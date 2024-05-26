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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Генк
Юнион СЖ - Генк: обзор матча 26 мая 2024
Юнион СЖ
26.05.2024, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, группа A, 10 тур
2 : 0
Завершен
Генк
37'
Ш. Ванхутте
80'
Г. Нильссон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Генк
Замена
E. Kabangu
️️️️
М. Амура
90'
+10
Замена
Д. Эккерт
️️️️
Г. Нильссон
90'
+5
Замена
Л. Амани
️️️️
Ш. Ванхутте
90'
+4
Желтая карточка
К. Берджесс
88'
Замена
Н. Садики
️️️️
М. Расмуссен
86'
81'
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
П. Грошовски
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Нильссон
80'
78'
Красная карточка
З. Эль Уахди
72'
Замена
Э. Соболь
️️️️
J. Ndenge Kongolo
Желтая карточка
Ш. Ванхутте
66'
63'
Желтая карточка
А. Зекири
57'
Замена
А. Зекири
️️️️
А. Фадера
Замена
К. Мачида
️️️️
К. Мак Аллистер
46'
Желтая карточка
Х. Теклаб
42'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Ванхутте
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К)
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
11
Хенок Теклаб
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
9
Густаф Нильссон
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
3
Марк МакКензи
(К)
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
5
Матиас Галарса
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Юнион СЖ
13
Хайнц Линднер
ВР
28
Коки Мачида
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
10
Лазаре Амани
ЦП
15
Каспер Терхо
ПВ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
65
Christian Akpan
ЦП
19
Константинос Карецас
ЦП
8
Thomas Claes
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
27
Кен Нкуба
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
4-1-2-1-2
49
Морис
5
Мак Аллистер
26
Сайкс
17
Кастро-Монтес
16
Берджесс
34
Ванхутте
20
Расмуссен
21
Пуэртас
11
Теклаб
9
Амура
9
Нильссон
4-3-2-1
26
Вандевордт
7
Эль Уахди
44
3
МакКензи
18
Кайембе
5
Галарса
17
Грошовски
22
Бонсу Баа
11
Эль-Ханнус
39
Фадера
99
Арокодаре
5
Мак Аллистер
28
Мачида
28
Мачида
5
Мак Аллистер
20
Расмуссен
27
Садики
27
Садики
20
Расмуссен
34
Ванхутте
10
Амани
10
Амани
34
Ванхутте
9
Нильссон
10
Эккерт
10
Эккерт
9
Нильссон
9
Амура
7
7
9
Амура
44
23
Соболь
23
Соболь
44
17
Грошовски
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
17
Грошовски
39
Фадера
9
Зекири
9
Зекири
39
Фадера
Остались в запасе
Юнион СЖ
Генк
13
Хайнц Линднер
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
15
Каспер Терхо
ПВ
Главный тренер
Александер Блессин
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
65
Christian Akpan
ЦП
19
Константинос Карецас
ЦП
8
Thomas Claes
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
15
Каспер Терхо
ПВ
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
65
Christian Akpan
ЦП
19
Константинос Карецас
ЦП
8
Thomas Claes
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Юнион СЖ - Генк
3
1
1
Всего ударов по воротам
21
8
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
10
4
Нарушения
18
10
Офсайды
1
3
Количество передач
362
440
Сейвы
2
6
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
2.25
0.21
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Главный судья:
Lothar D'hondt, Belgium
Стадион:
Stade Joseph Marien, Saint-Gilles
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