Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Ильвес - ХИК
Ильвес - ХИК: обзор матча 06 июля 2024
Ильвес
06.07.2024, суббота, 15:00
Финляндия. Вейккауслига, 14 тур
3 : 0
Завершен
ХИК
4'
J. Veteli
13'
С. Хаарала
77'
Р. Риски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ильвес - ХИК
ГОЛ! 3:0!
Р. Риски
Пас отдал
J. Veteli
77'
Замена
L. Ala-Myllymaki
️️️️
M. Stjopin
77'
64'
Замена
Х. Банде
️️️️
С. Хостикка
64'
Замена
Л. Эрвин
️️️️
Л. Планж
Желтая карточка
J. Veteli
59'
Желтая карточка
Р. Риски
53'
53'
Желтая карточка
Д. Томаш
46'
Замена
К. Палумец
️️️️
Н. Сарпей
46'
Замена
Э. Олусанья
️️️️
К. Куассиви-Бениссан
ГОЛ! 2:0!
С. Хаарала
13'
ГОЛ! 1:0!
J. Veteli
Пас отдал
С. Хаарала
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ильвес
29
Сантери Хаарала
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
14
Anton Popovitch
ЦФ
8
Maksim Stjopin
ЦФ
7
J. Veteli
ЦФ
16
T. Miettunen
ЦФ
1
Otso Virtanen
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
ХИК
1
Jesse Öst
ВР
23
Ноа Паллас
ЛЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
10
Лукас Лингман
ЦП
9
Топи Кескинен
ЦП
7
Сантери Хостикка
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Ильвес
15
L. Ala-Myllymaki
ЦФ
27
Vincent Ulundu
ЦФ
ХИК
85
Ники Мяенпяя
ВР
5
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
12
Хассан Банде
ЛВ
80
Кевор Палумец
ЦП
94
Ли Эрвин
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
5
8
1
16
7
14
3-3-2-2
1
33
Томаш
4
Тойвио
6
Хальме
27
Куассиви-Бениссан
14
Сарпей
23
Паллас
10
Лингман
9
Кескинен
7
Планж
7
Хостикка
8
15
15
8
14
Сарпей
80
Палумец
80
Палумец
14
Сарпей
7
Хостикка
12
Банде
12
Банде
7
Хостикка
7
Планж
94
Эрвин
94
Эрвин
7
Планж
27
Куассиви-Бениссан
21
Олусанья
21
Олусанья
27
Куассиви-Бениссан
Остались в запасе
Ильвес
ХИК
27
Vincent Ulundu
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
85
Ники Мяенпяя
ВР
5
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
Главный тренер
Осси Вирта
Остались в запасе
27
Vincent Ulundu
ЦФ
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
5
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Главный тренер
Осси Вирта
Статистика матча Ильвес - ХИК
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
Мариехамн
0 : 0
10.10.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
ТПС
0 : 3
19.09.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Ильвес
2 : 0
08.09.2026
Яро
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Эль-Эмара
(Хельсинки)
Стадион:
Таммелан
Новости команд
Все
Ильвес
ХИК
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Ильвес» – «Риека»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ХИК» – «Мазеруэлл»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Пукки расплакался по окончании последнего домашнего матча за Финляндию
2025.11.15 14:29
2
«АЗ Алкмар» – «Ильвес»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.65
2025.07.30 09:55
«Ильвес» – «Риека»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«АЗ Алкмар» – «Ильвес»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.65
2025.07.30 09:55
«Ильвес» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025
2025.07.17 17:50
«Ильвес» – «Шахтер» прогноз на матч 17 июля с 67% вероятностью захода ставки
2025.07.16 12:12
Прогноз на точный счeт матча «Ильвес» – «Шахтер»: Лига Европы, 17 июля 2025
2025.07.16 08:41
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ХИК» – «Мазеруэлл»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Пукки расплакался по окончании последнего домашнего матча за Финляндию
2025.11.15 14:29
2
«ХИК» – «Арда»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:32
В матче Лиги конференций одна из команд нанесла 60 ударов по воротам и подала 20 угловых
2025.07.17 22:59
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+