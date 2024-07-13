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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шэньчжэнь Пенг Сити - Хэнань
Шэньчжэнь Пенг Сити - Хэнань: обзор матча 13 июля 2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
13.07.2024, суббота, 15:00
Китай. Суперлига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Хэнань
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шэньчжэнь Пенг Сити - Хэнань
90'
+4
Желтая карточка
Y. Liu
90'
+4
Замена
Y. Yang
️️️️
D. Denic
74'
Замена
F. Boyuan
️️️️
F. Acheampong
74'
Замена
S. Li
️️️️
G. He
64'
Желтая карточка
Y. Zhong
61'
Замена
N. Covic
️️️️
N. Ziyi
61'
Замена
Y. Zhong
️️️️
Z. Huang
Замена
W. Minzhe
️️️️
Z. Baojie
53'
45'
+1
Желтая карточка
H. Ruifeng
39'
Желтая карточка
Ш. Ван
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Шэньчжэнь Пенг Сити - Хэнань
4
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
1
6
Нарушения
15
9
Офсайды
2
3
Количество передач
261
376
Сейвы
2
1
Точность передач %
72
84
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 30 тур
Циндао Хайню
2 : 2
08.11.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 29 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 1
24.10.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 28 тур
Далянь Йингбо
3 : 1
17.10.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 27 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 2
09.10.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 26 тур
Шаньдун Тайшань
1 : 1
05.09.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Хэнань
Китай. Суперлига, 30 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 0
08.11.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 29 тур
Хэнань
3 : 4
24.10.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 28 тур
Хэнань
0 : 1
16.10.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 27 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 2
09.10.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 18 тур
Ухань Три Таунс
1 : 1
12.09.2026
Хэнань
Информация о матче
Главный судья:
Yinhao Shen, China
Стадион:
Longquanyi Stadium, Chengdu
Новости команд
Все
Шэньчжэнь Пенг Сити
Хэнань
Российский футболист близок к победе в чемпионате Китая
7 сентября
3
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
15 августа
7
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 6 матчей
24 мая
4
Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков
12 мая
2
Два игрока покинули «Ахмат»
2 февраля
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 6 матчей
24 мая
4
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл перед решающим туром чемпионата Китая
2025.10.31 16:55
3
«Шэньхуа» Слуцкого потерпел второе поражение в чемпионате
2025.06.14 17:04
Слуцкий отреагировал на потерю лидерства «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая за тур до конца сезона
2024.10.27 16:56
2
Российский футболист близок к победе в чемпионате Китая
7 сентября
3
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
15 августа
7
Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков
12 мая
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Два игрока покинули «Ахмат»
2 февраля
В «Ахмат» из чемпионата Китая вернулся бразильский форвард
26 января
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