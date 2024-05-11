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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АПОЭЛ - АЕК
АПОЭЛ - АЕК: обзор матча 11 мая 2024
АПОЭЛ
11.05.2024, суббота, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
1 : 1
Завершен
АЕК
9'
Маркиньос
5'
Ф. Соль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АПОЭЛ - АЕК
Желтая карточка
Далсью
90'
+6
Желтая карточка
А. Донис
90'
+4
Замена
T.
️️️️
Д. Ндонгала
89'
Замена
Х. Анхель Креспо
️️️️
Г. Квилитая
82'
77'
Замена
И. Тричковски
️️️️
Ф. Соль
77'
Замена
М. Димерс
️️️️
Ф. Тонгия
Замена
Л. Вильяфаньес
️️️️
К. Сарфо
77'
Замена
А. Донис
️️️️
Маркиньос
77'
68'
Желтая карточка
А. Гарсия
66'
Замена
S.
️️️️
Б. Гама
66'
Замена
А. Гьюрчо
️️️️
И. Фараж
61'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
П. Понс
Желтая карточка
М. Сушич
41'
36'
Желтая карточка
Ф. Соль
ГОЛ! 1:1!
Маркиньос
9'
5'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Соль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
3
Радосав Петрович
ОП
70
Георгий Костадинов
ЦП
8
Далсью
ЦП
44
Кингсли Сарфо
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
7
Гуш Ледеш
ОП
8
Пере Понс
ОП
16
Бруно Гама
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
11
Имад Фараж
ПВ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
АПОЭЛ
25
Андреас Христодулу
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
6
Жефте
ЦЗ
5
Cipriano
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
27
Saeid Mehri
ЦП
11
Gabriel Maioli
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
7
Tomane
ЦФ
АЕК
1
Яго Эррерин
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
34
Danny
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
11
Santos
ЦФ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
3-1-3-1-2
27
Белец
16
Сушич
3
Двали
29
Чебаке
3
Петрович
70
Костадинов
8
Далсью
44
Сарфо
10
Маркиньос
9
Квилитая
77
Ндонгала
3-2-2-1-2
12
Пирич
20
27
Роберж
14
Гарсия
7
Ледеш
8
Понс
16
Гама
10
Тонгия
11
Фараж
9
Соль
15
Миличевич
9
Квилитая
15
Креспо
15
Креспо
9
Квилитая
44
Сарфо
19
Вильяфаньес
19
Вильяфаньес
44
Сарфо
10
Маркиньос
22
Донис
22
Донис
10
Маркиньос
77
Ндонгала
7
7
77
Ндонгала
16
Гама
11
11
16
Гама
10
Тонгия
10
Димерс
10
Димерс
10
Тонгия
11
Фараж
9
Гьюрчо
9
Гьюрчо
11
Фараж
9
Соль
10
Тричковски
10
Тричковски
9
Соль
8
Понс
21
Лопеш
21
Лопеш
8
Понс
Остались в запасе
АПОЭЛ
АЕК
25
Андреас Христодулу
ВР
6
Жефте
ЦЗ
5
Cipriano
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
27
Saeid Mehri
ЦП
11
Gabriel Maioli
ЦП
Главный тренер
Маринос Узунидис
1
Яго Эррерин
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
34
Danny
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
6
Жефте
ЦЗ
5
Cipriano
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
27
Saeid Mehri
ЦП
11
Gabriel Maioli
ЦП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
34
Danny
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
Главный тренер
Маринос Узунидис
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча АПОЭЛ - АЕК
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Кармиотисса
- : -
02.12.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
1 : 0
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Информация о матче
Главный судья:
Эспен Эскас
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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