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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Индепендьенте дель Валле - Имбабура
Индепендьенте дель Валле - Имбабура: обзор матча 20 October 2024
Индепендьенте дель Валле
20.10.2024, Sunday, 02:00
Эквадор. Серия А, 10 тур
3 : 1
Завершен
Имбабура
22'
J. Medina
63'
J. Medina
89'
P. Mercado
86'
R. Schunke (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индепендьенте дель Валле - Имбабура
Конец матча
Желтая карточка
M. Fernández
+3
+3
Желтая карточка
T. Lecanda
ГОЛ! 3:1!
P. Mercado
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
R. Schunke
Замена
Р. Ибарра
️️️️
C. Zabala
ГОЛ! 2:0!
J. Medina
Замена
Б. Гарсия
️️️️
R. Ibarra
Замена
P. Mercado
️️️️
Х. Сорноса
Второй тайм
Желтая карточка
Я. Медина
ГОЛ! 1:0!
J. Medina
Пас отдал
M. Fernández
Красная карточка
J. Pombo
1'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индепендьенте дель Валле
22
Guido Villar
ВР
13
Matías Fernández
ЦЗ
15
Cristian Zabala
ЦЗ
5
Richard Schunke
ЦЗ
32
Joaquin Pombo
ЦЗ
80
Жоао Ортис
ОП
19
Яймар Медина
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
30
Renato Ibarra
ЦП
10
Хуниор Сорноса
(К)
АП
9
Jeison Medina
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Гандольфи
Имбабура
1
Mario Valero Sanchez
(К)
ВР
98
E. Cabeza
ЦЗ
29
Tomas Lecanda
ЦЗ
23
Edison Caicedo
ЦЗ
24
Sebastián Sánchez
ЦЗ
19
Óscar Pepinos
ЦЗ
7
Erick Mendoza
ЦП
7
Federico Paz
ЦФ
99
Cristian Tobar
ЦФ
29
Jacson Pita Mina
ЦФ
11
Leonar Espinoza
ЦФ
Главный тренер
Хоэ Армас
Индепендьенте дель Валле
99
Мойзес Рамирес
ВР
15
Beder Caicedo
ЦЗ
3
Jorge Arcos
ЦП
7
Patrik Mercado
ЦП
20
Брайан Гарсия
ЦП
10
Ромарио Ибарра
ЦП
55
Дарвин Гуагуа
ЦП
22
Michael Hoyos
ЦП
19
Кендри Паес
АП
Имбабура
33
Edisson Recalde
ВР
18
Tomás López
ЦЗ
17
Fernando Prado
ЦЗ
7
Luca Klimowicz
ЦЗ
17
Jonathan Benítez
ЦП
5
Gilmar Cevallos
ЦП
13
Michael Chala
ЦП
34
Juan Alcivar
ЦП
25
Julián Ariel Yar Burbano
ЦП
11
Danny Burbano
ЦП
4-1-3-1-1
22
13
5
32
15
80
Ортис
19
Медина
99
30
10
Сорноса
9
3-2-1-4
1
23
24
19
98
29
7
11
29
99
7
10
Сорноса
7
7
10
Сорноса
30
20
Гарсия
20
Гарсия
30
15
10
Ибарра
10
Ибарра
15
Остались в запасе
Индепендьенте дель Валле
Имбабура
99
Мойзес Рамирес
ВР
15
Beder Caicedo
ЦЗ
3
Jorge Arcos
ЦП
55
Дарвин Гуагуа
ЦП
22
Michael Hoyos
ЦП
19
Кендри Паес
АП
Главный тренер
Хавьер Гандольфи
33
Edisson Recalde
ВР
18
Tomás López
ЦЗ
17
Fernando Prado
ЦЗ
7
Luca Klimowicz
ЦЗ
17
Jonathan Benítez
ЦП
5
Gilmar Cevallos
ЦП
13
Michael Chala
ЦП
34
Juan Alcivar
ЦП
25
Julián Ariel Yar Burbano
ЦП
11
Danny Burbano
ЦП
Главный тренер
Хоэ Армас
Остались в запасе
99
Мойзес Рамирес
ВР
15
Beder Caicedo
ЦЗ
3
Jorge Arcos
ЦП
55
Дарвин Гуагуа
ЦП
22
Michael Hoyos
ЦП
19
Кендри Паес
АП
Остались в запасе
33
Edisson Recalde
ВР
18
Tomás López
ЦЗ
17
Fernando Prado
ЦЗ
7
Luca Klimowicz
ЦЗ
17
Jonathan Benítez
ЦП
5
Gilmar Cevallos
ЦП
13
Michael Chala
ЦП
34
Juan Alcivar
ЦП
25
Julián Ariel Yar Burbano
ЦП
11
Danny Burbano
ЦП
Главный тренер
Хавьер Гандольфи
Главный тренер
Хоэ Армас
Статистика матча Индепендьенте дель Валле - Имбабура
3
1
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
9
14
Офсайды
1
2
Количество передач
324
385
Сейвы
3
1
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
2
8
Матчи команд
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Индепендьенте дель Валле
- : -
01.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Индепендьенте дель Валле
0 : 0
23.10.2026
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 3 тур
Макара
1 : 0
17.10.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 2 тур
Индепендьенте дель Валле
0 : 0
10.10.2026
Аукас
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Фламенго
1 : 1
18.09.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 30 тур
Либертад Лоха
2 : 3
14.09.2026
Индепендьенте дель Валле
Имбабура
Эквадор. Серия А, 15 тур
Имбабура
1 : 2
30.11.2024
Аукас
Эквадор. Серия А, 14 тур
Эмелек
2 : 2
23.11.2024
Имбабура
Эквадор. Серия А, 13 тур
Имбабура
0 : 2
11.11.2024
Депортиво
Эквадор. Серия А, 12 тур
Либертад Лоха
3 : 1
02.11.2024
Имбабура
Эквадор. Серия А, 11 тур
Имбабура
0 : 6
28.10.2024
Текнико Университарио
Информация о матче
Главный судья:
Alex Fabricio Cajas Torres, Ecuador
Стадион:
Estadio Banco De Guayaquil, Sangolqui
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Индепендьенте дель Валле
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