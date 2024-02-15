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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Бетис - Динамо Загреб
Бетис - Динамо Загреб: обзор матча 15 февраля 2024
Бетис
15.02.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/16 финала
0 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Динамо Загреб
76'
Б. Петкович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Динамо Загреб
Желтая карточка
Г. Пеццелла
90'
+1
86'
Замена
С. Куленович
️️️️
Б. Петкович
86'
Замена
Т. Халилович
️️️️
М. Батурина
82'
Желтая карточка
Д. Шпикич
81'
Замена
Т. Огивара
️️️️
М. Бернауэр
Желтая карточка
А. Диао
80'
76'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Петкович
63'
Замена
Д. Шпикич
️️️️
А. Ходжа
63'
Замена
Г. Видович
️️️️
Т. Канеко
Замена
Э. Бельерин
️️️️
Родри
58'
Замена
А. Диао
️️️️
Э. Абде
58'
Замена
М. Рока
️️️️
В. Карвалью
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
(К)
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
5
Марко Булат
ОП
27
Йосип Мишич
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
7
Такуро Канеко
ПВ
11
Арбер Ходжа
ЦФ
9
Бруно Петкович
(К)
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хави Плегесуэло
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
30
Кике Фернандес
ОП
39
Гинес Сорроче
ЦП
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
50
Дориан Кларин
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
23
Лука Врбанчич
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
40
Габриэль Видович
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Силва
33
Миранда
2
Пеццелла
4
Рияд
10
Карвалью
5
Кардозо
10
Эз Абде
10
Родри
24
Руйбаль
12
Виллиан Жозе
10
Фекир
4-1-2-1-2
33
Невистич
33
Ристовски
6
Бернауэр
39
Перкович
28
Теофил-Катерин
5
Булат
27
Мишич
20
Батурина
7
Канеко
9
Петкович
11
Ходжа
10
Родри
2
Бельерин
2
Бельерин
10
Родри
10
Карвалью
21
Рока
21
Рока
10
Карвалью
10
Эз Абде
11
Диао
11
Диао
10
Эз Абде
6
Бернауэр
26
Огивара
26
Огивара
6
Бернауэр
20
Батурина
7
Халилович
7
Халилович
20
Батурина
11
Ходжа
77
Шпикич
77
Шпикич
11
Ходжа
7
Канеко
40
Видович
40
Видович
7
Канеко
9
Петкович
17
Куленович
17
Куленович
9
Петкович
Остались в запасе
Бетис
Динамо Загреб
1
Клаудио Браво
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хави Плегесуэло
ЦЗ
30
Кике Фернандес
ОП
39
Гинес Сорроче
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
24
Даниэль Загорац
ВР
50
Дориан Кларин
ВР
3
Морено Живкович
ЦЗ
8
Петар Сучич
ОП
23
Лука Врбанчич
ЦП
Главный тренер
Анте Чачич
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хави Плегесуэло
ЦЗ
30
Кике Фернандес
ОП
39
Гинес Сорроче
ЦП
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
50
Дориан Кларин
ВР
3
Морено Живкович
ЦЗ
8
Петар Сучич
ОП
23
Лука Врбанчич
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Анте Чачич
Статистика матча Бетис - Динамо Загреб
2
1
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
1
Нарушения
16
13
Офсайды
3
0
Количество передач
540
368
Сейвы
0
3
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.07
0.91
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
- : -
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Информация о матче
Главный судья:
Николай Балакин
(Киев)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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