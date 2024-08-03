Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт
Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт: обзор матча 03 августа 2024
Шаньдун Тайшань
03.08.2024, суббота, 14:35
Китай. Суперлига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Шанхай Порт
66'
В. Лей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт
90'
Замена
L. Wenjun
️️️️
М. Варгас
90'
Замена
С. Сю
️️️️
Л. Читтадини
79'
Замена
Ч. Линьпен
️️️️
Т. Браунинг
79'
Замена
F. Jing
️️️️
В. Лей
Замена
P. Delgado
️️️️
X. Peng
76'
66'
ГОЛ! 0:1!
В. Лей
Пас отдал
O.
Замена
П. Чен
️️️️
Z. Chi
58'
Замена
T. Wang
️️️️
Б. Лю
58'
46'
Замена
H. Fu
️️️️
S. Wang
Замена
Z. Zheng
️️️️
Я. Лю
17'
Желтая карточка
Z. Huang
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шаньдун Тайшань
14
Далей Ванг
ВР
11
Янг Лю
ЛЗ
33
Zhunyi Gao
ЦЗ
20
Marcel
ЦЗ
35
Zhengyu Huang
ЦЗ
33
Биньбинь Лю
ЛВ
25
Xinli Peng
ЦП
13
Zhang Chi
ЦП
22
Yuanyi Li
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
9
Кризан
(К)
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
ВР
13
Zhen Wei
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
4
Shenchao Wang
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
8
Матиас Варгас
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
32
Shuai Li
ЦП
8
Oscar
(К)
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Шаньдун Тайшань
1
Yu Jinyong
ВР
6
Tong Wang
ЦЗ
5
Zheng Zheng
ЦЗ
16
Tong Lei
ЦЗ
5
Ke Shi
ЦЗ
25
Jianfei Zhao
ЦЗ
29
Пу Чен
ЛВ
36
Feifan Jia
ЦП
7
Xie Wenneng
ЦП
9
P. Delgado
ЦП
28
Maiwulang Mijiti
ЦФ
17
He Xiaoke
ЦФ
Шанхай Порт
31
Xing Chen
ВР
12
Wei Chen
ВР
11
Ang Li
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
8
Синь Сю
ЦП
20
Yang Shiyuan
ЦП
6
Huikang Cai
ЦП
11
Lu Wenjun
ЦФ
44
Feng Jing
ЦФ
45
Liu Xiaolong
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
4-4-1-1
14
Ванг
11
Лю
20
35
33
25
22
10
Казаишвили
13
33
Лю
9
Кризан
3-1-3-2-1
1
Янь
13
3
Браунинг
4
5
Хусса
32
8
18
Читтадини
7
Лей
8
Варгас
9
33
Лю
6
6
33
Лю
11
Лю
5
5
11
Лю
25
9
9
25
13
29
Чен
29
Чен
13
4
23
23
4
3
Браунинг
5
Линьпен
5
Линьпен
3
Браунинг
18
Читтадини
8
Сю
8
Сю
18
Читтадини
8
Варгас
11
11
8
Варгас
7
Лей
44
44
7
Лей
Остались в запасе
Шаньдун Тайшань
Шанхай Порт
1
Yu Jinyong
ВР
16
Tong Lei
ЦЗ
5
Ke Shi
ЦЗ
25
Jianfei Zhao
ЦЗ
36
Feifan Jia
ЦП
7
Xie Wenneng
ЦП
28
Maiwulang Mijiti
ЦФ
17
He Xiaoke
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
31
Xing Chen
ВР
12
Wei Chen
ВР
11
Ang Li
ЦЗ
20
Yang Shiyuan
ЦП
6
Huikang Cai
ЦП
45
Liu Xiaolong
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Остались в запасе
1
Yu Jinyong
ВР
16
Tong Lei
ЦЗ
5
Ke Shi
ЦЗ
25
Jianfei Zhao
ЦЗ
36
Feifan Jia
ЦП
7
Xie Wenneng
ЦП
28
Maiwulang Mijiti
ЦФ
17
He Xiaoke
ЦФ
Остались в запасе
31
Xing Chen
ВР
12
Wei Chen
ВР
11
Ang Li
ЦЗ
20
Yang Shiyuan
ЦП
6
Huikang Cai
ЦП
45
Liu Xiaolong
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Главный тренер
Кевин Мускат
Статистика матча Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт
1
Всего ударов по воротам
5
17
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
9
5
Офсайды
4
2
Количество передач
311
448
Сейвы
2
2
Точность передач %
69
82
Удары мимо ворот
1
12
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 30 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 2
08.11.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 29 тур
Ухань Три Таунс
3 : 5
24.10.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 28 тур
Шаньдун Тайшань
5 : 0
17.10.2026
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 27 тур
Чунцин Тунлянлун
1 : 1
11.10.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 26 тур
Шаньдун Тайшань
1 : 1
05.09.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шанхай Порт
3 : 1
24.11.2026
Бурирам Юнайтед
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Порт
6 : 1
08.11.2026
Ляонин Тиерен
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шанхай Порт
2 : 3
27.10.2026
Конг Ан Ханой
Китай. Суперлига, 29 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 3
24.10.2026
Шанхай Порт
Информация о матче
Главный судья:
Lei Zhang, China
Стадион:
Jinan Olympic Sports Center, Jinan
Новости команд
Все
Шаньдун Тайшань
Шанхай Порт
«Шэньхуа» Слуцкого проиграл в дерби и опустился на 12-е место
25 июля
5
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
20 мая
3
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл второй матч подряд
5 мая
3
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого одержал победу в шанхайском дерби
11 апреля
«Шанхай Порт» – «Ульсан Хендэ»: прогноз и ставки на матч 18 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
17 февраля
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл второй матч подряд
5 мая
3
«Шэньхуа» Слуцкого трижды вел в счете, но потерял очки (3:3)
2025.09.12 17:12
2
Команда Слуцкого вышла в плей-офф азиатской ЛЧ из-за того, что конкурент снялся с турнира
2025.02.19 15:44
4
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
2024.03.31 16:44
2
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
2024.02.26 18:33
4
«Шэньхуа» Слуцкого проиграл в дерби и опустился на 12-е место
25 июля
5
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
20 мая
3
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого одержал победу в шанхайском дерби
11 апреля
«Шанхай Порт» – «Ульсан Хендэ»: прогноз и ставки на матч 18 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
17 февраля
«Канвон» – «Шанхай Порт»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
10 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+