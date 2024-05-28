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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Мальме - Эльфсборг
Мальме - Эльфсборг: обзор матча 28 мая 2024
Мальме
28.05.2024, вторник, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 17 тур
2 : 1
Завершен
Эльфсборг
57'
И. Телин
9'
А. Зенели
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальме - Эльфсборг
Желтая карточка
Бузанелло
90'
+5
83'
Замена
E. Aron Guðmundsson
️️️️
А. Касем
83'
Замена
Б. Зенели
️️️️
А. Зенели
Замена
С. Рикс
️️️️
Э. Ботхейм
83'
75'
Желтая карточка
J. Larsson
Желтая карточка
И. Телин
63'
ГОЛ! 1:1!
И. Телин
Пас отдал
С. Пенья
57'
50'
Желтая карточка
Р. Каиб
Желтая карточка
С. Пенья
26'
Желтая карточка
Э. Ботхейм
21'
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Зенели
Пас отдал
С. Хедлунд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
(К)
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
92
Исаак Телин
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Эльфсборг
24
Рами Каиб
ЛЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
30
Майкл Байду
ЦП
6
Timothy Ouma
ЦП
37
Ахмед Касем
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
13
Johan Larsson
(К)
ЦФ
Мальме
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
5
Серен Рикс
ЦП
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
23
Бесфорт Зенели
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
17
Пер Фрик
ЦФ
6
Noah Söderberg
ЦФ
4-2-1-2
27
Далин
25
Бузанелло
13
Корнелиус
18
Янссон
17
Стригер Ларсен
10
Кристиансен
4
Йонсен
6
Пенья
22
Ботхейм
92
Телин
3-3-1-3
4
Хенрикссон
8
Хольмен
24
Каиб
16
Бальдюрссон
30
Байду
6
9
Зенели
13
15
Хедлунд
37
Касем
22
Ботхейм
5
Рикс
5
Рикс
22
Ботхейм
9
Зенели
23
Зенели
23
Зенели
9
Зенели
37
Касем
19
19
37
Касем
Остались в запасе
Мальме
Эльфсборг
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
31
Исак Петтерссон
ВР
17
Пер Фрик
ЦФ
6
Noah Söderberg
ЦФ
Остались в запасе
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
Остались в запасе
31
Исак Петтерссон
ВР
17
Пер Фрик
ЦФ
6
Noah Söderberg
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Статистика матча Мальме - Эльфсборг
4
2
Всего ударов по воротам
24
8
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
17
1
Нарушения
10
18
Офсайды
2
1
Количество передач
719
280
Сейвы
0
6
Точность передач %
88
71
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Главный судья:
Адам Ладебек
(Висби)
Стадион:
Сведбанк Стэдион
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