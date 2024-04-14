Россия. Премьер-лига, 24 тур
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 1 этап