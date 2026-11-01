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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Лада-Тольятти
Спартак - Лада-Тольятти: обзор матча 19 сентября 1994
Спартак
19.09.1994, понедельник, 00:00
Чемпионат России, 24 тур
3 : 0
Завершен
Лада-Тольятти
Матч
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0
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Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 13 тур
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01.11.2026
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Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 26 тур
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1 : 2
19.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 25 тур
Лада-Тольятти
1 : 2
12.10.2024
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 24 тур
Пари НН-2
3 : 1
05.10.2024
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 23 тур
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1 : 0
28.09.2024
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Носта
2 : 0
21.09.2024
Лада-Тольятти
Информация о матче
Стадион:
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Спартак
Лада-Тольятти
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