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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Мальме - Хэкен
Мальме - Хэкен: обзор матча 22 сентября 2024
Мальме
22.09.2024, воскресенье, 17:30
Швеция. Аллсвенскан, 23 тур
4 : 0
Завершен
Хэкен
7'
А. Кристиансен
48'
А. Кристиансен
80'
И. Телин
83'
Э. Ботхейм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальме - Хэкен
Замена
A. Skogmar
️️️️
Й. Стригер Ларсен
87'
Замена
З. Лукили
️️️️
О. Берг
87'
Желтая карточка
Бузанелло
85'
ГОЛ! 4:0!
Э. Ботхейм
Пас отдал
О. Берг
83'
ГОЛ! 3:0!
И. Телин
Пас отдал
Э. Ботхейм
80'
Замена
Т. Али
️️️️
Х. Болин
71'
Замена
О. Розенгрен
️️️️
С. Пенья
71'
67'
Замена
P. Dahbo
️️️️
Л. Ольден Ларсен
67'
Замена
С. Хрстич
️️️️
A. Youssef
Замена
Э. Ботхейм
️️️️
А. Кристиансен
56'
55'
Замена
З. Инусса
️️️️
М. Ригор
ГОЛ! 2:0!
А. Кристиансен
Пас отдал
О. Берг
48'
Желтая карточка
С. Пенья
45'
Желтая карточка
А. Кристиансен
39'
ГОЛ! 1:0!
А. Кристиансен
Пас отдал
Бузанелло
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
(К)
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
10
Оливер Берг
АП
38
Хуго Болин
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Хэкен
21
Адам Лундквист
ЛЗ
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
11
Юлиус Линдберг
ЦЗ
86
Симон Густафсон
(К)
ЦП
8
Amane Romeo
ЦП
10
Миккель Ригор
ЦП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
10
Джереми Агбонифо
ЦФ
9
A. Youssef
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Мальме
30
Рикардо Фридрих
ВР
33
Elison Makolli
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
22
Таха Али
ЛВ
37
Adrian Skogmar
ЦП
7
Отто Розенгрен
ЦП
34
Закария Лукили
АП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Хэкен
1
Андреас Линде
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
5
Nikola Zecevic
ЦЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
2
Axel Lindahl
ЦФ
19
Срджан Хрстич
ЦФ
27
Зейдан Инусса
ЦФ
7
Severin Nioule
ЦФ
4-2-3-1
27
Далин
25
Бузанелло
18
Янссон
25
Реслер
17
Стригер Ларсен
10
Кристиансен
4
Йонсен
6
Пенья
10
Берг
38
Болин
92
Телин
4-3-1-3
25
Хаммар
3
Ховланд
11
Линдберг
21
Лундквист
86
Густафсон
8
10
Ригор
7
Ларсен
9
10
Агбонифо
26
38
Болин
22
Али
22
Али
38
Болин
17
Стригер Ларсен
37
37
17
Стригер Ларсен
6
Пенья
7
Розенгрен
7
Розенгрен
6
Пенья
10
Берг
34
Лукили
34
Лукили
10
Берг
10
Кристиансен
22
Ботхейм
22
Ботхейм
10
Кристиансен
7
Ларсен
16
16
7
Ларсен
9
19
Хрстич
19
Хрстич
9
10
Ригор
27
Инусса
27
Инусса
10
Ригор
Остались в запасе
Мальме
Хэкен
30
Рикардо Фридрих
ВР
33
Elison Makolli
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
1
Андреас Линде
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
5
Nikola Zecevic
ЦЗ
2
Axel Lindahl
ЦФ
7
Severin Nioule
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Остались в запасе
30
Рикардо Фридрих
ВР
33
Elison Makolli
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
5
Nikola Zecevic
ЦЗ
2
Axel Lindahl
ЦФ
7
Severin Nioule
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Главный тренер
Пако Йохансен
Статистика матча Мальме - Хэкен
3
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
14
10
Офсайды
0
1
Количество передач
433
447
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Информация о матче
Главный судья:
Kristoffer Karlsson, Sweden
Стадион:
Сведбанк Стэдион
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