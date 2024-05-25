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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
ХИК - Ильвес
ХИК - Ильвес: обзор матча 25 мая 2024
ХИК
25.05.2024, суббота, 17:00
Финляндия. Вейккауслига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Ильвес
66'
Л. Планж
24'
С. Хаарала (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХИК - Ильвес
90'
+3
Желтая карточка
A. Popovitch
Желтая карточка
Н. Сарпей
90'
+1
Желтая карточка
С. Хостикка
76'
76'
Замена
L. Ala-Myllymaki
️️️️
D. Arifi
ГОЛ! 1:1!
Л. Планж
66'
65'
Желтая карточка
С. Хаарала
Замена
С. Хостикка
️️️️
Х. Банде
62'
45'
Желтая карточка
D. Arifi
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Хаарала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
1
Jesse Öst
ВР
23
Ноа Паллас
ЛЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
12
Хассан Банде
ЛВ
10
Лукас Лингман
ЦП
9
Топи Кескинен
ЦП
21
Энтони Олусанья
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Ильвес
1
Otso Virtanen
ЦФ
16
T. Miettunen
ЦФ
14
Anton Popovitch
ЦФ
7
J. Veteli
ЦФ
28
D. Arifi
ЦФ
27
Vincent Ulundu
ЦФ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
ХИК
14
Нуно Сарпей
ОП
26
Aaro Toivonen
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
7
Сантери Хостикка
ЦФ
Ильвес
42
F. Aspegren
ЦФ
15
L. Ala-Myllymaki
ЦФ
8
Maksim Stjopin
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
4-2-1-3
1
23
Паллас
6
Хальме
33
Томаш
4
Тойвио
10
Лингман
9
Кескинен
12
Банде
7
Планж
8
21
Олусанья
5
14
29
Хаарала
27
28
7
12
Банде
7
Хостикка
7
Хостикка
12
Банде
28
15
15
28
Остались в запасе
ХИК
Ильвес
14
Нуно Сарпей
ОП
26
Aaro Toivonen
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
Главный тренер
Осси Вирта
42
F. Aspegren
ЦФ
8
Maksim Stjopin
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Остались в запасе
14
Нуно Сарпей
ОП
26
Aaro Toivonen
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
Остались в запасе
42
F. Aspegren
ЦФ
8
Maksim Stjopin
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Статистика матча ХИК - Ильвес
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
Мариехамн
0 : 0
10.10.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
ТПС
0 : 3
19.09.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Ильвес
2 : 0
08.09.2026
Яро
Информация о матче
Главный судья:
Oskari Hamalainen, Finland
Стадион:
Helsinki Football Stadium, Helsinki
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