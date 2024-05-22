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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Ильвес - Интер
Ильвес - Интер: обзор матча 22 мая 2024
Ильвес
22.05.2024, среда, 20:00
Финляндия. Вейккауслига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Интер
34'
A. Popovitch
90+5'
F. Aspegren
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ильвес - Интер
ГОЛ! 2:0!
F. Aspegren
Пас отдал
J. Veteli
90'
+5
83'
Замена
D. Osede
️️️️
Ю. Ниска
Замена
F. Aspegren
️️️️
С. Хаарала
80'
74'
Замена
I. Järvinen
️️️️
F. Krebs
51'
Желтая карточка
L. Kuittinen
Замена
M. Stjopin
️️️️
D. Arifi
46'
ГОЛ! 1:0!
A. Popovitch
34'
Желтая карточка
D. Arifi
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ильвес
16
T. Miettunen
ЦФ
27
Vincent Ulundu
ЦФ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
7
J. Veteli
ЦФ
14
Anton Popovitch
ЦФ
28
D. Arifi
ЦФ
1
Otso Virtanen
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Интер
2
Юсси Ниска
ЛЗ
22
Luka Kuittinen
ЦЗ
11
Жан Боту
ЛВ
23
Florian Krebs
ЦП
19
Матиас Тамминен
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Ильвес
8
Maksim Stjopin
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
15
L. Ala-Myllymaki
ЦФ
42
F. Aspegren
ЦФ
Интер
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
9
D. Smith
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
21
D. Osede
ЦФ
5
7
1
28
14
29
Хаарала
2-1-1-1
22
2
Ниска
23
11
Боту
19
Тамминен
28
8
8
28
29
Хаарала
42
42
29
Хаарала
23
19
19
23
2
Ниска
21
21
2
Ниска
Остались в запасе
Ильвес
Интер
9
Рупи Риски
ЦФ
15
L. Ala-Myllymaki
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
9
D. Smith
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Остались в запасе
9
Рупи Риски
ЦФ
15
L. Ala-Myllymaki
ЦФ
Остались в запасе
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
9
D. Smith
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Главный тренер
Веса Васара
Статистика матча Ильвес - Интер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
Мариехамн
0 : 0
10.10.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
ТПС
0 : 3
19.09.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Ильвес
2 : 0
08.09.2026
Яро
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Интер
4 : 3
02.11.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
Интер
1 : 2
17.10.2026
Оулу
Информация о матче
Главный судья:
Peiman Simani, Finland
Стадион:
Таммелан
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