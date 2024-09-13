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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шанхай Порт - Шэньчжэнь Пенг Сити
Шанхай Порт - Шэньчжэнь Пенг Сити: обзор матча 13 сентября 2024
Шанхай Порт
13.09.2024, пятница, 14:00
Китай. Суперлига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Шэньчжэнь Пенг Сити
Матч
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Личные встречи
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Коэффициенты
Статистика матча Шанхай Порт - Шэньчжэнь Пенг Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шанхай Порт
3 : 1
24.11.2026
Бурирам Юнайтед
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Порт
6 : 1
08.11.2026
Ляонин Тиерен
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шанхай Порт
2 : 3
27.10.2026
Конг Ан Ханой
Китай. Суперлига, 29 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 3
24.10.2026
Шанхай Порт
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 30 тур
Циндао Хайню
2 : 2
08.11.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 29 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 1
24.10.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 28 тур
Далянь Йингбо
3 : 1
17.10.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 27 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 2
09.10.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 26 тур
Шаньдун Тайшань
1 : 1
05.09.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
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Шанхай Порт
Шэньчжэнь Пенг Сити
«Шэньхуа» Слуцкого проиграл в дерби и опустился на 12-е место
25 июля
5
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 6 матчей
24 мая
4
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
20 мая
3
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого одержал победу в шанхайском дерби
11 апреля
«Шанхай Порт» – «Ульсан Хендэ»: прогноз и ставки на матч 18 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
17 февраля
«Шэньхуа» Слуцкого проиграл в дерби и опустился на 12-е место
25 июля
5
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
20 мая
3
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого одержал победу в шанхайском дерби
11 апреля
«Шанхай Порт» – «Ульсан Хендэ»: прогноз и ставки на матч 18 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
17 февраля
«Канвон» – «Шанхай Порт»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
10 февраля
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 6 матчей
24 мая
4
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл перед решающим туром чемпионата Китая
2025.10.31 16:55
3
«Шэньхуа» Слуцкого потерпел второе поражение в чемпионате
2025.06.14 17:04
Слуцкий отреагировал на потерю лидерства «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая за тур до конца сезона
2024.10.27 16:56
2
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