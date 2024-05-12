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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Серкль Брюгге
Антверпен - Серкль Брюгге: обзор матча 12 мая 2024
Антверпен
12.05.2024, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, группа A, 8 тур
1 : 2
Завершен
Серкль Брюгге
79'
Д. Керк
33'
Ф. Лемарешаль
44'
К. Данке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Серкль Брюгге
Желтая карточка
V. Udoh
90'
86'
Замена
С. Мянго
️️️️
Т. Сомерс
ГОЛ! 1:2!
Д. Керк
79'
Замена
М. Кейта
️️️️
Р. Де Лат
78'
76'
Желтая карточка
Ф. Аугусто
74'
Желтая карточка
Б. Попович
73'
Замена
К. Олаигбе
️️️️
У. Сике
73'
Замена
Б. Попович
️️️️
Ф. Лемарешаль
Замена
Д. Иленихена
️️️️
Я. Ондрейка
57'
Замена
V. Udoh
️️️️
Ч. Эджуке
56'
Замена
М. Думбия
️️️️
Ю. Эккеленкамп
56'
Замена
О. Вейндал
️️️️
Й. Батай
46'
46'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
А. Минда
44'
ГОЛ! 0:2!
К. Данке
33'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Лемарешаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
(К)
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
9
Джирано Керк
ПВ
Серкль Брюгге
5
Кристиан Равик
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
24
Тибо Сомерс
(К)
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
17
Абу Франсис
АП
27
Алан Минда
ПВ
17
Варлесон
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Антверпен
81
Нильс Девалькенер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ОП
46
Милан Смитс
ЦП
17
Маамаду Думбия
ЦП
19
Victor Udoh
ЦФ
87
Davino Verhulst
ЦФ
9
Джордж Иленихена
ЦФ
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
8
Erick
ЦП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Ламменс
2
Де Лат
23
Алдервейрелд
25
Батай
80
Юсуф
4
ван ден Бош
32
Эккеленкамп
21
Эджуке
7
Баликвиша
9
Керк
11
Ондрейка
3-1-2-3-2
41
Сике
2
Даланд
5
Равик
28
ван дер Брюгген
22
Лопеш
80
Лемарешаль
27
Минда
17
Франсис
24
Сомерс
9
Данке
17
25
Батай
5
Вейндал
5
Вейндал
25
Батай
2
Де Лат
16
Кейта
16
Кейта
2
Де Лат
32
Эккеленкамп
17
Думбия
17
Думбия
32
Эккеленкамп
21
Эджуке
19
19
21
Эджуке
11
Ондрейка
9
Иленихена
9
Иленихена
11
Ондрейка
24
Сомерс
13
Мянго
13
Мянго
24
Сомерс
80
Лемарешаль
5
Попович
5
Попович
80
Лемарешаль
41
Сике
11
Олаигбе
11
Олаигбе
41
Сике
27
Минда
9
Аугусто
9
Аугусто
27
Минда
Остались в запасе
Антверпен
Серкль Брюгге
81
Нильс Девалькенер
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
46
Милан Смитс
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
26
Максим Делань
ВР
20
Jordan Varela
ЦЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
8
Erick
ЦП
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
81
Нильс Девалькенер
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
46
Милан Смитс
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
20
Jordan Varela
ЦЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
8
Erick
ЦП
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Антверпен - Серкль Брюгге
1
2
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
9
13
Офсайды
5
4
Количество передач
488
370
Сейвы
3
3
Точность передач %
71
65
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.27
1.91
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Беверен
- : -
12.12.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Bert Put, Belgium
Стадион:
Босейлстадион
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