мая 2024
Хартс
18.05.2024, суббота, 14:30
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 5 тур
3 : 2
Завершен
Рейнджерс
33'
Л. Шенклэнд
82'
Д. Лембикиса
90+5'
К. Тагава
69'
Т. Кантвелл
79'
Ф. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Рейнджерс
ГОЛ! 3:2!
К. Тагава
Пас отдал
Ф. Кент
90'
+5
Замена
К. Тагава
️️️️
К. Варгас
86'
ГОЛ! 2:2!
Д. Лембикиса
Пас отдал
К. Варгас
82'
79'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Силва
Пас отдал
К. Доуэлл
Замена
Д. Лембикиса
️️️️
К. Девлин
74'
Замена
Л. Бойс
️️️️
Ю. Ода
74'
72'
Замена
Д. Стерлинг
️️️️
Б. Дэвис
72'
Замена
А. Сима
️️️️
С. Дессер
69'
ГОЛ! 1:1!
Т. Кантвелл
Пас отдал
С. Дессер
63'
Желтая карточка
К. Доуэлл
Замена
С. Фрейзер
️️️️
Б. Маккей
63'
60'
Замена
К. Доуэлл
️️️️
М. Диоманде
60'
Замена
Р. Йилмаз
️️️️
Р. Фрейзер
60'
Замена
Ф. Силва
️️️️
С. Райт
Желтая карточка
К. Роулес
56'
ГОЛ! 1:0!
Л. Шенклэнд
Пас отдал
Ю. Ода
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
2
Франки Кент
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
14
Кэмерон Девлин
ОП
6
Бени Банингиме
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
77
Кеннет Варгас
ЦФ
9
Ютаро Ода
ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
(К)
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
(К)
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
45
Росс Маккосленд
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
26
Скотт Фрейзер
АП
21
James Wilson
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Рейнджерс
15
Джонли Ифеко
ЛЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Райан Джек
ЦП
36
Коул Маккиннон
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
19
Абдалла Сима
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
3-1-2-4
28
Кларк
3
Кингсли
2
Кент
15
Роулес
14
Девлин
6
Банингиме
20
Кокрейн
77
Варгас
7
Шенклэнд
10
Маккей
9
Ода
4-2-3-1
1
Батлэнд
2
Тавернье
38
Кинг
6
Дэвис
47
Фрейзер
10
Диоманде
43
Раскин
45
Маккосленд
11
Райт
10
Кантвелл
9
Дессер
14
Девлин
23
Лембикиса
23
Лембикиса
14
Девлин
10
Маккей
26
Фрейзер
26
Фрейзер
10
Маккей
77
Варгас
11
Тагава
11
Тагава
77
Варгас
9
Ода
27
Бойс
27
Бойс
9
Ода
47
Фрейзер
33
Йилмаз
33
Йилмаз
47
Фрейзер
6
Дэвис
21
Стерлинг
21
Стерлинг
6
Дэвис
10
Диоманде
26
Доуэлл
26
Доуэлл
10
Диоманде
9
Дессер
19
Сима
19
Сима
9
Дессер
11
Райт
21
Силва
21
Силва
11
Райт
Остались в запасе
Хартс
Рейнджерс
1
Крейг Гордон
ВР
25
Macaulay Tait
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
21
James Wilson
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
15
Джонли Ифеко
ЛЗ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Райан Джек
ЦП
36
Коул Маккиннон
ЦП
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
1
Крейг Гордон
ВР
25
Macaulay Tait
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
21
James Wilson
ЦФ
Остались в запасе
15
Джонли Ифеко
ЛЗ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Райан Джек
ЦП
36
Коул Маккиннон
ЦП
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Хартс - Рейнджерс
1
1
Всего ударов по воротам
13
22
Удары в створ
4
10
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Нарушения
13
22
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
6
Матчи команд
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Рейнджерс
- : -
02.12.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
2 : 1
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
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