Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Грассхоппер
Янг Бойз - Грассхоппер: обзор матча 04 апреля 2024
Янг Бойз
04.04.2024, четверг, 21:30
Швейцария. Суперлига, 30 тур
3 : 0
Завершен
Грассхоппер
6'
М. Элиа
18'
С. Ганвула
21'
Ж. Монтейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Грассхоппер
78'
Замена
П. Шурпф
️️️️
Ф. де Карвальо Феррейра
Замена
Д. Малес
️️️️
Ж. Монтейру
69'
66'
Замена
A. Abubakar
️️️️
Г. Моранди
65'
Замена
Б. Финк
️️️️
А. Абраши
Замена
Л. Блум
️️️️
С. Джанко
61'
Замена
Д. Мвука
️️️️
Э. Колли
60'
Замена
С. Иттен
️️️️
С. Ганвула
60'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Монтейру
Пас отдал
С. Джанко
21'
ГОЛ! 2:0!
С. Ганвула
18'
ГОЛ! 1:0!
М. Элиа
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
(К)
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
30
Сандро Лаупер
ЦП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
28
Joshua Laws
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
6
Амир Абраши
(К)
ЦП
22
Франсис Момо
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
27
Левин Блум
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
47
Малик Деме
ПВ
22
Джоэль Мвука
ПВ
51
Анель Хушич
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
12
Дориан Бабунски
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
4-2-1-3
16
фон Бальмус
16
Перссон
5
Камара
12
Аменда
17
Джанко
30
Лаупер
24
Лакомы
19
Колли
35
Ганвула
99
Монтейру
12
Элиа
3-2-2-1-2
71
Хаммел
3
Паскочи
15
Секо
28
2
Абелс
19
Ходжа
7
Нденг
6
Абраши
77
де Карвальо Феррейра
11
Моранди
22
Момо
17
Джанко
27
Блум
27
Блум
17
Джанко
19
Колли
22
Мвука
22
Мвука
19
Колли
99
Монтейру
19
Малес
19
Малес
99
Монтейру
35
Ганвула
26
Иттен
26
Иттен
35
Ганвула
77
де Карвальо Феррейра
11
Шурпф
11
Шурпф
77
де Карвальо Феррейра
11
Моранди
11
11
11
Моранди
6
Абраши
21
Финк
21
Финк
6
Абраши
Остались в запасе
Янг Бойз
Грассхоппер
1
Антони Расьоппи
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
47
Малик Деме
ПВ
51
Анель Хушич
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
29
Мануэль Куттин
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
12
Дориан Бабунски
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
47
Малик Деме
ПВ
51
Анель Хушич
ЦФ
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
12
Дориан Бабунски
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Янг Бойз - Грассхоппер
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
8
Нарушения
18
5
Офсайды
1
3
Количество передач
405
406
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
78
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
0 : 0
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Главный судья:
Fedayi San, Switzerland
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
Новости команд
Все
Янг Бойз
Грассхоппер
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
2018.04.10 15:38
8
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
2018.01.29 15:13
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+