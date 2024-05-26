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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шанхай Порт - Цанчжоу Майти Лайонс
Шанхай Порт - Цанчжоу Майти Лайонс: обзор матча 26 мая 2024
Шанхай Порт
26.05.2024, воскресенье, 15:00
Китай. Суперлига, 14 тур
4 : 1
Завершен
Цанчжоу Майти Лайонс
13'
O.
51'
O.
73'
В. Лей
90+2'
O.
30'
X. Liu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шанхай Порт - Цанчжоу Майти Лайонс
90'
+3
Желтая карточка
K. Zheng
ГОЛ! 4:1!
O.
Пас отдал
М. Хусса
90'
+2
79'
Замена
H. Li
️️️️
С. Сунзу
Замена
L. Wenjun
️️️️
М. Варгас
76'
Замена
F. Jing
️️️️
В. Лей
76'
ГОЛ! 3:1!
В. Лей
Пас отдал
М. Варгас
73'
Замена
W. Zhenao
️️️️
S. Wang
68'
Замена
М. Хусса
️️️️
С. Сю
67'
59'
Замена
В. Соломон-Отабор
️️️️
F. Ma
59'
Замена
Хебер
️️️️
X. Liu
ГОЛ! 2:1!
O.
Пас отдал
В. Лей
51'
46'
Замена
Y. Zhao
️️️️
D. Tudi
30'
ГОЛ! 1:1!
X. Liu
Пас отдал
D. Tudi
ГОЛ! 1:0!
O.
Пас отдал
G.
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
ВР
4
Shenchao Wang
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
11
Ang Li
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
8
Матиас Варгас
ЛВ
32
Shuai Li
ЦП
8
Синь Сю
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
8
Oscar
(К)
ЦП
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Цанчжоу Майти Лайонс
12
Jianxiang Sun
ВР
16
Dilyimit Tudi
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
13
Kaimu Zheng
(К)
ЦЗ
31
Минг-Хим Сун
ЛВ
27
Fuyu Ma
ЦП
8
Xuchen Yao
ЦП
9
Xinyu Liu
ЦФ
19
Da Wen
ЦФ
29
Dalun Zheng
ЦФ
Главный тренер
Чжунчжэ Чжао
Шанхай Порт
12
Wei Chen
ВР
19
Wang Zhenao
ЦЗ
2
Guan He
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
5
Матеус Хусса
ОП
44
Feng Jing
ЦП
11
Lu Wenjun
ЦФ
14
Shenglong Li
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
Цанчжоу Майти Лайонс
5
Zihao Yan
ЦЗ
23
Hong Li
ЦЗ
30
Sun Qinhan
ЦП
37
Yingjie Zhao
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
97
Хебер
ЦФ
3-4-2-1
1
Янь
4
3
Браунинг
11
32
18
Читтадини
8
8
Сю
8
Варгас
7
Лей
9
3-2-1-3
12
16
31
Сунзу
13
27
8
31
Сун
29
19
9
8
Варгас
11
11
8
Варгас
7
Лей
44
44
7
Лей
4
19
19
4
8
Сю
5
Хусса
5
Хусса
8
Сю
31
Сунзу
23
23
31
Сунзу
16
37
37
16
27
13
Соломон-Отабор
13
Соломон-Отабор
27
9
97
Хебер
97
Хебер
9
Остались в запасе
Шанхай Порт
Цанчжоу Майти Лайонс
12
Wei Chen
ВР
2
Guan He
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
14
Shenglong Li
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
5
Zihao Yan
ЦЗ
30
Sun Qinhan
ЦП
Главный тренер
Чжунчжэ Чжао
Остались в запасе
12
Wei Chen
ВР
2
Guan He
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
14
Shenglong Li
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
Остались в запасе
5
Zihao Yan
ЦЗ
30
Sun Qinhan
ЦП
Главный тренер
Кевин Мускат
Главный тренер
Чжунчжэ Чжао
Статистика матча Шанхай Порт - Цанчжоу Майти Лайонс
1
Всего ударов по воротам
46
9
Удары в створ
13
3
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
13
2
Нарушения
9
5
Офсайды
0
2
Количество передач
639
269
Сейвы
2
9
Точность передач %
88
71
Удары мимо ворот
22
3
Блокированные удары
11
3
Удары из пределов штрафной
29
2
Удары из-за пределов штрафной
17
7
Матчи команд
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шанхай Порт
3 : 1
24.11.2026
Бурирам Юнайтед
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Порт
6 : 1
08.11.2026
Ляонин Тиерен
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шанхай Порт
2 : 3
27.10.2026
Конг Ан Ханой
Китай. Суперлига, 29 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 3
24.10.2026
Шанхай Порт
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 30 тур
Циндао Хайню
1 : 0
02.11.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 29 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
0 : 1
27.10.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 28 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
0 : 0
20.10.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 27 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
3 : 2
29.09.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 26 тур
Чжэцзян Профешионал
2 : 2
22.09.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Информация о матче
Главный судья:
Yuchen Mu, China
Стадион:
Шанхай Стэдиум
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Шанхай Порт
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