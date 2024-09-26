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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Хаммарбю - Хэкен
Хаммарбю - Хэкен: обзор матча 26 сентября 2024
Хаммарбю
26.09.2024, четверг, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
2 : 0
Завершен
Хэкен
32'
O. Johansson Schellhas
49'
O. Johansson Schellhas
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаммарбю - Хэкен
Замена
G. Elezaj
️️️️
O. Johansson Schellhas
90'
+4
79'
Замена
P. Dahbo
️️️️
A. Romeo
Замена
S. Strand
️️️️
Б. Туре
77'
Замена
Ф. Хаммар
️️️️
М. Маджид
71'
Замена
J. Erabi
️️️️
N. Besara
71'
68'
Замена
М. Лоде
️️️️
Э. Ховланд
Желтая карточка
M. Karlsson
63'
62'
Замена
S. Leach Holm
️️️️
М. Ригор
ГОЛ! 2:0!
O. Johansson Schellhas
Пас отдал
Б. Туре
49'
46'
Замена
С. Хрстич
️️️️
A. Youssef
45'
Желтая карточка
З. Инусса
ГОЛ! 1:0!
O. Johansson Schellhas
Пас отдал
N. Besara
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаммарбю
1
Уорнер Хан
ВР
2
Hampus Skoglund
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
8
Markus Karlsson
ЦЗ
2
Павле Вагич
ОП
17
Базумана Туре
ЦП
6
Ибрахима Фофана
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
11
Oscar Johansson Schellhas
ЦП
26
Монтадер Маджид
ПВ
20
Nahir Besara
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Хэкен
21
Адам Лундквист
ЛЗ
11
Юлиус Линдберг
ЦЗ
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
10
Миккель Ригор
ЦП
86
Симон Густафсон
(К)
ЦП
8
Amane Romeo
ЦП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
9
A. Youssef
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
27
Зейдан Инусса
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Хаммарбю
16
Gent Elezaj
ЦП
15
Adrian Lahdo
ЦП
25
Davor Blažević
ЦФ
9
Jusef Erabi
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
14
Divine Teah
ЦФ
6
Фредрик Хаммар
ЦФ
13
Жарделль Канга
ЦФ
80
Sebastian Clemmensen
ЦФ
Хэкен
1
Андреас Линде
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
5
Nikola Zecevic
ЦЗ
6
Samuel Leach Holm
ЦП
16
Pontus Dahbo
ЦП
19
Срджан Хрстич
ЦФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
7
Severin Nioule
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Хан
2
38
Пинас
8
2
Вагич
17
Туре
5
Теки
11
6
Фофана
26
Маджид
20
4-3-1-3
11
Линдберг
25
Хаммар
3
Ховланд
21
Лундквист
10
Ригор
86
Густафсон
8
7
Ларсен
27
Инусса
26
9
11
16
16
11
20
9
9
20
17
Туре
21
21
17
Туре
26
Маджид
6
Хаммар
6
Хаммар
26
Маджид
3
Ховланд
2
Лоде
2
Лоде
3
Ховланд
10
Ригор
6
6
10
Ригор
8
16
16
8
9
19
Хрстич
19
Хрстич
9
Остались в запасе
Хаммарбю
Хэкен
15
Adrian Lahdo
ЦП
25
Davor Blažević
ЦФ
14
Divine Teah
ЦФ
13
Жарделль Канга
ЦФ
80
Sebastian Clemmensen
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
1
Андреас Линде
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
5
Nikola Zecevic
ЦЗ
2
Axel Lindahl
ЦФ
7
Severin Nioule
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Остались в запасе
15
Adrian Lahdo
ЦП
25
Davor Blažević
ЦФ
14
Divine Teah
ЦФ
13
Жарделль Канга
ЦФ
80
Sebastian Clemmensen
ЦФ
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
5
Nikola Zecevic
ЦЗ
2
Axel Lindahl
ЦФ
7
Severin Nioule
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Пако Йохансен
Статистика матча Хаммарбю - Хэкен
1
1
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
9
11
Офсайды
2
1
Количество передач
461
562
Сейвы
1
5
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Мьеллбю
0 : 2
25.10.2026
Хаммарбю
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Информация о матче
Главный судья:
Адам Ладебек
(Висби)
Стадион:
Tele2 Arena, Stockholm
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