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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Хэнань - Шанхай Шэньхуа
Хэнань - Шанхай Шэньхуа: обзор матча 21 мая 2024
Хэнань
21.05.2024, вторник, 14:35
Китай. Суперлига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Шанхай Шэньхуа
90+3'
Я. Майдана
13'
П. Си
24'
С. Ву
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэнань - Шанхай Шэньхуа
90'
+8
Желтая карточка
Т. Гао
ГОЛ! 1:2!
Я. Майдана
Пас отдал
Б. Назарио
90'
+3
Замена
C. Keqiang
️️️️
H. Ruifeng
89'
Желтая карточка
N. Covic
85'
84'
Замена
И. Амаду
️️️️
В. Манафа
Желтая карточка
Z. Ke
81'
Замена
Z. Ke
️️️️
N. Ziyi
74'
Замена
Х. Сю
️️️️
Y. Yang
74'
73'
Замена
Y. Hanchao
️️️️
С. Малеле
Замена
Z. Huang
️️️️
Y. Liu
66'
64'
Замена
X. Haoyang
️️️️
П. Си
Замена
N. Covic
️️️️
D. Denic
46'
Желтая карточка
S. Li
45'
+2
24'
ГОЛ! 0:2!
С. Ву
Пас отдал
С. Малеле
13'
ГОЛ! 0:1!
П. Си
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэнань
17
Jinshuai Wang
ВР
27
Yixin Liu
ЦЗ
6
Songyi Li
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
27
Niu Ziyi
ЦЗ
6
Шанюань Ван
(К)
ОП
22
Huang Ruifeng
ЦП
8
Dorde Denic
ЦП
25
Yilin Yang
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
30
Frank Acheampong
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Шанхай Шэньхуа
1
Yaxiong Bao
ВР
16
Yang Zexiang
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
4
Шэнлун Цзян
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
17
Тианий Гао
ОП
33
Хайцзянь Ван
ЦП
15
Си Ву
(К)
ЦП
30
Пенгфей Си
ПВ
9
Андре Луис
ЦФ
11
Сефас Малеле
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Хэнань
26
Jiamin Xu
ВР
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
23
Zhao Ke
ЦЗ
4
Хаофенг Сю
ПЗ
14
Du Zhixuan
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
32
Li Tenglong
ЦП
19
Zichang Huang
ЦФ
10
Feng Boyuan
ЦФ
20
Nemanja Covic
ЦФ
Шанхай Шэньхуа
24
Zhen Ma
ВР
21
Xu Haoyang
ЦЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
4
Yangyang Jin
ЦЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
10
Вай-Цун Дай
ОП
10
Ибраим Амаду
ОП
20
Yu Hanchao
ЦП
39
Yujie Liu
ЦП
7
Zhou Junchen
ЦП
28
Yunding Cao
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
4-1-4-1
17
27
2
Майдана
27
6
6
Ван
22
25
10
Назарио
8
30
4-1-2-1-2
1
13
Манафа
5
Чжу
4
Цзян
16
17
Гао
33
Ван
15
Ву
30
Си
11
Малеле
9
Луис
27
23
23
27
25
4
Сю
4
Сю
25
22
21
21
22
27
19
19
27
8
20
20
8
30
Си
21
21
30
Си
11
Малеле
20
20
11
Малеле
13
Манафа
10
Амаду
10
Амаду
13
Манафа
Остались в запасе
Хэнань
Шанхай Шэньхуа
26
Jiamin Xu
ВР
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
14
Du Zhixuan
ЦП
32
Li Tenglong
ЦП
10
Feng Boyuan
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
24
Zhen Ma
ВР
3
Jin Shunkai
ЦЗ
4
Yangyang Jin
ЦЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
10
Вай-Цун Дай
ОП
39
Yujie Liu
ЦП
7
Zhou Junchen
ЦП
28
Yunding Cao
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
26
Jiamin Xu
ВР
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
14
Du Zhixuan
ЦП
32
Li Tenglong
ЦП
10
Feng Boyuan
ЦФ
Остались в запасе
24
Zhen Ma
ВР
3
Jin Shunkai
ЦЗ
4
Yangyang Jin
ЦЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
10
Вай-Цун Дай
ОП
39
Yujie Liu
ЦП
7
Zhou Junchen
ЦП
28
Yunding Cao
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Хэнань - Шанхай Шэньхуа
3
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
10
2
Нарушения
14
13
Офсайды
4
1
Количество передач
387
534
Сейвы
2
3
Точность передач %
77
82
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Хэнань
Китай. Суперлига, 30 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 0
08.11.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 29 тур
Хэнань
3 : 4
24.10.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 28 тур
Хэнань
0 : 1
16.10.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 27 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 2
09.10.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 18 тур
Ухань Три Таунс
1 : 1
12.09.2026
Хэнань
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
08.11.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 29 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 1
24.10.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 28 тур
Ухань Три Таунс
1 : 3
18.10.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 27 тур
Шанхай Шэньхуа
7 : 1
10.10.2026
Юньнань Юкунь
Товарищеские матчи
Шанхай Шэньхуа
0 : 0
27.09.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Мин Фу
(Пекин)
Стадион:
Ханьхай
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