Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Хэкен - Мальме
Хэкен - Мальме: обзор матча 20 мая 2024
Хэкен
20.05.2024, понедельник, 20:10
Швеция. Аллсвенскан, 10 тур
2 : 2
Завершен
Мальме
90+3'
С. Густафсон (П)
8'
С. Нанаси
48'
И. Телин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэкен - Мальме
Желтая карточка
С. Густафсон
90'
+8
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Густафсон
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
М. Ольссон
Замена
P. Dahbo
️️️️
A. Romeo
86'
Замена
Я. Барретт Лаурсен
️️️️
А. Лундквист
78'
Желтая карточка
A. Lindahl
71'
67'
Замена
С. Рикс
️️️️
И. Телин
67'
Замена
А. Кристиансен
️️️️
С. Пенья
Замена
A. Lindahl
️️️️
В. Лунддал
66'
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
А. Лаюни
66'
Желтая карточка
А. Лундквист
61'
48'
ГОЛ! 0:2!
И. Телин
Пас отдал
Э. Ботхейм
8'
ГОЛ! 0:1!
С. Нанаси
Пас отдал
Л. Йонсен
Желтая карточка
М. Лоде
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэкен
1
Андреас Линде
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
3
Валгейр Лунддал
ПЗ
14
Амор Лаюни
ЛВ
10
Миккель Ригор
ЦП
86
Симон Густафсон
(К)
ЦП
8
Amane Romeo
ЦП
19
Срджан Хрстич
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
(К)
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
92
Исаак Телин
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Хэкен
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
15
Simon Sandberg
ЦЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
14
B. Turgott
ЦФ
9
A. Youssef
ЦФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
Мальме
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
4-3-1-1
1
Линде
21
Лундквист
3
Ховланд
2
Лоде
3
Лунддал
10
Ригор
86
Густафсон
8
14
Лаюни
19
Хрстич
3-1-2-2
27
Далин
18
Янссон
13
Корнелиус
25
Бузанелло
4
Йонсен
6
Пенья
11
Нанаси
22
Ботхейм
92
Телин
21
Лундквист
7
Лаурсен
7
Лаурсен
21
Лундквист
8
16
16
8
14
Лаюни
14
Чилуфья
14
Чилуфья
14
Лаюни
3
Лунддал
2
2
3
Лунддал
6
Пенья
10
Кристиансен
10
Кристиансен
6
Пенья
92
Телин
5
Рикс
5
Рикс
92
Телин
Остались в запасе
Хэкен
Мальме
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
15
Simon Sandberg
ЦЗ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
14
B. Turgott
ЦФ
9
A. Youssef
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Остались в запасе
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
15
Simon Sandberg
ЦЗ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
14
B. Turgott
ЦФ
9
A. Youssef
ЦФ
Остались в запасе
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
Главный тренер
Пако Йохансен
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Статистика матча Хэкен - Мальме
4
1
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
10
4
Нарушения
12
15
Офсайды
0
2
Количество передач
450
492
Сейвы
3
2
Точность передач %
88
86
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Главный судья:
Fredrik Klitte, Sweden
Стадион:
Bravida Arena, Gothenburg
Новости команд
Все
Хэкен
Мальме
«Генк» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Генк» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Мальме» – «Црвена Звезда»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.95
21 января
«Слован» – «Хэкен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Слован» – «Хэкен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Слован» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.85
2025.12.17 09:36
«Хэкен» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.06 08:56
«Хэкен» – «Андерлехт»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.30 09:23
«Андерлехт» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 09:05
«Генк» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Генк» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Мальме» – «Црвена Звезда»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.95
21 января
«Порту» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025
2025.12.11 21:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+