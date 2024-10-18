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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Виссел Кобе - Токио
Виссел Кобе - Токио: обзор матча 18 октября 2024
Виссел Кобе
18.10.2024, пятница, 13:00
Япония. Джей-лига, 34 тур
0 : 2
Завершен
Токио
24'
К. Эндо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виссел Кобе - Токио
Замена
R. Kikuchi
️️️️
T. Yamakawa
80'
Замена
Y. Honda
️️️️
R. Hatsuse
72'
Замена
R. Hirose
️️️️
Й. Идегучи
72'
72'
Замена
K. Yamashita
️️️️
Р. Араки
66'
Замена
G. Hatano
️️️️
Т. Брэндон Нозава
Замена
J. Patric
️️️️
T. Miyashiro
62'
59'
Замена
Э. Галдино
️️️️
D. Oliveira
Замена
K. Yuruki
️️️️
D. Sasaki
46'
24'
ГОЛ! 0:1!
К. Эндо
Пас отдал
Р. Араки
7'
Желтая карточка
D. Oliveira
Желтая карточка
Й. Идегучи
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виссел Кобе
1
Даия Маекава
ВР
24
Gotoku Sakai
ЦЗ
4
Tetsushi Yamakawa
(К)
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
21
Ryo Hatsuse
ЦЗ
6
Takahiro Ogihara
ЦП
7
Йосуке Идегучи
ЦП
11
Taisei Miyashiro
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
13
Daiju Sasaki
ЦФ
Главный тренер
Такаюки Йосида
Токио
41
Таиси Брэндон Нозава
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
16
Teppei Oka
ЦЗ
3
Masato Morishige
(К)
ЦЗ
88
Hotaka Nakamura
ЦЗ
7
Soma Anzai
ЦП
8
Takahiro Ko
ЦП
10
Keigo Higashi
ЦП
71
Ретаро Араки
АП
9
Diego Oliveira
ЦФ
33
Kota Tawaratsumida
ЦФ
Главный тренер
Петер Скламовски
Виссел Кобе
21
Shota Arai
ВР
37
Rikuto Hirose
ЦЗ
15
Yuki Honda
ЦЗ
4
Ryuho Kikuchi
ЦЗ
25
Yuya Kuwasaki
ЦП
26
Jean Patric
ЦФ
16
Koya Yuruki
ЦФ
Токио
13
Go Hatano
ВР
50
Renta Higashi
ЦЗ
31
Kanta Doi
ЦЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
40
Riki Harakawa
ЦП
17
Эвертон Галдино
ПВ
28
Leon Nozawa
ЦФ
14
Keita Yamashita
ЦФ
4-2-4
1
Маекава
24
3
Тулер
21
4
6
7
Идегучи
11
13
10
Осако
11
Муто
4-3-1-2
41
Нозава
16
3
88
5
Нагатомо
7
8
10
71
Араки
33
9
7
Идегучи
37
37
7
Идегучи
21
15
15
21
4
4
4
4
11
26
26
11
13
16
16
13
41
Нозава
13
13
41
Нозава
9
17
Галдино
17
Галдино
9
71
Араки
14
14
71
Араки
Остались в запасе
Виссел Кобе
Токио
21
Shota Arai
ВР
25
Yuya Kuwasaki
ЦП
Главный тренер
Такаюки Йосида
50
Renta Higashi
ЦЗ
31
Kanta Doi
ЦЗ
40
Riki Harakawa
ЦП
5
Кэита Эндо
ЛВ
28
Leon Nozawa
ЦФ
Главный тренер
Петер Скламовски
Остались в запасе
21
Shota Arai
ВР
25
Yuya Kuwasaki
ЦП
Остались в запасе
50
Renta Higashi
ЦЗ
31
Kanta Doi
ЦЗ
40
Riki Harakawa
ЦП
5
Кэита Эндо
ЛВ
28
Leon Nozawa
ЦФ
Главный тренер
Такаюки Йосида
Главный тренер
Петер Скламовски
Статистика матча Виссел Кобе - Токио
1
1
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
1
Нарушения
12
20
Офсайды
2
2
Количество передач
490
217
Сейвы
1
6
Точность передач %
76
52
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Виссел Кобе
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Виссел Кобе
- : -
01.12.2026
Ньюкасл Джетс
Япония. Джей-лига, 17 тур
Виссел Кобе
3 : 1
28.11.2026
ДЖЕФ Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Конг Ан Ханой
3 : 1
24.11.2026
Виссел Кобе
Япония. Джей-лига, 15 тур
Виссел Кобе
1 : 2
20.11.2026
Мито Холлихок
Япония. Джей-лига, 14 тур
Виссел Кобе
2 : 2
08.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Виссел Кобе
3 : 2
03.11.2026
Ратчабури
Токио
Япония. Джей-лига, 17 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
29.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 17 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
29.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 16 тур
Токио
2 : 2
25.11.2026
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 15 тур
Сересо Осака
0 : 3
21.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 14 тур
Токио
2 : 0
07.11.2026
Касима Антлерс
Япония. Джей-лига, 13 тур
Фаджано Окаяма
0 : 4
31.10.2026
Токио
Информация о матче
Главный судья:
Futoshi Nakamura, Japan
Стадион:
Noevir Stadium, Kobe
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