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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Цанчжоу Майти Лайонс - Тяньцзинь Цзиньмэнь
Цанчжоу Майти Лайонс - Тяньцзинь Цзиньмэнь: обзор матча 17 мая 2024
Цанчжоу Майти Лайонс
17.05.2024, пятница, 14:35
Китай. Суперлига, 12 тур
2 : 4
Завершен
Тяньцзинь Цзиньмэнь
53'
K. Zheng
63'
В. Соломон-Отабор
15'
A. Compagno
49'
A. Compagno
73'
A. Compagno
80'
А. Адеми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цанчжоу Майти Лайонс - Тяньцзинь Цзиньмэнь
87'
Замена
Y. Yu
️️️️
Ц. Ван
87'
Замена
S. Yan
️️️️
A. Compagno
80'
ГОЛ! 2:4!
А. Адеми
Замена
D. Tudi
️️️️
P. Wang
78'
Желтая карточка
В. Соломон-Отабор
76'
75'
Желтая карточка
T. Ming
73'
ГОЛ! 2:3!
A. Compagno
Пас отдал
T. Ming
Желтая карточка
S. Qinhan
71'
71'
Замена
И. Фиолич
️️️️
D. Ba
71'
Замена
X. Weijun
️️️️
H. Guo
ГОЛ! 2:2!
В. Соломон-Отабор
Пас отдал
O. Taty Maritu
63'
Замена
Y. Yang
️️️️
D. Wen
59'
ГОЛ! 1:2!
K. Zheng
53'
49'
ГОЛ! 0:2!
A. Compagno
Пас отдал
А. Адеми
46'
Замена
Z. Wang
️️️️
J. Huang
Замена
В. Соломон-Отабор
️️️️
X. Yao
46'
15'
ГОЛ! 0:1!
A. Compagno
Пас отдал
А. Адеми
11'
Желтая карточка
P. Han
Желтая карточка
Y. Zhao
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цанчжоу Майти Лайонс
14
Puliang Shao
(К)
ВР
15
Peng Wang
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
13
Kaimu Zheng
ЦЗ
31
Минг-Хим Сун
ЛВ
8
Xuchen Yao
ЦП
37
Yingjie Zhao
ЦП
11
Oscar Taty Maritu
ЦФ
19
Da Wen
ЦФ
29
Dalun Zheng
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
Главный тренер
Чжунчжэ Чжао
Тяньцзинь Цзиньмэнь
22
Jingqi Fang
ВР
23
Tian Ming
ЦЗ
18
Pengfei Han
ЦЗ
5
Миле Скорич
ЦЗ
21
Zihao Yang
ЦЗ
11
Албион Адеми
ЛВ
28
Hao Guo
ЦП
14
Jiahui Huang
ЦП
30
Цюмин Ван
(К)
ЦП
96
Andrea Compagno
ЦФ
29
Dun Ba
ЦФ
Главный тренер
Геньвей Ю
Цанчжоу Майти Лайонс
12
Jianxiang Sun
ВР
23
Hong Li
ЦЗ
36
Yun Yang
ЦЗ
16
Dilyimit Tudi
ЦЗ
27
Fuyu Ma
ЦП
30
Sun Qinhan
ЦП
26
Guo Yunqi
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
9
Xinyu Liu
ЦФ
Тяньцзинь Цзиньмэнь
6
Xianjun Wang
ЦЗ
5
Yang Yu
ЦЗ
32
Haifeng Ding
ЦЗ
3
Zhenghao Wang
ЦЗ
32
Yuanjie Su
ЦП
17
Иван Фиолич
ЦП
18
Huaze Gao
ЦП
40
Shi Yan
ЦП
19
Junxian Liu
ЦФ
11
Xie Weijun
ЦФ
3-2-1-4
14
15
31
Сунзу
13
8
37
31
Сун
11
97
Хебер
29
19
4-3-1-2
22
18
5
Скорич
21
23
28
14
30
Ван
11
Адеми
29
96
19
36
36
19
15
16
16
15
8
13
Соломон-Отабор
13
Соломон-Отабор
8
30
Ван
5
5
30
Ван
14
3
3
14
29
17
Фиолич
17
Фиолич
29
96
40
40
96
28
11
11
28
Остались в запасе
Цанчжоу Майти Лайонс
Тяньцзинь Цзиньмэнь
12
Jianxiang Sun
ВР
23
Hong Li
ЦЗ
27
Fuyu Ma
ЦП
30
Sun Qinhan
ЦП
26
Guo Yunqi
ЦП
9
Xinyu Liu
ЦФ
Главный тренер
Чжунчжэ Чжао
6
Xianjun Wang
ЦЗ
32
Haifeng Ding
ЦЗ
32
Yuanjie Su
ЦП
18
Huaze Gao
ЦП
19
Junxian Liu
ЦФ
Главный тренер
Геньвей Ю
Остались в запасе
12
Jianxiang Sun
ВР
23
Hong Li
ЦЗ
27
Fuyu Ma
ЦП
30
Sun Qinhan
ЦП
26
Guo Yunqi
ЦП
9
Xinyu Liu
ЦФ
Остались в запасе
6
Xianjun Wang
ЦЗ
32
Haifeng Ding
ЦЗ
32
Yuanjie Su
ЦП
18
Huaze Gao
ЦП
19
Junxian Liu
ЦФ
Главный тренер
Чжунчжэ Чжао
Главный тренер
Геньвей Ю
Статистика матча Цанчжоу Майти Лайонс - Тяньцзинь Цзиньмэнь
3
2
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Нарушения
21
9
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
10
2
Матчи команд
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 30 тур
Циндао Хайню
1 : 0
02.11.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 29 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
0 : 1
27.10.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 28 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
0 : 0
20.10.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 27 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
3 : 2
29.09.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 26 тур
Чжэцзян Профешионал
2 : 2
22.09.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 30 тур
Далянь Йингбо
3 : 1
08.11.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 29 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 3
24.10.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 28 тур
Хэнань
0 : 1
16.10.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 27 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
10.10.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 18 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 0
12.09.2026
Ляонин Тиерен
Информация о матче
Главный судья:
Yinhao Shen, China
Стадион:
Cangzhou Stadium, Cangzhou
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