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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Имбабура - Аукас
Имбабура - Аукас: обзор матча 30 November 2024
Имбабура
30.11.2024, Saturday, 23:30
Эквадор. Серия А, 15 тур
1 : 2
Завершен
Аукас
65'
L. Pantoja
17'
C. Zambrano
48'
L. Cano
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Имбабура - Аукас
Конец матча
+1
Желтая карточка
E. Resendez
Желтая карточка
J. Mina
Замена
B. Carabalí
️️️️
M. Virgilio Olaya
Желтая карточка
A. Mina
Замена
F. Callejo
️️️️
C. Zambrano
Замена
H. Batalla
️️️️
М. Карселен
Замена
E. Caicedo
️️️️
R. Briones
ГОЛ! 1:2!
L. Pantoja
ГОЛ! 0:2!
L. Cano
Пас отдал
М. Карселен
Замена
L. Pantoja
️️️️
J. Pita Mina
Второй тайм
Желтая карточка
J. Pita Mina
+2
17'
ГОЛ! 0:1!
C. Zambrano
Пас отдал
J. Mina
13'
Желтая карточка
M. Virgilio Olaya
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Имбабура
1
Mario Valero Sanchez
ВР
23
Edison Caicedo
ЦЗ
7
Luca Klimowicz
ЦЗ
19
Óscar Pepinos
ЦЗ
8
Rony Caicedo
(К)
ЦЗ
29
Tomas Lecanda
ЦЗ
2
Guillermo Coronel
ЦЗ
7
Erick Mendoza
ЦП
29
Jacson Pita Mina
ЦФ
99
Cristian Tobar
ЦФ
11
Leonar Espinoza
ЦФ
Главный тренер
Хоэ Армас
Аукас
24
Edson Resendez
ВР
3
Jhon Ontaneda
(К)
ЦЗ
18
J. Gonzalez
ЦЗ
14
J. Mina
ЦЗ
55
Mauricio Virgilio Olaya
ЦЗ
34
Микаэль Карселен
ОП
25
Renny Jaramillo
ЦП
16
L. Cano
ЦП
16
R. Briones
ЦП
5
A. Mina
ЦП
17
C. Zambrano
ЦФ
Главный тренер
Херардо Эспиноса
Имбабура
90
Patrik Minda
ВР
15
Roni Chávez
ЦЗ
24
Sebastián Sánchez
ЦЗ
11
Danny Burbano
ЦП
7
L. Pantoja
ЦП
13
Michael Chala
ЦП
25
Julián Ariel Yar Burbano
ЦП
34
Juan Alcivar
ЦП
5
Gilmar Cevallos
ЦП
17
Jonathan Benítez
ЦП
7
Federico Paz
ЦФ
Аукас
12
Bismar Yasmani Castro Mina
ВР
31
Byron Carabalí
ЦЗ
27
Jordán Mohor
ЦЗ
21
Piero Guzmán
ЦП
28
Robino Quinónez
ЦП
11
H. Batalla
ЦП
13
Edison Caicedo
ЦП
53
Wilmer Conforme
ЦП
36
Nicolas Velasco
ЦП
20
Diego Espinosa
ЦФ
9
F. Callejo
ЦФ
39
Asamoa Caicedo
ЦФ
3-2-1-3
1
8
29
2
19
7
7
11
99
29
4-1-4-1
24
18
14
55
3
34
Карселен
16
16
5
25
17
29
7
7
29
55
31
31
55
34
Карселен
11
11
34
Карселен
16
13
13
16
17
9
9
17
Остались в запасе
Имбабура
Аукас
90
Patrik Minda
ВР
15
Roni Chávez
ЦЗ
24
Sebastián Sánchez
ЦЗ
11
Danny Burbano
ЦП
13
Michael Chala
ЦП
25
Julián Ariel Yar Burbano
ЦП
34
Juan Alcivar
ЦП
5
Gilmar Cevallos
ЦП
17
Jonathan Benítez
ЦП
7
Federico Paz
ЦФ
Главный тренер
Хоэ Армас
12
Bismar Yasmani Castro Mina
ВР
27
Jordán Mohor
ЦЗ
21
Piero Guzmán
ЦП
28
Robino Quinónez
ЦП
53
Wilmer Conforme
ЦП
36
Nicolas Velasco
ЦП
20
Diego Espinosa
ЦФ
39
Asamoa Caicedo
ЦФ
Главный тренер
Херардо Эспиноса
Остались в запасе
90
Patrik Minda
ВР
15
Roni Chávez
ЦЗ
24
Sebastián Sánchez
ЦЗ
11
Danny Burbano
ЦП
13
Michael Chala
ЦП
25
Julián Ariel Yar Burbano
ЦП
34
Juan Alcivar
ЦП
5
Gilmar Cevallos
ЦП
17
Jonathan Benítez
ЦП
7
Federico Paz
ЦФ
Остались в запасе
12
Bismar Yasmani Castro Mina
ВР
27
Jordán Mohor
ЦЗ
21
Piero Guzmán
ЦП
28
Robino Quinónez
ЦП
53
Wilmer Conforme
ЦП
36
Nicolas Velasco
ЦП
20
Diego Espinosa
ЦФ
39
Asamoa Caicedo
ЦФ
Главный тренер
Хоэ Армас
Главный тренер
Херардо Эспиноса
Статистика матча Имбабура - Аукас
1
4
Всего ударов по воротам
25
12
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
3
Нарушения
15
13
Офсайды
0
3
Количество передач
358
330
Сейвы
4
8
Точность передач %
77
78
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
14
6
Матчи команд
Имбабура
Эквадор. Серия А, 15 тур
Имбабура
1 : 2
30.11.2024
Аукас
Эквадор. Серия А, 14 тур
Эмелек
2 : 2
23.11.2024
Имбабура
Эквадор. Серия А, 13 тур
Имбабура
0 : 2
11.11.2024
Депортиво
Эквадор. Серия А, 12 тур
Либертад Лоха
3 : 1
02.11.2024
Имбабура
Эквадор. Серия А, 11 тур
Имбабура
0 : 6
28.10.2024
Текнико Университарио
Аукас
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Универсидад Католика
- : -
01.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Аукас
0 : 4
26.10.2026
Барселона Г
Эквадор. Лига Про, 3 тур
Аукас
1 : 1
18.10.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 2 тур
Индепендьенте дель Валле
0 : 0
10.10.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 1 тур
Аукас
1 : 2
19.09.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 30 тур
Манта
0 : 0
12.09.2026
Аукас
Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Герреро
Стадион:
Estadio Olimpico Ibarra, Ibarra
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