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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Имбабура - Текнико Университарио
Имбабура - Текнико Университарио: обзор матча 28 October 2024
Имбабура
28.10.2024, Monday, 23:00
Эквадор. Серия А, 11 тур
0 : 6
Завершен
Текнико Университарио
23'
S. Gonzalez
40'
D. Armas (П)
48'
D. Armas
64'
D. Armas (П)
72'
S. Gonzalez
79'
D. Ledesma
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Имбабура - Текнико Университарио
Конец матча
ГОЛ! 0:6!
D. Ledesma
Пас отдал
S. Gonzalez
Замена
D. Ledesma
️️️️
D. Armas
Замена
E. Vega
️️️️
J. Cazares
ГОЛ! 0:5!
S. Gonzalez
Пас отдал
D. Vera
ГОЛ с пенальти! 0:4!
D. Armas
Замена
C. Arboleda
️️️️
J. Caicedo
Замена
D. Vera
️️️️
E. Lastre
Вторая желтая
E. Cabeza
ГОЛ! 0:3!
D. Armas
Пас отдал
S. Gonzalez
Замена
E. Torres
️️️️
D. Camacho
Второй тайм
ГОЛ с пенальти! 0:2!
D. Armas
Желтая карточка
E. Cabeza
Желтая карточка
D. Camacho
ГОЛ! 0:1!
S. Gonzalez
Пас отдал
J. Cazares
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Имбабура
1
Mario Valero Sanchez
(К)
ВР
23
Edison Caicedo
ЦЗ
7
Luca Klimowicz
ЦЗ
19
Óscar Pepinos
ЦЗ
24
Sebastián Sánchez
ЦЗ
29
Tomas Lecanda
ЦЗ
98
E. Cabeza
ЦЗ
7
Erick Mendoza
ЦП
7
Federico Paz
ЦФ
99
Cristian Tobar
ЦФ
11
Leonar Espinoza
ЦФ
Главный тренер
Хоэ Армас
Текнико Университарио
1
Walter Chavez
ВР
17
Elvis Patta
ЦЗ
32
Carlos Pérez
ЦЗ
33
José Hernández
ЦЗ
23
Davis Camacho
ЦП
26
Marlon Medranda
ЦП
16
Jose Cazares
ЦП
8
Diego Armas
(К)
ЦП
7
Edgar Lastre
ЦФ
61
Jefferson Caicedo
ЦФ
29
S. Gonzalez
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Буч
Имбабура
90
Patrik Minda
ВР
17
Fernando Prado
ЦЗ
15
Roni Chávez
ЦЗ
18
Tomás López
ЦЗ
2
Guillermo Coronel
ЦЗ
17
Jonathan Benítez
ЦП
34
Juan Alcivar
ЦП
5
Gilmar Cevallos
ЦП
11
Danny Burbano
ЦП
31
Jerson Guisamano
ЦП
13
Michael Chala
ЦП
29
Jacson Pita Mina
ЦФ
Текнико Университарио
24
John Mero
ВР
4
Roberto Luzárraga
ЦЗ
77
Bryan Hernández
ЦЗ
37
Carlos Arboleda
ЦЗ
27
Miguel Arroyo
ЦП
70
Emmanuel Torres
ЦП
6
Juan Jimenez
ЦП
77
Dixon Vera
ЦП
8
Edison Vega
ЦП
33
Jair Castillo
ЦП
11
Diego Ledesma
ЦП
3-2-1-3
1
24
29
98
19
7
7
11
99
7
3-4-3
1
17
32
33
26
16
8
23
29
61
7
61
37
37
61
23
70
70
23
7
77
77
7
16
8
8
16
8
11
11
8
Остались в запасе
Имбабура
Текнико Университарио
90
Patrik Minda
ВР
17
Fernando Prado
ЦЗ
15
Roni Chávez
ЦЗ
18
Tomás López
ЦЗ
2
Guillermo Coronel
ЦЗ
17
Jonathan Benítez
ЦП
34
Juan Alcivar
ЦП
5
Gilmar Cevallos
ЦП
11
Danny Burbano
ЦП
31
Jerson Guisamano
ЦП
13
Michael Chala
ЦП
29
Jacson Pita Mina
ЦФ
Главный тренер
Хоэ Армас
24
John Mero
ВР
4
Roberto Luzárraga
ЦЗ
77
Bryan Hernández
ЦЗ
27
Miguel Arroyo
ЦП
6
Juan Jimenez
ЦП
33
Jair Castillo
ЦП
Главный тренер
Хуан Пабло Буч
Остались в запасе
90
Patrik Minda
ВР
17
Fernando Prado
ЦЗ
15
Roni Chávez
ЦЗ
18
Tomás López
ЦЗ
2
Guillermo Coronel
ЦЗ
17
Jonathan Benítez
ЦП
34
Juan Alcivar
ЦП
5
Gilmar Cevallos
ЦП
11
Danny Burbano
ЦП
31
Jerson Guisamano
ЦП
13
Michael Chala
ЦП
29
Jacson Pita Mina
ЦФ
Остались в запасе
24
John Mero
ВР
4
Roberto Luzárraga
ЦЗ
77
Bryan Hernández
ЦЗ
27
Miguel Arroyo
ЦП
6
Juan Jimenez
ЦП
33
Jair Castillo
ЦП
Главный тренер
Хоэ Армас
Главный тренер
Хуан Пабло Буч
Статистика матча Имбабура - Текнико Университарио
1
1
1
Всего ударов по воротам
5
17
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
0
4
Нарушения
17
12
Офсайды
0
2
Количество передач
344
325
Сейвы
2
1
Точность передач %
70
77
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
0
11
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Имбабура
Эквадор. Серия А, 15 тур
Имбабура
1 : 2
30.11.2024
Аукас
Эквадор. Серия А, 14 тур
Эмелек
2 : 2
23.11.2024
Имбабура
Эквадор. Серия А, 13 тур
Имбабура
0 : 2
11.11.2024
Депортиво
Эквадор. Серия А, 12 тур
Либертад Лоха
3 : 1
02.11.2024
Имбабура
Эквадор. Серия А, 11 тур
Имбабура
0 : 6
28.10.2024
Текнико Университарио
Текнико Университарио
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Оренсе
- : -
02.11.2026
Текнико Университарио
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Текнико Университарио
3 : 0
26.10.2026
Мушук Руна
Эквадор. Лига Про, 3 тур
Депортиво
2 : 1
16.10.2026
Текнико Университарио
Эквадор. Лига Про, 2 тур
Манта
0 : 0
10.10.2026
Текнико Университарио
Эквадор. Лига Про, 1 тур
Текнико Университарио
1 : 1
20.09.2026
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 30 тур
Леонес
0 : 1
13.09.2026
Текнико Университарио
Информация о матче
Главный судья:
Augusto Bergelio Aragon Bautista, Ecuador
Стадион:
Estadio Olimpico Ibarra, Ibarra
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