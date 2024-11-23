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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Эмелек - Имбабура
Эмелек - Имбабура: обзор матча 23 November 2024
Эмелек
23.11.2024, Saturday, 23:30
Эквадор. Серия А, 14 тур
2 : 2
Завершен
Имбабура
59'
W. Corozo
5'
C. Tobar
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмелек - Имбабура
Конец матча
Замена
J. Sánchez
️️️️
M. Solís
+5
ГОЛ! 1:1!
W. Corozo
Пас отдал
Р. Кайседо
Желтая карточка
Р. Кайседо
Желтая карточка
М. Мели
Замена
М. Мели
️️️️
A. Ricaurte
Замена
W. Corozo
️️️️
J. Ruiz Gómez
Второй тайм
+1
Желтая карточка
T. Lecanda
Желтая карточка
J. Ayoví
Желтая карточка
A. Ricaurte
19'
ГОЛ! 0:1!
C. Tobar
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмелек
1
Gilmar Napa
ВР
32
Diogo Bagui
ЦЗ
88
Joao Quinones
ЦЗ
33
Ромарио Кайседо
(К)
ПЗ
15
Gustavo Cortez
ЦП
55
Ronny Borja
ЦП
30
Tommy Chamba
ЦП
7
Maicon Solís
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
19
Juan Ruiz Gómez
ЦФ
17
Jaime Ayoví
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Торрес
Имбабура
1
Mario Valero Sanchez
ВР
23
Edison Caicedo
ЦЗ
7
Luca Klimowicz
ЦЗ
19
Óscar Pepinos
ЦЗ
8
Rony Caicedo
(К)
ЦЗ
29
Tomas Lecanda
ЦЗ
2
Guillermo Coronel
ЦЗ
7
Erick Mendoza
ЦП
29
Jacson Pita Mina
ЦФ
99
Cristian Tobar
ЦФ
11
Leonar Espinoza
ЦФ
Главный тренер
Хоэ Армас
Эмелек
22
Gianluca Espinoza
ВР
6
Ernesto Tarira
ЦЗ
20
Jackson Rodríguez
ЦП
80
Elkin Muñoz
ЦП
8
Марсело Мели
ЦП
39
Jeremy Valverde
ЦП
32
Jhon Sánchez
ЦП
7
Washington Corozo
ЦФ
20
Jheremy Gonzaga
ЦФ
Имбабура
90
Patrik Minda
ВР
98
E. Cabeza
ЦЗ
24
Sebastián Sánchez
ЦЗ
15
Roni Chávez
ЦЗ
7
L. Pantoja
ЦП
34
Juan Alcivar
ЦП
11
Danny Burbano
ЦП
13
Michael Chala
ЦП
17
Jonathan Benítez
ЦП
5
Gilmar Cevallos
ЦП
7
Federico Paz
ЦФ
3-3-4
1
32
88
33
Кайседо
15
55
30
7
17
19
8
3-2-1-3
1
8
29
2
7
19
7
11
99
29
8
8
Мели
8
Мели
8
7
32
32
7
19
7
7
19
Остались в запасе
Эмелек
Имбабура
22
Gianluca Espinoza
ВР
6
Ernesto Tarira
ЦЗ
20
Jackson Rodríguez
ЦП
80
Elkin Muñoz
ЦП
39
Jeremy Valverde
ЦП
20
Jheremy Gonzaga
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Торрес
90
Patrik Minda
ВР
98
E. Cabeza
ЦЗ
24
Sebastián Sánchez
ЦЗ
15
Roni Chávez
ЦЗ
7
L. Pantoja
ЦП
34
Juan Alcivar
ЦП
11
Danny Burbano
ЦП
13
Michael Chala
ЦП
17
Jonathan Benítez
ЦП
5
Gilmar Cevallos
ЦП
7
Federico Paz
ЦФ
Главный тренер
Хоэ Армас
Остались в запасе
22
Gianluca Espinoza
ВР
6
Ernesto Tarira
ЦЗ
20
Jackson Rodríguez
ЦП
80
Elkin Muñoz
ЦП
39
Jeremy Valverde
ЦП
20
Jheremy Gonzaga
ЦФ
Остались в запасе
90
Patrik Minda
ВР
98
E. Cabeza
ЦЗ
24
Sebastián Sánchez
ЦЗ
15
Roni Chávez
ЦЗ
7
L. Pantoja
ЦП
34
Juan Alcivar
ЦП
11
Danny Burbano
ЦП
13
Michael Chala
ЦП
17
Jonathan Benítez
ЦП
5
Gilmar Cevallos
ЦП
7
Federico Paz
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Торрес
Главный тренер
Хоэ Армас
Статистика матча Эмелек - Имбабура
4
1
Всего ударов по воротам
26
11
Удары в створ
8
8
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
10
6
Нарушения
17
12
Количество передач
424
227
Сейвы
6
6
Точность передач %
83
68
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
13
5
Матчи команд
Эмелек
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Эмелек
- : -
31.10.2026
Леонес
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Эмелек
0 : 1
25.10.2026
Гуаякиль Сити
Эквадор. Лига Про, 3 тур
Леонес
1 : 3
18.10.2026
Эмелек
Эквадор. Лига Про, 2 тур
Гуаякиль Сити
0 : 0
11.10.2026
Эмелек
Эквадор. Лига Про, 1 тур
Эмелек
1 : 2
20.09.2026
Либертад Лоха
Эквадор. Лига Про, 30 тур
Макара
1 : 0
13.09.2026
Эмелек
Имбабура
Эквадор. Серия А, 15 тур
Имбабура
1 : 2
30.11.2024
Аукас
Эквадор. Серия А, 14 тур
Эмелек
2 : 2
23.11.2024
Имбабура
Эквадор. Серия А, 13 тур
Имбабура
0 : 2
11.11.2024
Депортиво
Эквадор. Серия А, 12 тур
Либертад Лоха
3 : 1
02.11.2024
Имбабура
Эквадор. Серия А, 11 тур
Имбабура
0 : 6
28.10.2024
Текнико Университарио
Информация о матче
Главный судья:
Gabriel Ismael Gonzalez Cordero, Ecuador
Стадион:
Estadio Banco del Pacífico Capwell, Guayaquil
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