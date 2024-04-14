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Оренбург
Динамо
Чернов опубликовал пост после победы «Спартака» над «Динамо»
2 мая, 00:04
0
«Мы на «Реал» насмотрелись – сели в свою штрафную»: Маслов – о победе «Спартака» над «Динамо»
1 мая, 23:40
1
Денисов объяснил, за счет чего «Спартак» не пропустил от «Динамо»
1 мая, 23:35
0
Соболев высказался о победе «Спартака» над «Динамо»
1 мая, 23:24
0
Соболев и Игнатов сделали фото после победы: «Ночной кошмар «Динамо»
1 мая, 22:54
4
Медведев из «Ростова» прокомментировал свою результативную ошибку в матче с «Оренбургом»
30 апреля, 12:24
0
Воробьев из «Оренбурга»: «Футбольный бог наказал нас в матче с «Ростовом»
30 апреля, 12:09
0
Карпин прокомментировал волевую победу «Ростова» над «Оренбургом»
29 апреля, 22:39
6
Турнирная таблица РПЛ после 26-го тура
29 апреля, 22:22
0
РПЛ. «Ростов» добыл волевую победу над «Оренбургом» (2:1) благодаря двум поздним голам
29 апреля, 21:41
44
Чернов опубликовал пост после победы «Спартака» над «Динамо»
2 мая, 00:04
0
«Мы на «Реал» насмотрелись – сели в свою штрафную»: Маслов – о победе «Спартака» над «Динамо»
1 мая, 23:40
1
Денисов объяснил, за счет чего «Спартак» не пропустил от «Динамо»
1 мая, 23:35
0
Соболев высказался о победе «Спартака» над «Динамо»
1 мая, 23:24
0
Соболев и Игнатов сделали фото после победы: «Ночной кошмар «Динамо»
1 мая, 22:54
4
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Последние матчи
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Оренбург
Динамо
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Оренбург
3 : 1
14.04.2024
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Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
Оренбург
2 : 4
17.04.2024
Динамо
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Пари НН
1 : 4
21.04.2024
Динамо
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Зенит
1 : 0
21.04.2024
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Оренбург
1 : 2
24.04.2024
Динамо
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ростов
2 : 1
29.04.2024
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Оренбург
1 : 2
24.04.2024
Динамо
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Зенит
1 : 0
21.04.2024
Оренбург
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
Оренбург
2 : 4
17.04.2024
Динамо
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Оренбург
3 : 1
14.04.2024
Пари НН
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Динамо
0 : 2
01.05.2024
Спартак
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Динамо
1 : 0
28.04.2024
Зенит
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Оренбург
1 : 2
24.04.2024
Динамо
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Пари НН
1 : 4
21.04.2024
Динамо
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
Оренбург
2 : 4
17.04.2024
Динамо

Оренбург - Динамо: обзор матча 17 апреля 2024

Оренбург
17.04.2024, среда, 17:00
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
2 : 4
Матч завершен
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Динамо
68' М. Горбани
90+2' Х. Томпсон
11' Ф. Смолов
62' К. Тюкавин
74' Д. Макаров
82' Х. Карраскаль
Матч
Текстовая трансляция
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Оренбург - Динамо
Матч завершен
ГОЛ! 2:4
Хорди Томпсон
90' +2
Желтая карточка
Габриэль Флорентин
90' +1
90' +1
Желтая карточка
Муми Нгамале
82'
ГОЛ! 1:4
Хорхе Карраскаль
75'
Замена
Милан Майсторович ️️️️➡️️ Сергей Паршивлюк
74'
ГОЛ! 1:3
Денис Макаров
Замена
Степан Оганесян ️️️️➡️️ Максим Сидоров
69'
Замена
Владимир Полуяхтов ️️️️➡️️ Химми Марин
69'
ГОЛ! 1:2
Мохаммад Горбани
68'
Замена
Лукас Вера ️️️️➡️️ Иван Башич
63'
Замена
Габриэль Флорентин ️️️️➡️️ Дмитрий Воробьев
63'
62'
ГОЛ! 0:2
Константин Тюкавин
60'
