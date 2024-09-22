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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Эльфсборг - Хаммарбю
Эльфсборг - Хаммарбю: обзор матча 22 сентября 2024
Эльфсборг
22.09.2024, воскресенье, 15:00
Швеция. Аллсвенскан, 23 тур
0 : 0
Завершен
Хаммарбю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльфсборг - Хаммарбю
Желтая карточка
П. Фрик
90'
+2
90'
+2
Замена
S. Strand
️️️️
H. Skoglund
90'
Желтая карточка
И. Фофана
85'
Замена
S. Clemmensen
️️️️
Т. Теки
85'
Замена
И. Фофана
️️️️
Б. Туре
Замена
E. Holten
️️️️
М. Байду
78'
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
Б. Зенели
78'
Замена
П. Фрик
️️️️
А. Зенели
67'
Замена
Д. Абдулаи
️️️️
А. Касем
67'
66'
Замена
M. Karlsson
️️️️
М. Маджид
66'
Замена
O. Johansson Schellhas
️️️️
N. Besara
Желтая карточка
С. Хольмен
30'
Желтая карточка
М. Байду
23'
13'
Желтая карточка
В. Эрикссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
(К)
ЦЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
23
Бесфорт Зенели
ЦП
6
Timothy Ouma
ЦП
30
Майкл Байду
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
Хаммарбю
1
Уорнер Хан
ВР
4
Виктор Эрикссон
ЦЗ
2
Hampus Skoglund
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
2
Павле Вагич
ОП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
17
Базумана Туре
ЦП
26
Монтадер Маджид
ПВ
6
Фредрик Хаммар
ЦФ
9
Jusef Erabi
ЦФ
20
Nahir Besara
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Эльфсборг
16
Marcus Bundgaard
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
16
Rufai Mohammmed
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
9
Джалал Абдулаи
ЦФ
17
Пер Фрик
ЦФ
11
E. Holten
ЦФ
Хаммарбю
34
Dennis Collander
ЦЗ
8
Markus Karlsson
ЦЗ
11
Oscar Johansson Schellhas
ЦП
8
Marc Llinares
ЦП
6
Ибрахима Фофана
ЦП
25
Davor Blažević
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
14
Divine Teah
ЦФ
80
Sebastian Clemmensen
ЦФ
4-3-1-2
31
Петтерссон
23
Хульт
4
Хенрикссон
59
Йегбе
8
Хольмен
23
Зенели
6
30
Байду
9
Зенели
37
Касем
15
Хедлунд
3-1-2-1-3
1
Хан
4
Эрикссон
2
38
Пинас
2
Вагич
5
Теки
17
Туре
26
Маджид
20
9
6
Хаммар
23
Зенели
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
23
Зенели
37
Касем
9
Абдулаи
9
Абдулаи
37
Касем
9
Зенели
17
Фрик
17
Фрик
9
Зенели
30
Байду
11
11
30
Байду
26
Маджид
8
8
26
Маджид
20
11
11
20
17
Туре
6
Фофана
6
Фофана
17
Туре
2
21
21
2
5
Теки
80
80
5
Теки
Остались в запасе
Эльфсборг
Хаммарбю
16
Marcus Bundgaard
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
16
Rufai Mohammmed
ЦЗ
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
34
Dennis Collander
ЦЗ
8
Marc Llinares
ЦП
25
Davor Blažević
ЦФ
14
Divine Teah
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
16
Marcus Bundgaard
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
16
Rufai Mohammmed
ЦЗ
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
Остались в запасе
34
Dennis Collander
ЦЗ
8
Marc Llinares
ЦП
25
Davor Blažević
ЦФ
14
Divine Teah
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Эльфсборг - Хаммарбю
3
2
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
8
6
Нарушения
16
6
Офсайды
2
1
Количество передач
289
556
Сейвы
4
2
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Мьеллбю
0 : 2
25.10.2026
Хаммарбю
Информация о матче
Главный судья:
Victor Wolf, Sweden
Стадион:
Borås Arena, Boras
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