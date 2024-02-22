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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Динамо Загреб - Бетис
Динамо Загреб - Бетис: обзор матча 22 февраля 2024
Динамо Загреб
22.02.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Бетис
59'
Т. Канеко
38'
С. Бакамбу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Бетис
Замена
Т. Халилович
️️️️
П. Сучич
90'
+4
Замена
С. Куленович
️️️️
А. Ходжа
86'
Замена
Д. Шпикич
️️️️
Т. Канеко
75'
70'
Замена
Родри
️️️️
А. Руйбаль
69'
Желтая карточка
В. Карвалью
60'
Замена
Э. Бельерин
️️️️
А. Диао
ГОЛ! 1:1!
Т. Канеко
Пас отдал
А. Ходжа
59'
56'
Желтая карточка
А. Руйбаль
46'
Замена
В. Жозе
️️️️
С. Бакамбу
Желтая карточка
Б. Петкович
40'
38'
ГОЛ! 0:1!
С. Бакамбу
Пас отдал
А. Руйбаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
39
Мауро Перкович
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
20
Мартин Батурина
ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
7
Такуро Канеко
ПВ
9
Бруно Петкович
(К)
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
10
Вильям Карвалью
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
10
Набиль Фекир
(К)
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
5
Иван Цветко
ЦЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
7
Тибор Халилович
АП
23
Лука Врбанчич
АП
17
Сандро Куленович
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хави Плегесуэло
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
30
Кике Фернандес
ОП
39
Гинес Сорроче
ЦП
10
Родри
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
4-1-2-2-1
33
Невистич
39
Перкович
28
Теофил-Катерин
6
Бернауэр
33
Ристовски
8
Сучич
20
Батурина
27
Мишич
11
Ходжа
7
Канеко
9
Петкович
2-2-1-3-2
1
Силва
4
Рияд
33
Миранда
21
Рока
10
Карвалью
5
Кардозо
24
Руйбаль
10
Фекир
10
Эз Абде
94
Бакамбу
11
Диао
8
Сучич
7
Халилович
7
Халилович
8
Сучич
7
Канеко
77
Шпикич
77
Шпикич
7
Канеко
11
Ходжа
17
Куленович
17
Куленович
11
Ходжа
11
Диао
2
Бельерин
2
Бельерин
11
Диао
24
Руйбаль
10
Родри
10
Родри
24
Руйбаль
94
Бакамбу
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
94
Бакамбу
Остались в запасе
Динамо Загреб
Бетис
24
Даниэль Загорац
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
5
Иван Цветко
ЦЗ
23
Лука Врбанчич
АП
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
30
Фран Вьейтес
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хави Плегесуэло
ЛЗ
30
Кике Фернандес
ОП
39
Гинес Сорроче
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
5
Иван Цветко
ЦЗ
23
Лука Врбанчич
АП
40
Габриэль Видович
ЦФ
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хави Плегесуэло
ЛЗ
30
Кике Фернандес
ОП
39
Гинес Сорроче
ЦП
Главный тренер
Анте Чачич
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Динамо Загреб - Бетис
1
2
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
13
13
Офсайды
1
0
Количество передач
324
537
Сейвы
1
1
Точность передач %
75
83
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.47
0.78
Матчи команд
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- : -
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3 : 2
22.11.2026
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Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
0 : 1
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
0 : 1
28.11.2026
Райо Вальекано
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Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Информация о матче
Главный судья:
Урс Шнайдер
Стадион:
Максимир
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