Замена
Муми Нгамале ️️️️➡️️ Ярослав Гладышев
58'
Замена
Луис Чавес ️️️️➡️️ Александр Кутицкий
58'
Замена
Константин Тюкавин ️️️️➡️️ Федор Смолов
58'
Замена
Хорхе Карраскаль ️️️️➡️️ Вячеслав Грулев
Замена
Хорди Томпсон ️️️️➡️️ Эмирджан Гюрлюк
46'
11'
ГОЛ! 0:1
Федор Смолов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
95
Андрей Ходанович
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
87
Данила Прохин
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
66
Мохаммад Горбани
ОП
8
Иван Башич
АП
7
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
80
Химми Марин
ЛВ
19
Джастин Куэро
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
50
Александр Кутицкий
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
18
Николас Маричаль
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
4
Сергей Паршивлюк
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
20
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
10
Федор Смолов
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Оренбург
90
Алексей Кеняйкин
ВР
5
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
15
Ренато Гойкович
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
38
Николай Титков
ЦП
23
Лукас Вера
ЦП
24
Томас Муро
ЦП
21
Габриэль Флорентин
АП
14
Ярослав Михайлов
АП
16
Хорди Томпсон
ЛВ
11
Степан Оганесян
ПВ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
3
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
24
Луис Чавес
ОП
34
Лука Гагнидзе
ЦП
89
Бителло
ЦП
8
Хорхе Карраскаль
АП
13
Муми Нгамале
ЛВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
4-1-3-2
95
Ходанович
81
Сидоров
87
Прохин
3
Сиваков
12
Малых
66
Горбани
80
Марин
8
Башич
7
Гюрлюк
10
Воробьев
19
Куэро
3-3-2-2
1
Шунин
50
Кутицкий
6
Фернандес
18
Маричаль
4
Паршивлюк
74
Фомин
2
Даса
77
Макаров
20
Грулев
91
Гладышев
10
Смолов
80
Марин
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
80
Марин
8
Башич
23
Вера
23
Вера
8
Башич
10
Воробьев
21
Флорентин
21
Флорентин
10
Воробьев
7
Гюрлюк
16
Томпсон
16
Томпсон
7
Гюрлюк
81
Сидоров
11
Оганесян
11
Оганесян
81
Сидоров
4
Паршивлюк
5
Майсторович
5
Майсторович
4
Паршивлюк
50
Кутицкий
24
Чавес
24
Чавес
50
Кутицкий
20
Грулев
8
Карраскаль
8
Карраскаль
20
Грулев
91
Гладышев
13
Нгамале
13
Нгамале
91
Гладышев
10
Смолов
70
Тюкавин
70
Тюкавин
10
Смолов
Остались в запасе
Оренбург
Динамо
90
Алексей Кеняйкин
ВР
5
Лео Гогличидзе
ЛЗ
15
Ренато Гойкович
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
38
Николай Титков
ЦП
24
Томас Муро
ЦП
14
Ярослав Михайлов
АП
Главный тренер
Давид Деограсия
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
3
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
34
Лука Гагнидзе
ЦП
89
Бителло
ЦП
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
90
Алексей Кеняйкин
ВР
5
Лео Гогличидзе
ЛЗ
15
Ренато Гойкович
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
38
Николай Титков
ЦП
24
Томас Муро
ЦП
14
Ярослав Михайлов
АП
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
3
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
34
Лука Гагнидзе
ЦП
89
Бителло
ЦП
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Оренбург - Динамо
1
1
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
54
46
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
5
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян (Сочи)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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- : -
02.05.2024
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- : -
02.05.2024
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- : -
15.05.2024
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- : -
02.05.2024
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02.05.2024
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Зенит
- : -
15.05.2024
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