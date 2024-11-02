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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Либертад Лоха - Имбабура
Либертад Лоха - Имбабура: обзор матча 02 November 2024
Либертад Лоха
02.11.2024, Saturday, 21:00
Эквадор. Серия А, 12 тур
3 : 1
Завершен
Имбабура
39'
N. Molina
44'
I. Zambrano
78'
G. Penilla C. + Bou
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Либертад Лоха - Имбабура
Конец матча
Замена
C. Obando
️️️️
B. Caicedo
+2
Желтая карточка
P. Larrea
Желтая карточка
G. Penilla C. + Bou
ГОЛ! 3:0!
G. Penilla C. + Bou
Замена
P. Larrea
️️️️
I. Zambrano
Желтая карточка
B. Caicedo
Второй тайм
ГОЛ! 2:0!
I. Zambrano
Пас отдал
G. Penilla C. + Bou
ГОЛ! 1:0!
N. Molina
Пас отдал
G. Penilla C. + Bou
Желтая карточка
J. Benítez
Желтая карточка
S. Sánchez
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Либертад Лоха
90
Eduardo Bores
ВР
31
Glendys Mina
ЦЗ
37
Carlos Medina
ЦЗ
6
Bryan Caicedo
ЦЗ
26
Nixon Molina
(К)
ЦП
17
G. Penilla C. + Bou
ЦП
26
Ivan Zambrano
ЦП
13
Luis Gomez
ЦП
25
Denilson Bolanos
ЦФ
9
Diego Ávila
ЦФ
16
Eber Caicedo
ЦФ
Главный тренер
Джованни Кумбикус
Имбабура
1
Mario Valero Sanchez
(К)
ВР
24
Sebastián Sánchez
ЦЗ
2
Guillermo Coronel
ЦЗ
23
Edison Caicedo
ЦЗ
7
Luca Klimowicz
ЦЗ
34
Juan Alcivar
ЦП
7
Erick Mendoza
ЦП
17
Jonathan Benítez
ЦП
13
Michael Chala
ЦП
99
Cristian Tobar
ЦФ
29
Jacson Pita Mina
ЦФ
Главный тренер
Хоэ Армас
Либертад Лоха
29
Walter Hinostroza
ВР
22
Tobías Donsanti
ЦЗ
5
Pedro Larrea
ЦЗ
54
Wagner Bardales
ЦЗ
27
Juan Alvacete
ЦЗ
20
Anthony Rosero
ЦЗ
4
Cesar Obando
ЦЗ
13
Libinton Angulo
ЦП
23
Nestor Caicedo
ЦФ
11
Jalmar Almeida
ЦФ
Имбабура
90
Patrik Minda
ВР
19
Óscar Pepinos
ЦЗ
29
Tomas Lecanda
ЦЗ
17
Fernando Prado
ЦЗ
8
Rony Caicedo
ЦЗ
31
Jerson Guisamano
ЦП
5
Gilmar Cevallos
ЦП
7
L. Pantoja
ЦП
11
Danny Burbano
ЦП
3-4-3
90
31
37
6
26
26
13
17
16
9
25
4-4-2
1
2
23
7
24
7
17
13
34
29
99
26
5
5
26
6
4
4
6
Остались в запасе
Либертад Лоха
Имбабура
29
Walter Hinostroza
ВР
22
Tobías Donsanti
ЦЗ
54
Wagner Bardales
ЦЗ
27
Juan Alvacete
ЦЗ
20
Anthony Rosero
ЦЗ
13
Libinton Angulo
ЦП
23
Nestor Caicedo
ЦФ
11
Jalmar Almeida
ЦФ
Главный тренер
Джованни Кумбикус
90
Patrik Minda
ВР
19
Óscar Pepinos
ЦЗ
29
Tomas Lecanda
ЦЗ
17
Fernando Prado
ЦЗ
8
Rony Caicedo
ЦЗ
31
Jerson Guisamano
ЦП
5
Gilmar Cevallos
ЦП
7
L. Pantoja
ЦП
11
Danny Burbano
ЦП
Главный тренер
Хоэ Армас
Остались в запасе
29
Walter Hinostroza
ВР
22
Tobías Donsanti
ЦЗ
54
Wagner Bardales
ЦЗ
27
Juan Alvacete
ЦЗ
20
Anthony Rosero
ЦЗ
13
Libinton Angulo
ЦП
23
Nestor Caicedo
ЦФ
11
Jalmar Almeida
ЦФ
Остались в запасе
90
Patrik Minda
ВР
19
Óscar Pepinos
ЦЗ
29
Tomas Lecanda
ЦЗ
17
Fernando Prado
ЦЗ
8
Rony Caicedo
ЦЗ
31
Jerson Guisamano
ЦП
5
Gilmar Cevallos
ЦП
7
L. Pantoja
ЦП
11
Danny Burbano
ЦП
Главный тренер
Джованни Кумбикус
Главный тренер
Хоэ Армас
Статистика матча Либертад Лоха - Имбабура
3
2
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
13
18
Офсайды
4
0
Количество передач
310
281
Сейвы
4
4
Точность передач %
71
65
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
4
9
Матчи команд
Либертад Лоха
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Гуаякиль Сити
- : -
02.11.2026
Либертад Лоха
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Леонес
4 : 1
25.10.2026
Либертад Лоха
Эквадор. Лига Про, 3 тур
Либертад Лоха
4 : 0
17.10.2026
Гуаякиль Сити
Эквадор. Лига Про, 2 тур
Либертад Лоха
3 : 0
09.10.2026
Леонес
Эквадор. Лига Про, 1 тур
Эмелек
1 : 2
20.09.2026
Либертад Лоха
Эквадор. Лига Про, 30 тур
Либертад Лоха
2 : 3
14.09.2026
Индепендьенте дель Валле
Имбабура
Эквадор. Серия А, 15 тур
Имбабура
1 : 2
30.11.2024
Аукас
Эквадор. Серия А, 14 тур
Эмелек
2 : 2
23.11.2024
Имбабура
Эквадор. Серия А, 13 тур
Имбабура
0 : 2
11.11.2024
Депортиво
Эквадор. Серия А, 12 тур
Либертад Лоха
3 : 1
02.11.2024
Имбабура
Эквадор. Серия А, 11 тур
Имбабура
0 : 6
28.10.2024
Текнико Университарио
Информация о матче
Главный судья:
Yerson Zambrano, Ecuador
Стадион:
Estadio Federativo Reina del Cisne, Loja
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