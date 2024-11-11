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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Имбабура - Депортиво
Имбабура - Депортиво: обзор матча 11 November 2024
Имбабура
11.11.2024, Monday, 23:00
Эквадор. Серия А, 13 тур
0 : 2
Завершен
Депортиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Имбабура - Депортиво
Конец матча
Желтая карточка
H. Piedra
Замена
J. Pita Mina
️️️️
T. Lecanda
Замена
E. Davila
️️️️
L. Mancinelli
Замена
B. Corozo
️️️️
F. Mera
Желтая карточка
T. Lecanda
Замена
A. Venezia
️️️️
S. Morocho
Второй тайм
Желтая карточка
I. Piedra
Желтая карточка
P. Daniel Magnin
Желтая карточка
E. Cabeza
17'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Имбабура
33
Edisson Recalde
ВР
23
Edison Caicedo
ЦЗ
98
E. Cabeza
ЦЗ
29
Tomas Lecanda
ЦЗ
19
Óscar Pepinos
ЦЗ
8
Rony Caicedo
ЦЗ
7
Luca Klimowicz
ЦЗ
7
Erick Mendoza
ЦП
7
L. Pantoja
(К)
ЦП
11
Leonar Espinoza
ЦФ
99
Cristian Tobar
ЦФ
Главный тренер
Хоэ Армас
Депортиво
13
Hamilton Piedra
ВР
25
Marcos Andrés López
ЦЗ
2
Bruno Duarte
ЦЗ
23
Eddie Guevara
ЦЗ
18
Ivan Piedra
ЦЗ
21
Stalin Morocho
ЦЗ
40
Francisco Mera
ЦП
8
Kliver Moreno
ЦП
10
Danny Luna
ЦП
7
Pablo Daniel Magnin
ЦФ
7
Lucas Mancinelli
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия
Имбабура
1
Mario Valero Sanchez
ВР
24
Sebastián Sánchez
ЦЗ
2
Guillermo Coronel
ЦЗ
15
Roni Chávez
ЦЗ
17
Jonathan Benítez
ЦП
34
Juan Alcivar
ЦП
5
Gilmar Cevallos
ЦП
31
Jerson Guisamano
ЦП
11
Danny Burbano
ЦП
13
Michael Chala
ЦП
29
Jacson Pita Mina
ЦФ
7
Federico Paz
ЦФ
Депортиво
1
Eduardo Jiménez
ВР
4
Ronny Biojo
ЦЗ
5
Esteban Davila
ЦЗ
20
Mayer Mendez
ЦП
19
Bryan Corozo
ЦП
5
David Noboa
ЦП
77
Mateo Zambrano
ЦП
70
Vilinton Branda
ЦФ
28
Agustin Venezia
ЦФ
3-2-2-2
33
19
8
7
29
98
7
7
99
11
3-2-3-2
13
23
18
21
25
2
40
8
10
7
7
29
29
29
29
7
5
5
7
40
19
19
40
21
28
28
21
Остались в запасе
Имбабура
Депортиво
1
Mario Valero Sanchez
ВР
24
Sebastián Sánchez
ЦЗ
2
Guillermo Coronel
ЦЗ
15
Roni Chávez
ЦЗ
17
Jonathan Benítez
ЦП
34
Juan Alcivar
ЦП
5
Gilmar Cevallos
ЦП
31
Jerson Guisamano
ЦП
11
Danny Burbano
ЦП
13
Michael Chala
ЦП
7
Federico Paz
ЦФ
Главный тренер
Хоэ Армас
1
Eduardo Jiménez
ВР
4
Ronny Biojo
ЦЗ
20
Mayer Mendez
ЦП
5
David Noboa
ЦП
77
Mateo Zambrano
ЦП
70
Vilinton Branda
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия
Остались в запасе
1
Mario Valero Sanchez
ВР
24
Sebastián Sánchez
ЦЗ
2
Guillermo Coronel
ЦЗ
15
Roni Chávez
ЦЗ
17
Jonathan Benítez
ЦП
34
Juan Alcivar
ЦП
5
Gilmar Cevallos
ЦП
31
Jerson Guisamano
ЦП
11
Danny Burbano
ЦП
13
Michael Chala
ЦП
7
Federico Paz
ЦФ
Остались в запасе
1
Eduardo Jiménez
ВР
4
Ronny Biojo
ЦЗ
20
Mayer Mendez
ЦП
5
David Noboa
ЦП
77
Mateo Zambrano
ЦП
70
Vilinton Branda
ЦФ
Главный тренер
Хоэ Армас
Главный тренер
Луис Гарсия
Статистика матча Имбабура - Депортиво
2
3
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
18
17
Офсайды
1
5
Количество передач
349
292
Сейвы
0
4
Точность передач %
71
61
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
4
1
Удары из-за пределов штрафной
11
5
Матчи команд
Имбабура
Эквадор. Серия А, 15 тур
Имбабура
1 : 2
30.11.2024
Аукас
Эквадор. Серия А, 14 тур
Эмелек
2 : 2
23.11.2024
Имбабура
Эквадор. Серия А, 13 тур
Имбабура
0 : 2
11.11.2024
Депортиво
Эквадор. Серия А, 12 тур
Либертад Лоха
3 : 1
02.11.2024
Имбабура
Эквадор. Серия А, 11 тур
Имбабура
0 : 6
28.10.2024
Текнико Университарио
Депортиво
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Дельфин
- : -
31.10.2026
Депортиво
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Манта
0 : 2
24.10.2026
Депортиво
Эквадор. Лига Про, 3 тур
Депортиво
2 : 1
16.10.2026
Текнико Университарио
Эквадор. Лига Про, 2 тур
Оренсе
0 : 0
11.10.2026
Депортиво
Эквадор. Лига Про, 1 тур
Депортиво
1 : 1
21.09.2026
Мушук Руна
Эквадор. Лига Про, 30 тур
ЛДУ
1 : 1
13.09.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Juan Carlos Andrade Arreaga, Ecuador
Стадион:
Estadio Olimpico Ibarra, Ibarra
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