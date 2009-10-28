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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эркулес - Альмерия
Эркулес - Альмерия: обзор матча 28 октября 2009
Эркулес
28.10.2009, среда, 22:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Альмерия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эркулес - Альмерия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
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Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
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17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
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