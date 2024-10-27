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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Цанчжоу Майти Лайонс - Шанхай Порт
Цанчжоу Майти Лайонс - Шанхай Порт: обзор матча 27 октября 2024
Цанчжоу Майти Лайонс
27.10.2024, воскресенье, 11:30
Китай. Суперлига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Шанхай Порт
14'
В. Лей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цанчжоу Майти Лайонс - Шанхай Порт
88'
Замена
L. Wenjun
️️️️
В. Лей
Замена
S. Qinhan
️️️️
D. Wen
81'
69'
Замена
S. Wang
️️️️
H. Fu
69'
Замена
С. Сю
️️️️
Л. Читтадини
Желтая карточка
Г. Жуков
62'
Замена
X. Yao
️️️️
X. Liu
55'
Замена
Z. Yan
️️️️
D. Zheng
46'
14'
ГОЛ! 0:1!
В. Лей
Пас отдал
O.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цанчжоу Майти Лайонс
14
Puliang Shao
(К)
ВР
36
Yun Yang
ЦЗ
13
Kaimu Zheng
ЦЗ
15
Peng Wang
ЦЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
31
Минг-Хим Сун
ЛВ
7
Георгий Жуков
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
9
Xinyu Liu
ЦФ
29
Dalun Zheng
ЦФ
19
Da Wen
ЦФ
Главный тренер
Чжунчжэ Чжао
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
ВР
23
Huan Fu
ЦЗ
11
Ang Li
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
8
Матиас Варгас
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
32
Shuai Li
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
8
Oscar
(К)
ЦП
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Цанчжоу Майти Лайонс
21
Rongze Han
ВР
37
Dong Hang
ВР
29
Feng Han
ВР
5
Zihao Yan
ЦЗ
25
Hou Jiahao
ЦП
30
Sun Qinhan
ЦП
8
Xuchen Yao
ЦП
24
Wu Guanjun
ЦП
21
Xiaopeng Li
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
Шанхай Порт
12
Wei Chen
ВР
25
Jia Du
ВР
31
Xing Chen
ВР
4
Shenchao Wang
ЦЗ
19
Wang Zhenao
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
20
Yang Shiyuan
ЦП
8
Синь Сю
ЦП
6
Huikang Cai
ЦП
44
Feng Jing
ЦП
33
Liu Zhurun
ЦФ
11
Lu Wenjun
ЦФ
4-1-2-3
14
36
15
67
Обилейе
13
7
Жуков
31
Сун
13
Соломон-Отабор
19
29
9
3-1-3-2-1
1
Янь
23
11
3
Браунинг
5
Хусса
32
18
Читтадини
8
7
Лей
8
Варгас
9
29
5
5
29
19
30
30
19
9
8
8
9
23
4
4
23
18
Читтадини
8
Сю
8
Сю
18
Читтадини
7
Лей
11
11
7
Лей
Остались в запасе
Цанчжоу Майти Лайонс
Шанхай Порт
21
Rongze Han
ВР
37
Dong Hang
ВР
29
Feng Han
ВР
25
Hou Jiahao
ЦП
24
Wu Guanjun
ЦП
21
Xiaopeng Li
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
Главный тренер
Чжунчжэ Чжао
12
Wei Chen
ВР
25
Jia Du
ВР
31
Xing Chen
ВР
19
Wang Zhenao
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
20
Yang Shiyuan
ЦП
6
Huikang Cai
ЦП
44
Feng Jing
ЦП
33
Liu Zhurun
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Остались в запасе
21
Rongze Han
ВР
37
Dong Hang
ВР
29
Feng Han
ВР
25
Hou Jiahao
ЦП
24
Wu Guanjun
ЦП
21
Xiaopeng Li
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
Остались в запасе
12
Wei Chen
ВР
25
Jia Du
ВР
31
Xing Chen
ВР
19
Wang Zhenao
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
20
Yang Shiyuan
ЦП
6
Huikang Cai
ЦП
44
Feng Jing
ЦП
33
Liu Zhurun
ЦФ
Главный тренер
Чжунчжэ Чжао
Главный тренер
Кевин Мускат
Статистика матча Цанчжоу Майти Лайонс - Шанхай Порт
1
Всего ударов по воротам
3
28
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
12
Нарушения
6
7
Офсайды
3
0
Количество передач
358
675
Сейвы
7
1
Точность передач %
76
89
Удары мимо ворот
0
11
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
3
22
Удары из-за пределов штрафной
0
6
Матчи команд
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 30 тур
Циндао Хайню
1 : 0
02.11.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 29 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
0 : 1
27.10.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 28 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
0 : 0
20.10.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 27 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
3 : 2
29.09.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 26 тур
Чжэцзян Профешионал
2 : 2
22.09.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шанхай Порт
3 : 1
24.11.2026
Бурирам Юнайтед
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Порт
6 : 1
08.11.2026
Ляонин Тиерен
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шанхай Порт
2 : 3
27.10.2026
Конг Ан Ханой
Китай. Суперлига, 29 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 3
24.10.2026
Шанхай Порт
Информация о матче
Главный судья:
Нин Ма
(Цзянсу)
Стадион:
Cangzhou Stadium, Cangzhou
Новости команд
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