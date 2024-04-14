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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Люцерн
Янг Бойз - Люцерн: обзор матча 14 апреля 2024
Янг Бойз
14.04.2024, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 32 тур
4 : 2
Завершен
Люцерн
27'
С. Ганвула
47'
М. Элиа
49'
Ж. Монтейру
53'
Ж. Монтейру
3'
Я. Кадак
33'
Я. Кадак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Люцерн
Желтая карточка
М. Элиа
89'
Замена
С. Джанко
️️️️
Л. Блум
86'
85'
Желтая карточка
П. Дорн
Желтая карточка
Д. Хаджам
83'
77'
Замена
Т. Оку
️️️️
Т. Клидже
77'
Замена
М. Майер
️️️️
Я. Кадак
Замена
Э. Колли
️️️️
Ж. Монтейру
77'
74'
Желтая карточка
L. Meyer
72'
Замена
Д. Ульрих
️️️️
S. Ottiger
72'
Замена
Л. Виллигер
️️️️
А. Грбич
ГОЛ! 4:2!
Ж. Монтейру
Пас отдал
Л. Лакомы
53'
ГОЛ! 3:2!
Ж. Монтейру
Пас отдал
С. Лаупер
49'
ГОЛ! 2:2!
М. Элиа
47'
Замена
Д. Хаджам
️️️️
Н. Перссон
46'
Замена
Д. Малес
️️️️
Д. Мвука
46'
Желтая карточка
А. Аменда
45'
+2
33'
ГОЛ! 1:2!
Я. Кадак
Пас отдал
Т. Клидже
ГОЛ! 1:1!
С. Ганвула
Пас отдал
М. Элиа
27'
3'
ГОЛ! 0:1!
Я. Кадак
Пас отдал
Т. Клидже
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
(К)
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
30
Сандро Лаупер
ЦП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
2
Severin Ottiger
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
14
Ардон Яшари
(К)
ОП
29
Levin Winkler
ЦП
26
Якуб Кадак
ЦП
9
Адриан Грбич
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
47
Малик Деме
ПВ
51
Анель Хушич
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Люцерн
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
26
Iwan Hegglin
ЦП
7
Макс Майер
АП
19
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
10
Тедди Оку
ЦФ
4-2-1-3
16
фон Бальмус
16
Перссон
5
Камара
12
Аменда
27
Блум
30
Лаупер
24
Лакомы
22
Мвука
35
Ганвула
12
Элиа
99
Монтейру
3-3-2-2
1
Лорец
4
Лефгрен
5
2
20
Дорн
14
Яшари
14
Жакес
29
26
Кадак
18
Клидже
9
Грбич
16
Перссон
3
Хаджам
3
Хаджам
16
Перссон
27
Блум
17
Джанко
17
Джанко
27
Блум
99
Монтейру
19
Колли
19
Колли
99
Монтейру
22
Мвука
19
Малес
19
Малес
22
Мвука
26
Кадак
7
Майер
7
Майер
26
Кадак
2
19
Ульрих
19
Ульрих
2
9
Грбич
27
Виллигер
27
Виллигер
9
Грбич
18
Клидже
10
Оку
10
Оку
18
Клидже
Остались в запасе
Янг Бойз
Люцерн
1
Антони Расьоппи
ВР
47
Малик Деме
ПВ
51
Анель Хушич
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
26
Iwan Hegglin
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
47
Малик Деме
ПВ
51
Анель Хушич
ЦФ
Остались в запасе
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
26
Iwan Hegglin
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Янг Бойз - Люцерн
3
2
Всего ударов по воротам
26
17
Удары в створ
11
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
7
Нарушения
19
11
Офсайды
1
3
Количество передач
292
358
Сейвы
4
7
Точность передач %
76
76
Удары мимо ворот
10
8
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
15
13
Удары из-за пределов штрафной
11
4
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Главный судья:
Lukas Fahndrich, Switzerland
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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