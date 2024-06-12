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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Интер - Ильвес
Интер - Ильвес: обзор матча 12 июня 2024
Интер
12.06.2024, среда, 18:00
Финляндия. Вейккауслига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Ильвес
58'
С. Хаарала
90+5'
Р. Риски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Ильвес
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
Р. Риски
75'
Желтая карточка
F. Aspegren
Желтая карточка
D. Smith
72'
68'
Замена
Р. Риски
️️️️
M. Stjopin
58'
ГОЛ! 0:1!
С. Хаарала
Желтая карточка
Ю. Ниска
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
2
Юсси Ниска
ЛЗ
22
Luka Kuittinen
ЦЗ
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
23
Florian Krebs
ЦП
21
D. Osede
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
19
Матиас Тамминен
ЦФ
9
D. Smith
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Ильвес
1
Otso Virtanen
ЦФ
42
F. Aspegren
ЦФ
16
T. Miettunen
ЦФ
14
Anton Popovitch
ЦФ
28
D. Arifi
ЦФ
8
Maksim Stjopin
ЦФ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Ильвес
9
Рупи Риски
ЦФ
3-1-4
2
Ниска
24
22
23
21
9
19
Тамминен
19
5
16
29
Хаарала
8
28
14
8
9
Риски
9
Риски
8
Остались в запасе
Интер
Ильвес
Главный тренер
Веса Васара
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Остались в запасе
Главный тренер
Веса Васара
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Статистика матча Интер - Ильвес
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Интер
4 : 3
02.11.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
Интер
1 : 2
17.10.2026
Оулу
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
Мариехамн
0 : 0
10.10.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
ТПС
0 : 3
19.09.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Ильвес
2 : 0
08.09.2026
Яро
Информация о матче
Главный судья:
Йони Хюютия
(Турку)
Стадион:
Veritas Stadium, Turku
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