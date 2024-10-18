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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шанхай Шэньхуа - Хэнань
Шанхай Шэньхуа - Хэнань: обзор матча 18 октября 2024
Шанхай Шэньхуа
18.10.2024, пятница, 14:35
Китай. Суперлига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Хэнань
64'
Ж. Карлос Тейшейра
89'
С. Ву
62'
N. Covic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шанхай Шэньхуа - Хэнань
Желтая карточка
A. Fulang Xisi
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
С. Ву
Пас отдал
X. Haoyang
89'
83'
Замена
C. Gu
️️️️
S. Li
Замена
X. Haoyang
️️️️
С. Чан
83'
79'
Желтая карточка
G. He
78'
Замена
Y. Yang
️️️️
Б. Назарио
78'
Замена
H. Ding
️️️️
H. Ruifeng
76'
Желтая карточка
H. Ruifeng
69'
Замена
Z. Huang
️️️️
F. Acheampong
ГОЛ! 1:1!
Ж. Карлос Тейшейра
Пас отдал
А. Луис
64'
Замена
Y. Hanchao
️️️️
F.
63'
Замена
A. Fulang Xisi
️️️️
Т. Гао
63'
62'
ГОЛ! 0:1!
N. Covic
Пас отдал
Y. Liu
46'
Замена
Ш. Ван
️️️️
D. Zhixuan
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Шэньхуа
1
Yaxiong Bao
ВР
27
Синичи Чан
ЛЗ
4
Шэнлун Цзян
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
17
Тианий Гао
ОП
15
Си Ву
(К)
ЦП
18
Fernandinho
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
11
Сефас Малеле
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Хэнань
18
Gouming Wang
(К)
ВР
2
Guan He
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
27
Yixin Liu
ЦЗ
22
Huang Ruifeng
ЦП
14
Du Zhixuan
ЦП
8
Dorde Denic
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
30
Frank Acheampong
ЦФ
20
Nemanja Covic
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Шанхай Шэньхуа
24
Zhen Ma
ВР
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
21
Xu Haoyang
ЦЗ
20
Yu Hanchao
ЦП
7
Zhou Junchen
ЦП
31
Wang Yifan
ЦП
43
Haoyu Yang
ЦП
30
Пенгфей Си
ПВ
36
Fei Ernanduo
ЦФ
18
Liu Chengyu
ЦФ
Хэнань
26
Jiamin Xu
ВР
23
Zhao Ke
ЦЗ
5
Cao Gu
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
32
Haifeng Ding
ЦЗ
6
Songyi Li
ЦЗ
6
Шанюань Ван
ОП
7
Yihao Zhong
ЦП
25
Yilin Yang
ЦП
32
Li Tenglong
ЦП
10
Feng Boyuan
ЦФ
19
Zichang Huang
ЦФ
3-2-2-1-2
1
27
Чан
5
Чжу
4
Цзян
10
Амаду
17
Гао
15
Ву
18
10
Тейшейра
9
Луис
11
Малеле
4-4-2
18
2
Майдана
4
27
2
14
8
10
Назарио
22
20
30
17
Гао
32
32
17
Гао
27
Чан
21
21
27
Чан
18
20
20
18
5
5
22
32
32
22
6
6
14
6
Ван
6
Ван
14
10
Назарио
25
25
10
Назарио
30
19
19
30
Остались в запасе
Шанхай Шэньхуа
Хэнань
24
Zhen Ma
ВР
3
Jin Shunkai
ЦЗ
7
Zhou Junchen
ЦП
31
Wang Yifan
ЦП
43
Haoyu Yang
ЦП
30
Пенгфей Си
ПВ
36
Fei Ernanduo
ЦФ
18
Liu Chengyu
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
26
Jiamin Xu
ВР
23
Zhao Ke
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
7
Yihao Zhong
ЦП
32
Li Tenglong
ЦП
10
Feng Boyuan
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Остались в запасе
24
Zhen Ma
ВР
3
Jin Shunkai
ЦЗ
7
Zhou Junchen
ЦП
31
Wang Yifan
ЦП
43
Haoyu Yang
ЦП
30
Пенгфей Си
ПВ
36
Fei Ernanduo
ЦФ
18
Liu Chengyu
ЦФ
Остались в запасе
26
Jiamin Xu
ВР
23
Zhao Ke
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
7
Yihao Zhong
ЦП
32
Li Tenglong
ЦП
10
Feng Boyuan
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Статистика матча Шанхай Шэньхуа - Хэнань
1
2
Всего ударов по воротам
31
7
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
11
5
Нарушения
8
9
Офсайды
2
1
Количество передач
504
275
Сейвы
1
7
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
12
2
Удары из пределов штрафной
20
1
Удары из-за пределов штрафной
11
6
Матчи команд
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
08.11.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 29 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 1
24.10.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 28 тур
Ухань Три Таунс
1 : 3
18.10.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 27 тур
Шанхай Шэньхуа
7 : 1
10.10.2026
Юньнань Юкунь
Товарищеские матчи
Шанхай Шэньхуа
0 : 0
27.09.2026
Зенит
Хэнань
Китай. Суперлига, 30 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 0
08.11.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 29 тур
Хэнань
3 : 4
24.10.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 28 тур
Хэнань
0 : 1
16.10.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 27 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 2
09.10.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 18 тур
Ухань Три Таунс
1 : 1
12.09.2026
Хэнань
Информация о матче
Главный судья:
Jianxin Du, China
Стадион:
Шанхай Стэдиум
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