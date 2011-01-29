Аршавин объяснил, почему «Зенит» не смог купить лучших российских футболистов
Марио Фернандес определил самый важный матч в карьере
Стало известно, кто переориентировал «Зенит» на бразильский вектор развития
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«Зенит» хочет продлить контракт с Кассьеррой и увеличить отступные за игрока
Аршавин объяснил, почему «Зенит» не смог купить лучших российских футболистов
Марио Фернандес определил самый важный матч в карьере
Стало известно, кто переориентировал «Зенит» на бразильский вектор развития
«Зенит» – самый популярный российский клуб в соцсетях
«Зенит» хочет продлить контракт с Кассьеррой и увеличить отступные за игрока
Слуцкий из своих денег заплатил премиальные игрокам «Шэньхуа»
Роналду отреагировал на отмену матча с командой Слуцкого
«Аль-Наср» Роналду перенес матч с командой Слуцкого
Слуцкий рассказал о вызовах, с которыми столкнулся в «Шэньхуа»
Слуцкий рассказал о выборе соперников по товарищеским матчам для «Шэньхуа»